1200 тонн сладостей ежемесячно будут выпускать на кондитерской фабрике в Подольске

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области осуществили профвизит на стройплощадку производственного комплекса в деревне Матвеевское городского округа Подольск, реализация которого стартовала в начале августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, строительство нового производственного комплекса пройдет в два этапа. В рамках первого реконструируют существующее здание, а также возведут две пристройки, в которых оборудуют линии производства шоколада и джема. Общая площадь после реконструкции и возведения пристроек составит порядка 9 тыс. квадратных метров.

Вторым этапом станет строительство трехэтажного производственно-складского здания площадью 14,3 тыс. квадратных метров. Здесь организуют зону стеллажного хранения высотой 5,5 метров, фасовочный цех и запустят производство глазированных орехов и сухофруктов. Планируемый выпуск составит 1,2 тысяч тонн готовой продукции.

Завершение строительства намечено на второй квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.