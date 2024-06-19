Затопило квартиру из-за ливня: что делать и как взыскать ущерб

Лето 2024 года в Московском регионе началось с обильных осадков в виде частых мегаливней и града. Что делать, если квартиру затопило во время дождя и как можно возместить ущерб?

Вырубить электричество и найти источник затопления Фото - © Фотобанк Лори Если в квартире начался потоп, а причиной стали вовсе не открытые во время ливня окна, то скорее всего вина будет лежать на управляющей компании или ТСН, то есть тех организациях, которые обслуживают дом. В первую очередь при затоплении нужно отключить электроприборы и электричество в щитке. Подачу электроэнергии стоит прекратить в любом случае, даже если кажется, что приборы находятся вдали от проводки. Дальше важно как можно быстрее нейтрализовать источник затопления. Сразу сообщить о проблеме в диспетчерскую службу или, если вы не знаете никаких номеров, позвонить по номеру 112. Нужно опросить соседей, скорее всего у них тоже возникла такая же проблема. Весь потоп желательно снимать на видео и делать фотографии – все это потом может стать доказательством в суде, если решить вопрос без него не получится.

Составить акт и найти свидетелей Фото - © Фотобанк Лори Далее нужно составить акт, который является одним из ключевых документов при предъявлении доказательств и требованиях компенсации ущерба. Это нужно сделать в течение 12 часов и если сотрудник УК или ТСН не торопится на осмотр повреждений, то акт можно составить самостоятельно, пригласив независимых свидетелей. В случае если квартиру заливает из-за протечек кровли (что является самой частой причиной), нарушенной герметичности стеновых панелей или проблем с ливневой канализацией, то отвечать за это придется управляющей компании, которая несет ответственность за причиненный ущерб имуществу и обязана возместить убытки, возникшие в результате оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства ненадлежащего качества. Виновником может быть и застройщик, например, в новом доме. Но тут, если дом уже находится в обслуживании УК, ущерб возмещать будет она, а вот сама УК уже может обратиться к застройщику и требовать возмещения и ремонта, если дом находится на гарантии. В акте все факты нужно указывать четко, однозначно и подробно. В документе должен быть указан не только сам факт происшествия, но и дата, время, примерный размер ущерба, имеют значение описательные категории. Например, были ли протечки сухими или мокрыми на момент осмотра, а также любые другие значимые детали – площадь поврежденных стен, материал отделки стен и указание на то, что отделка требует ремонта в связи с протечкой. Также нужно следить, чтобы при составлении акта была указана предположительная причина случившегося. Не лишним будет и указание на ответственных лиц или организацию. Если УК отказывается подписывать акт, это нужно отразить в документе, как и не подписывать его, если вы с чем-то несогласны. Лучше привлечь к составлению акта пару независимых свидетелей, например соседей. В целом акт должен быть очень подробным и в этом случае лучше повториться, чем не указать какие-то факты. Составляется акт в двух экземплярах.

Провести экспертизу затопленного жилища Фото - © Фотобанк Лори В акте указывается лишь примерный размер ущерба. Его точный размер укажет экспертиза. Поэтому после составления акта нужно обратиться в экспертную организацию для того, чтобы специалист осмотрел поврежденное имущество и определил стоимость ремонта. Кроме того, экспертиза установить связь между повреждениями и текущей крышей, например. То есть будут указаны причины случившегося. Экспертизу лучше проводить через 3-5 дней после потопа. Она точно поможет если невозможно определить степень причиненного ущерба, если сумма ущерба вызывает разногласия сторон или если не удается установить виновных. При этом важно помнить, что заключение эксперта не является обязательным, оно оценивается в совокупности со всеми имеющимися доказательствами. Так что экспертиза – это более подробный и четкий документ, но если все есть в акте, то экспертиз может не понадобиться. Важно, чтобы эксперт имел профильное образование, квалификацию, стаж и был независим от интересов истца и ответчика. Услуга платная и оплачивает ее заинтересованная сторона, но в суде можно взыскать и эти траты с виновника потопа.

Обратиться в страховую компанию Фото - © Фотобанк Лори Если имущество застраховано, то обращаться нужно в свою страховую компанию и заявлять о наступлении страхового случая. Приедет сотрудник компании и зафиксирует страховой случай. Если дом частный, то страховка точно поможет, ведь претензии к УК уже не предъявить. А если частный дом затопило из-за соседей или из-за дороги, например, то это нужно доказывать, что крайне сложно. При этом важно помнить, что сам пострадавший собственник тоже должен был принимать меры, чтобы дом не затопило.

Обратиться с претензией в УК Фото - © Медиасток.рф В досудебном порядке можно попробовать решить проблему в самой УК, написав в адрес компании претензию с требованием устранить причины протечки, возместить ущерб или провести ремонт в квартире. Обычно добросовестная компания не доводит дело до суда, а проводит ремонт и ремонтирует крышу, стену, чистит ливневки и в целом улучшает качество своей работы. Отправлять претензию лучше заказным письмом с описью, чтобы тоже предоставить доказательства в суд.

Подать иск в суд Фото - © Unsplash.com Если УК на диалог не идет или считает себя невиновной, то нужно обращаться в суд. В исковом заявлении все факты происшествия должны быть изложены подробно. Тут пригодятся все доказательства, указывающие на вину УК или ТСН. Поможет и справка из Росгидромета о погоде во время потопа, чтобы УК не могла прикрыться обстоятельствами непреодолимой силы. Судебные тяжбы с УК – дело непростое, но не безнадежное. Судебная практика говорит о том, что часто судьи встают на сторону пострадавших и назначают выплату необходимых сумм. Главное собрать все необходимые документы и правильно оформить иск.