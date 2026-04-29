Закрытие участка синей ветки метро в Москве с 30 апреля по 8 мая: закрытые станции и маршруты КМ
В материале РИАМО объясняем, как планировать свой маршрут во время закрытия участка линии метро и где смотреть актуальное расписание изменений.
Какие станции закроют на «синей» ветке метро
С 30 апреля по 8 мая включительно поезда метро не будут ездить на участке между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.
Станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» на это время будут закрыты для входа и выхода пассажиров. На станциях будут вестись ремонтные работы, проверка состояния освещения, ремонт лифтов, осмотр путей и стрелочных сообщений.
Какие автобусы будут запущены на время закрытия участка «синей ветки»
На время закрытия участка для пассажиров будут запущены автобусы КМ1 и КМ2. Они будут ходить с 05:00 до 02:00 часов со следующими остановками:
КМ1
- Пятницкое шоссе
- Митино
- Волоколамская
- Тушинская
КМ2
- Пятницкое шоссе
- Митино
- Волоколамская
- Мякинино
- Строгино
Около 130 автобусов особо большого класса будут ходить с интервалом в одну минуту.
Альтернативные маршруты на метро
Есть и альтернативные маршруты. Например, можно воспользоваться Таганско-Краснопресненской линией метро и МЦД-2. Маршруты автобусов е30, е30к, 210 и 614 будут усилены на время закрытия. Подробнее о всех маршрутах наземного транспорта можно узнать на сайте.
Что изменится для автомобилистов
Внимательнее стоит быть и автомобилистам. Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Мякининского проезда с 30 апреля по 9 мая будут временно недоступны.
На дублере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение, а по временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт.
На этот же период могут быть введены ограничения на остановку или стоянку. Автомобилистам рекомендуется следить за знаками и быть внимательными.
Где смотреть актуальное расписание изменений в общественном транспорте
Расписание маршрутов общественного транспорта доступно на привычных сервисах, а также на сайте Департамента транспорта Москвы и в канале МАХ, где выкладываются изменения маршрутов, закрытия линий и варианты планирования поездки.
Коротко об изменениях в маршрутах общественного транспорта Москвы
- С 30 апреля по 8 мая будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе».
- Для пассажиров запустят автобусы: КМ1 и КМ2 с 05:00 до 02:00 с интервалом в одну минуту.
- Можно воспользоваться Таганско-Краснопресненской линией метро и МЦД-2.
- Усилены маршруты автобусов: е30, е30к, 210, 614.
- Автомобилистам нужно следить за схемой движения на Пятницком шоссе, улице Митинская и Мякининском проезде.
- Следить за изменениями можно на сайте Департамента транспорта Москвы и в канале МАХ.