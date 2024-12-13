Звездопад Геминиды 13-14 декабря: где можно будет наблюдать падающие звезды
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В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя метеорный поток Геминиды и когда его смогут увидеть жители Москвы и Подмосковья.
Что такое метеорный поток Геминиды
Фото - © Freepik.com
Геминиды – один из самых ярких и интенсивных метеорных потоков, которые можно наблюдать с Земли. Метеоры, по предположениям астрономов, образуются в результате разрушения астероида Фаэтон. Этот астероид, имеющий диаметр около 5 километров, движется по крайне вытянутой эллиптической орбите и раз в год пролетает недалеко от Солнца. В это время астероид находится вдвое ближе к светилу, чем Меркурий. От тепла Солнца на поверхности Фаэтона появляются трещины, поверхность местами раскалывается, и обломки астероида продолжают лететь уже отдельно от «материнского» небесного объекта. Многие из них попадают в земную атмосферу и сгорают с яркими вспышками.
Геминиды отличаются от других метеорных потоков наличием большого количества болидов – метеоров, сгорающих в атмосфере планеты с повышенной яркостью. Некоторые болиды в момент вспышки могут светиться ярче, чем Луна.
Метеоры, которые мы сможем увидеть, летят не навстречу Земле, а словно догоняют ее, поэтому скорость метеорного потока относительно невысокая – около 35 км/с. Это делает путь метеоров по небосклону более продолжительным, так что у наблюдателей будет больше шансов рассмотреть «падающие звезды».
Когда можно наблюдать Геминиды в декабре 2024 года
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Период активности метеорного потока Геминиды в 2024 году – с 4 по 20 декабря, а пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря. Больше всего метеоров можно будет увидеть около 6 часов утра.
Плотность метеорного потока довольно высокая, например, в 2011 году Геминиды «выдавали» каждый час до 200 метеоров. По подсчетам астрономов, в 2024 году в ночь пика активности метеорного потока можно будет наблюдать до 120 метеоров в час.
Где можно будет наблюдать звездопад Геминиды 13-14 декабря
Фото - © Unsplash.com
Радиант (точка, из которой вылетают падающие звезды) метеорного потока Геминиды находится вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Это созвездие находится в экваториальной зоне, поэтому наилучший обзор Геминид будет у людей, живущих в южных регионах России.
«Чем южнее будет находиться наблюдатель в России, тем выше будет созвездие и тем удобнее будет смотреть за потоком», – пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов. Однако москвичи и жители Подмосковья тоже смогут полюбоваться звездопадом.
Ученый утверждает, что метеоры можно будет увидеть даже из больших городов, где ярко освещены улицы и дома. Но если вы хотите лучше разглядеть звездопад, имеет смысл отправиться в пригород или на незаселенные территории, где световое загрязнение неба минимально.