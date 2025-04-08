10,9 тыс т сливочного масла выпустили подмосковные производители за прошлый год

За прошлый год производители Московской области выпустили 10,9 тыс. тонн данного вида продукции. Московской областью произведено более 11,2% от общего объема в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ведущими предприятиями по данному направлению выступают АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ».

Сливочное масло содержит ряд витаминов и минералов, включая А, C, Е, D, К, которые вместе с высоким содержанием кальция благотворно влияют на состояние кожи, волос, ногтей, а также работу желудочно-кишечного тракта. В зависимости от массовой доли жира, в России принята следующая классификация масла: традиционное — массовая доля жира 82,5%; любительское — 80%, крестьянское — 72,5%, бутербродное — 61% и чайное –50%.

В зависимости от типа используемых сливок, сливочное масло делится на сладкосливочное, производимое из пастеризованных свежих сливок, и кислосливочное из пастеризованных сливок, сквашенных молочнокислыми заквасками, которые придают маслу определенные вкус и аромат. Сливочное масло также может быть соленое или несоленое.

В соответствии с ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» продукт должен содержать только молочный жир, других в нем быть не может. При покупке стоит обратить внимание на упаковку — на ней должно быть написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока», а в составе — только сливки.

Слово «состав» может и вовсе отсутствовать на упаковке, надписи «изготовлено из сливок» либо «изготовлено из пастеризованных сливок» тоже свидетельствуют о том, что продукт однокомпонентный и изготовлен по ГОСТу.

Заморозка не ухудшает свойств сливочного масла, поэтому если вы купили сливочное масло впрок, не стоит переживать за качество продукта после разморозки. Сливочное масло высококалорийное, поэтому в рацион его важно добавлять умеренно.

Как отмечают специалисты Роскачества, употреблять продукт стоит в расчете 5–10 грамм в день, что позволит избежать проблем с избыточной массой тела. Небольшой кусочек, добавленный к бутерброду или каше на завтрак, поможет улучшить настроение, повысить энергию и работоспособность на предстоящий день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.