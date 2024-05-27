Земельные участки для многодетных семей: как получить бесплатно и можно ли заменить денежной компенсацией

Какие законы регулируют право на получение бесплатного земельного участка многодетной семьей Фото - © Фотобанк Лори Право на получение бесплатных земельных участков регламентируется Земельным кодексом РФ, а также региональным законодательством, которым устанавливается круг лиц, имеющих право на получение такого участка, условия, дающие такое право, порядок его получения, очередность. К числу граждан, имеющих право на безвозмездное получение в собственность государственных или муниципальных земельных участков, относятся и многодетные семьи (а таковыми, как правило, признаются семьи, в которых воспитывается трое и более детей).

Какой земельный участок может бесплатно получить многодетная семья Фото - © Фотобанк Лори Многодетным семьям предоставляются земельные участки, на которых возможно строительство жилого дома. Это земли ИЖС (для индивидуального жилищного строительства), земли ЛПХ (для ведения личного подсобного хозяйства в пределах населенного пункта, т. е. приусадебный земельный участок) и земля для ведения садоводства для собственных нужд. Территории сельскохозяйственных угодий, лесные земли или промзоны не могут быть предоставлены в рассматриваемом порядке без изменения их правового режима (категории и/или вида разрешенного использования).

Условия получения бесплатного земельного участка для многодетных семей в Московской области. Размер участка Фото - © Фотобанк Лори В Московской области для приобретения права на получение земельного участка многодетные семьи должны быть зарегистрированы в указанном регионе не менее 10 лет. Кроме того, члены семьи не должны иметь в собственности другой земельный участок площадью 0,06 гектара (6 соток) и более. Размер предоставляемого земельного участка устанавливается региональным законодательством. В Московской области, к примеру, он составляет не менее 0,1 гектара (10 соток) и не более 0,15 гектара (15 соток). При этом заявители могут согласиться и на участок меньшего размера (если предлагаемый им участок чрезвычайно удобно для них расположен), но его размер в любом случае не может быть менее установленного на региональном или муниципальном уровне минимального размера участков определенного назначения (обычно это 0,06 гектара). Предоставляемые земельные участки должны быть пригодны для освоения, строительства жилых домов и последующего проживания в них. Должны наличествовать транспортная инфраструктура (подъездные автомобильные дороги, внутриквартальные проезды) и техническая возможность для технологического присоединения к электрическим сетям. Предоставление не отвечающих этим требованиям участков возможно лишь с согласия многодетной семьи. Обеспечение условиями для технологического присоединения к иной инженерной инфраструктуре (сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) зависит от вида земельного участка, генплана, правил землепользования и застройки, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Какие документы необходимо подать для получения бесплатного земельного участка многодетной семьей Фото - © Медиасток.рф Земельные участки предоставляются многодетным семьям единоразово в порядке очередности. Для постановки на учет семья должна обратиться с соответствующим заявлением с приложением требуемых документов в органы социальной защиты. Пакет предоставляемых документов определяется органами исполнительной власти каждого региона. Единого списка нет, но, как правило, это: копии паспортов родителей и детей старше 14 лет;

копии свидетельств о рождении всех детей или копии документов об усыновлении;

свидетельство о регистрации брака;

выписка о составе семьи из паспортного стола;

выписка из домовой книги для подтверждения регистрации.

Как подать заявление на получение земельного участка бесплатно Фото - © Фотобанк Лори Подать заявление на получение земельного участка можно в онлайн-формате через региональный портал Госуслуг или очно в МФЦ. Подача заявления не представляет труда, поскольку на сайте Госуслуг имеются подробные инструкции, как правильно заполнить заявление и какие документы приложить. Там же, через региональный портал Госуслуг, можно отследить свою очередность на получение земельного участка, запросив информацию об этом в соответствующем разделе «Постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность». Если семье не подходит ни один из предлагаемых участков, она может отказаться от его получения в текущем году, не лишаясь права получить подходящий участок в следующем году. Если же полученный участок не соответствует требованиям, установленным законом, то заявители вправе обжаловать в суде решение о предоставлении такого участка или обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконные действия чиновников.

Какую компенсацию может получить многодетная семья взамен бесплатного земельного участка. Порядок предоставления компенсации Фото - © Unsplash.com С 2024 года многие, но не все (и это важно знать) региональные власти внесли изменения в свое законодательство, предусмотрев возможность замены земельного участка денежной компенсацией (единовременной денежной выплатой). Компенсацию предполагается выдавать семьям, вставшим на учет для получения земельного участка до 1 января 2024 года. Размер компенсации регионы устанавливают самостоятельно — он зависит от средней кадастровой стоимости земельного участка размером 6 соток в регионе. Суммы колеблются по регионам от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Порядок предоставления денежной компенсации вместо земельного участка определяется органами исполнительной власти региона. Как правило, для получения такой компенсации глава семьи должен обратиться в органы социальной защиты региона по месту жительства с соответствующим заявлением через региональный портал Госуслуг или иным способом. К заявлению прилагается копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также согласие членов семьи на замену земельного участка денежной компенсацией. Других документов семья предоставлять не должна, поскольку весь пакет необходимых документов, подтверждающих право семьи на получение земельного участка членами семьи, собран и предоставлен на момент постановки на учет. Органы социальной защиты рассматривают заявление и принимают соответствующее решение в течение, как правило, 15 рабочих дней. Сроки рассмотрения устанавливаются в каждом регионе самостоятельно и могут отличаться. Отказ в предоставлении денежной компенсации может последовать только в случаях непредоставления каких-либо документов или предоставления их в ненадлежащем (нечитаемом) виде.