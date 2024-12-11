13-ю зарплату получат сотрудники лишь 9% российских компаний

В исследовании крупного сервиса по поиску работы выяснилось, что лишь 9% руководителей планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. Интересно отметить, что в другом опросе, который проводился два месяца назад, 83% работников выражали надежду на получение такого вида вознаграждения, сообщает сайт MK.Ru .

Многие трудящиеся россияне будут разочарованы экономией своих работодателей. В 2023 году 13-ю зарплату получили 71% работников, а теперь лишь 9% руководителей подтвердили, что собираются выплачивать ее в этом году.

Тем не менее возможны неожиданности. Согласно тем же опросам, 10% работодателей все же планируют поощрить особенно отличившихся сотрудников. Однако 65% из опрошенных фирм точно не будут награждать своих работников ни финансово, ни иными способами.

В целом 13-я зарплата в России является правом, а не обязанностью, и ее выплата остается на усмотрение работодателя. Чаще всего ее получают сотрудники банков, IT-компаний, а также работники инвестиционных и юридических фирм. Возможно, нефтяники и газовики также получат такие бонусы. Редко этим дополнительным вознаграждением радуют сотрудников в сфере торговли, науки и образования.

Однако благосостояние не ограничивается только денежными выплатами. Работодатели могут использовать и другие виды поощрений, например, ценные подарки. Хотя, как показывают исследования, 3% респондентов недовольны формальными презентами от начальства, которые дарятся «ради галочки».

В большинстве своем россияне надеются, что их руководитель не забудет о них. Среди предпочтений: 23% хотели бы получить гаджеты, а 21% — продукты питания.