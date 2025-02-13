10 бизнес-миссий с участием подмосковных предпринимателей запланированы в 2025 году

В 2025 году к проведению запланированы 10 международных бизнес-миссий, в которых подмосковные предприниматели смогут принять участие. Они пройдут в ОАЭ, Турции, Вьетнаме и других странах. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Помощь в участии окажет фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Бизнес-миссия представляет собой коллективную поездку предпринимателей, уже осуществляющих или планирующих экспортную деятельность, в иностранные государства. Со своей стороны Фонд поддержки ВЭД МО оказывает содействие в организационной подготовке.

«В 2025 году мы запланировали 10 бизнес-миссий в разных странах: Турции, Вьетнаме, ОАЭ, Белоруссии, Казахстане и других. В рамках организации бизнес-миссий поддержка специалистов Фонда включает в себя определение потенциальных иностранных партнеров, оценку их заинтересованности в сотрудничестве и получение обратной связи, и проведение двусторонних деловых переговоров. Также фонд финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Расходы на перелет, проживание, питание и оформление виз участники международной бизнес-миссии оплачивают самостоятельно.

Ближайшая бизнес-миссия, в которой предприниматели могут принять участие, состоится в Узбекистане. Мероприятие пройдет с 22 по 24 апреля в г. Ташкент. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.

Еще одна бизнес-миссия состоится в Республику Беларусь. Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая в г. Минск. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Регистрация открыта до 16 марта включительно.

Узнать больше о бизнес-миссиях и подать заявку на участие можно на сайте фонда. Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Московской области не чаще одного раза в год.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.