Закрытие участка синей ветки метро в Москве с 30 апреля по 8 мая: закрытые станции и маршруты КМ

В материале РИАМО объясняем, как планировать свой маршрут во время закрытия участка линии метро и где смотреть актуальное расписание изменений.

Какие станции закроют на «синей» ветке метро Фото - © Медиасток.рф С 30 апреля по 8 мая включительно поезда метро не будут ездить на участке между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» на это время будут закрыты для входа и выхода пассажиров. На станциях будут вестись ремонтные работы, проверка состояния освещения, ремонт лифтов, осмотр путей и стрелочных сообщений.

Какие автобусы будут запущены на время закрытия участка «синей ветки» Фото - © Медиасток.рф На время закрытия участка для пассажиров будут запущены автобусы КМ1 и КМ2. Они будут ходить с 05:00 до 02:00 часов со следующими остановками: КМ1 Пятницкое шоссе

Митино

Волоколамская

Тушинская КМ2 Пятницкое шоссе

Митино

Волоколамская

Мякинино

Строгино Около 130 автобусов особо большого класса будут ходить с интервалом в одну минуту.

Альтернативные маршруты на метро Фото - © Медиасток.рф Есть и альтернативные маршруты. Например, можно воспользоваться Таганско-Краснопресненской линией метро и МЦД-2. Маршруты автобусов е30, е30к, 210 и 614 будут усилены на время закрытия. Подробнее о всех маршрутах наземного транспорта можно узнать на сайте.

Что изменится для автомобилистов Фото - © Медиасток.рф Внимательнее стоит быть и автомобилистам. Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Ми﻿тинская и Мякининского проезда с 30 апреля по 9 мая будут временно недоступны. На ду﻿блере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение, а по временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт. На этот же период могут быть введены ограничения на остановку или стоянку. Автомобилистам рекомендуется следить за знаками и быть внимательными.

Где смотреть актуальное расписание изменений в общественном транспорте Фото - © сгенерировано ИИ Расписание маршрутов общественного транспорта доступно на привычных сервисах, а также на сайте Департамента транспорта Москвы и в канале МАХ, где выкладываются изменения маршрутов, закрытия линий и варианты планирования поездки.