Производители продуктов питания и поставщики для пищевой промышленности Московской области приняли участие в 32-й международной выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минске, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участие 12 компаний в PRODEXPO-2026 организовали при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Продукцию представили «АГРОЛЕКС» из Балашихи (айсинг для рисования, глазурь, сахар и мастика), «Объединенная масложировая компания» и «Инсвит» из Химок, кондитерский производитель «Свит экспорт» из Лобни, «Маслоторг» из Люберец, фермерское хозяйство Н. Б. Федоровой из Котельников и производитель чая и кофе «Высшая лига» из Химок.

Среди участников также были «Первая стекольная компания» из Щелкова (стеклотара), «Энтерпак» из Балашихи (пищевая упаковка), «Микрозелень» из Долгопрудного (оборудование для выращивания и демонстрации микрозелени в торговых сетях), «Вивере Эко Фуд» из Реутова (пищевые добавки и сироп из корня имбиря) и «Северный Пивовар» из Серпухова (пиво и сидр).

Стенд региона посетил торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Торгпредство помогает российским компаниям презентовать продукцию, участвовать в профильных закупках и искать возможности включения в цепочки поставок.

Российские предприятия участвовали в формате межрегиональной кооперации. Продукцию и разработки представили еще девять регионов: Омская, Калининградская, Нижегородская, Пензенская и Смоленская области, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан и Санкт-Петербург.

Информация о мероприятиях для экспортеров размещена на сайте фонда: https://exportmo.ru/events. Даты следует уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам. Меры поддержки опубликованы на инвестпортале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.