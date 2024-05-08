1,2 млрд руб вложат в производство оборудования для водоподготовки в Подмосковье

Главгосстройнадзор выдал разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса по производству оборудования для водоподготовки промышленного и бытового назначения. Предприятие начнут возводить в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком будущего предприятия выступает компания «БКИ». Общая площадь объекта, который строится в территориальной зоне индустриального парка Есипово, превысит 14 тыс. кв. метров. Здесь разместится основное производство по выпуску оборудования для водоподготовки промышленного и бытового назначения. Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Завершение строительства и ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец августа 2025 года.

Проектом предусмотрено возведение основных производственных и складских помещений, административно-бытового корпуса, автономной газовой котельной и трансформаторной подстанции. К зданиям оборудуют удобные подъездные пути и круговые развязки, рядом появятся зоны отдыха и парковки для грузовых и легковых автомобилей.

Проект находится на сопровождении центра содействия строительству. Необходимые для получения всей разрешительной документации согласования застройщику обеспечил персональный менеджер, за счет чего удалось существенно сократить сроки выхода и на этап стройплощадки и получить разрешение на строительство с первого раза.

Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно следующим образом: через электронную почту: css@mosreg.ru, заполнить анкету на официальном сайте центра css.mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-00-00. Все услуги по сопровождению проектов сотрудники ЦСС оказывают бесплатно.

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