Запись ребенка в первый класс: как подать заявление в 2025 году и что нового будет в правилах
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С 1 апреля в школах открывается запись детей в первый класс. О том, как записать ребенка в школу и какие документы при этом понадобятся – рассказываем в материале РИАМО.
Кто может записаться в 1 класс в 2025 году
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В первый класс в 2025 году принимают детей, которые к 1 сентября достигнут возраста от 6,5 до 8 лет. В порядке исключения могут принять и детей младше или старше, но для этого будет необходимо получить разрешение комиссии местного органа управления образованием.
Сроки приема первоклассников в школы
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Обычно зачисление первоклассников в школы проходит в два этапа.
Первая волна начинается 1 апреля (в некоторых школах – чуть раньше) и заканчивается 30 июня. В это время в школу могут быть приняты:
- дети, проживающие на закрепленной за школой территории;
- дети, имеющие старших братьев или сестер, которые учатся в выбранной школе;
- дети, которые были воспитанниками дошкольной группы в выбранной школе;
- дети военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, противопожарной службы;
- дети-льготники (перечень льгот, дающих право на зачисление в первый класс в первую волну, можно найти в приказе Минпросвещения от 02.09.2020 № 458).
Вторая волна приема длится с 6 июля по 5 сентября.
Как выбрать школу для поступления в 1 класс
Фото - © Евгений Захаров / Фотобанк Лори
Для москвичей, у которых возникли сложности с выбором образовательного учреждения, работает сервис Департамента образования и науки города Москвы: здесь можно найти полный список школ в вашем районе и выяснить, какая территория закреплена за той или иной школой.
Жителям Подмосковья рекомендуется обращаться за сведениями о «территориально подходящих» школах в местную администрацию или районный комитет образования. Также можно посетить интересующее вас учебное заведение лично и выяснить, относится ли оно к месту вашей регистрации.
Стоит помнить, что места в классах распределяются в зависимости от времени подачи заявления на зачисление. Поэтому если какая-либо школа вашего района является для вас приоритетной – с подачей заявления имеет смысл поторопиться.
Как подать заявление на поступление в 1 класс
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Заявление на прием в 1 класс в выбранную школу можно подать лично или дистанционно (в электронном виде). Обычно форму заявления можно найти на сайте образовательного учреждения или на информационном стенде в самой школе. Как правило, в заявлении требуется указать:
- ФИО, дату и место рождения ребенка;
- адрес места жительства ребенка;
- ФИО и место жительства родителей/родителя ребенка (или его законных представителей);
- сведения об учащихся в этой школе старших братьях или сестрах ребенка (при наличии);
- контактные телефоны родителей (или законных представителей).
При подаче заявления в очном формате документ регистрируется в журнале приема заявлений.
Дистанционно можно оформить заявление на поступление в школу через портал Госуслуг
или портал mos.ru при наличии подтвержденной учетной записи. Стоит учитывать, что дистанционная подача заявления возможна не для всех школ.
Какие документы требуются для поступления в 1 класс
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
После того, как вы направили или отнесли заявление в школу, вам нужно будет предоставить учебному заведению ряд документов. В список входят:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания (свидетельство о регистрации по месту жительства – форма № 8, свидетельство о регистрации по месту пребывания – форма № 3);
- если родители хотят определить ребенка в ту же школу, где учатся его старшие братья или сестры, необходимо предоставить свидетельства о рождении старших детей;
- в случае наличия льгот – документ, подтверждающий льготу.
Иностранцы должны предоставить документ, дающий право на проживание в РФ, а также документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания. Все бумаги должны быть оформлены на русском языке или поданы вместе с заверенным у нотариуса переводом на русский.
Условия поступления в 1 класс для иностранных граждан
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В 2025 году для поступления в 1 класс иностранные граждане должны, исходя из приказа Рособрнадзора, сдать устный экзамен на знание русского языка. Для того, чтобы получить возможность учиться, достаточно получить три балла из пяти. В случае, если тестирование покажет более низкий балл, ребенку предложат пройти дополнительный курс обучения русскому языку. Повторное тестирование можно будет пройти не ранее, чем через три месяца.