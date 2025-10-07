В материале РИАМО читайте о том, когда нужно менять шины на зимние, какие выбрать и что будет, если не «переобуть» машину вовремя.

Какие зимние шины покупать в 2025 году: внимание на маркировку Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори Зимние шины должны иметь маркировку Шины должны иметь маркировку М+S, M&S или M S, а также знак снежинки в горном пике. Такие требования действуют для легковых авто. Минимальная глубина протектора должна составлять 4 миллиметра и зимние шины должны стоять на всех четырех колесах автомобиля. Резина зимних шин более эластичная и не твердеет на морозе имеет правильный протектор, позволяющий сохранить устойчивость машины на зимней дороге.

Шипованные или «липучки»: какие шины подойдут для города и проселочных дорог Фото - © Дмитрий Бачтуб / Фотобанк Лори Зимой передвигаться можно на двух видах шин: шипованных и «липучках». Есть еще так называемые всесезонные шины, которые не стоит использовать в регионах с настоящими зимами. Такие подходят для южных регионов с мягким климатом. На большей части России все же лучше ездить на шипованной резине или «липучке». Шипованные шины – самые популярные в России. Шипы на такой резине торчат примерно на 1,2 миллиметра и как бы вгрызаются в лед и накатанный снег, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой. Шипы всегда считались слишком шумными, но в последнее время появились модели, в которых используются современные сорта резины, а шипы расположены так, что уровень шума стал гораздо ниже. «Липучки» на самом деле – это нешипованные шины. У них более мягкий протектор, который как бы прилипает к дороге, что и стало причиной такого названия. Есть скандинавский тип таких шин и европейский. В России, по понятным причинам, более распространен скандинавский тип, рассчитанный на суровые снежные зимы. Нешипованные шины тише шипованных, даже несмотря на усовершенствование последних. При этом «липучки» тоже не стоят на месте и некоторые модели не уступают шипованным по сцеплению с дорогой. Поэтому для города, особенно с использованием реагентов, можно выбирать нешипованные варианты, а для проселочных дорог – традиционные шипованные. Но в любом случае, шипованные надежнее для регионов с изменчивой погодой и имеют более короткий тормозной путь.

Размер, грузоподъемность и бренды зимних шин Фото - © Виталий Сова / Фотобанк Лори Сначала нужно понять, какие шины вам нужны – шипованные или «липучки». Потом выбирать, исходя из размера, индекса нагрузок и скорости. Параметры шин к конкретному автомобилю обычно указан в его инструкции и на табличках в нем самом. Найти их можно на топливном баке, центральной стойке, под капотом или в бардачке. Типоразмер шин – это обычно самые заметные цифры и выглядят, например так – 235/55 R19. Первые цифры – это ширина покрышки в миллиметрах, вторая – ее высота в процентах по отношению к ширине. (то есть в нашем примере нужно 235 умножить на 0,55 – получится высота в миллиметрах). Ну а третий показатель (после буквы R) – внешний диаметр колеса или внутренний диаметр шины в дюймах. Далее нужно обратить внимание на грузоподъемность – эти цифры стоят следующими. Для легковых автомобилей индекс грузоподъемности обычно от 62 (265 кг на каждое колесо) до 125 (1650 кг на каждое колесо). Потом буквой обозначается индекс скорости. Как правило это буква R, то есть от 170 км/ч и выше. Многие привычные производители шин покинули российский рынок, поэтому можно ориентироваться на отзывы других владельцев. Не стоит слишком сильно доверять неизвестным брендам из Китая, лучше обратить внимание на российских производителей. В тройке лидеров бренды Nordman (от волжского завода Ikon Tyres в 2025 году переименован в Ikon Character), Cordiant и КАМА. Популярны и такие бренды, как Pirelli, Bridgestone, Viatti и Yokohama.

Сколько составляет штраф за отсутствие зимней резины в 2025 году Фото - © Фотобанк Лори По части 1 статьи 12.5 КоАП РФ штраф за шины, несоответствующие сезону, имеющие не слишком глубокий протектор и следы сильного износа, составляет 500 рублей. То есть если автомобиль не соответствует утвержденным правилам эксплуатации транспортного средства. Штрафовать могут с 1 декабря и при использовании неправильных шин на обледенелой дороге.