Звездопад Геминиды 13-14 декабря: где можно будет наблюдать падающие звезды

Что такое метеорный поток Геминиды

Фото - © Freepik.com

Геминиды – один из самых ярких и интенсивных метеорных потоков, которые можно наблюдать с Земли. Метеоры, по предположениям астрономов, образуются в результате разрушения астероида Фаэтон. Этот астероид, имеющий диаметр около 5 километров, движется по крайне вытянутой эллиптической орбите и раз в год пролетает недалеко от Солнца. В это время астероид находится вдвое ближе к светилу, чем Меркурий. От тепла Солнца на поверхности Фаэтона появляются трещины, поверхность местами раскалывается, и обломки астероида продолжают лететь уже отдельно от «материнского» небесного объекта. Многие из них попадают в земную атмосферу и сгорают с яркими вспышками.

Геминиды отличаются от других метеорных потоков наличием большого количества болидов – метеоров, сгорающих в атмосфере планеты с повышенной яркостью. Некоторые болиды в момент вспышки могут светиться ярче, чем Луна.

Метеоры, которые мы сможем увидеть, летят не навстречу Земле, а словно догоняют ее, поэтому скорость метеорного потока относительно невысокая – около 35 км/с. Это делает путь метеоров по небосклону более продолжительным, так что у наблюдателей будет больше шансов рассмотреть «падающие звезды».