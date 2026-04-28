сегодня в 12:34

Видео: крупный пожар на стройке в районе Аэропорт

В столичном районе Аэропорт произошёл крупный пожар на стройке.

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке рабочих. Огонь быстро распространился, здание заволокло густым дымом. Внутри могли находиться до 300 человек.

0:37 Видео - © Telegram-канал SHOT

Эвакуирован 71 человек, пострадали как минимум шестеро, один рабочий погиб. Пожару присвоен высокий ранг сложности (4–5). На месте продолжают работать экстренные службы, движение по 3-му Балтийскому переулку перекрыто.