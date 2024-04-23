«100% Подмосковье» привлекает бизнес из других регионов

Более 13,5 тыс. гостей посетили очередное мероприятие в рамках проекта «100% Подмосковье». Выставка-ярмарка для производителей «Весна. 100% Подмосковье» прошла в минувшие выходные в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Свои экспозиции на выставке представили более 50 участников — малых и средних компаний региона и самозанятых. Также впервые к участию в подмосковном региональном проекте были приглашены представители из других регионов Центрального федерального округа. Так, на мероприятии свою продукцию представили компании из Москвы и Ярославской области.

«Весна. 100% Подмосковье» стала третьей ярмаркой-выставкой, проведенной в подобном формате. В частности, в рамках мероприятия представители смогли не только презентовать и предложить свою продукцию гостям, но и получить консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности на стенде центра «Мой Бизнес» Московской области.

Следующая выставка в рамках проекта «100% Подмосковье» состоится уже в мае. Подробный анонс мероприятия будет опубликован на информационных ресурсах Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.