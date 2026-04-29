Закрытие участка синей ветки метро в Москве с 30 апреля по 8 мая: закрытые станции и маршруты КМ

В материале РИАМО объясняем, как планировать свой маршрут во время закрытия участка линии метро и где смотреть актуальное расписание изменений.

Какие станции закроют на «синей» ветке метро

С 30 апреля по 8 мая включительно поезда метро не будут ездить на участке между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.

Станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» на это время будут закрыты для входа и выхода пассажиров. На станциях будут вестись ремонтные работы, проверка состояния освещения, ремонт лифтов, осмотр путей и стрелочных сообщений.

Какие автобусы будут запущены на время закрытия участка «синей ветки»

На время закрытия участка для пассажиров будут запущены автобусы КМ1 и КМ2. Они будут ходить с 05:00 до 02:00 часов со следующими остановками:

КМ1

  • Пятницкое шоссе
  • Митино
  • Волоколамская
  • Тушинская

КМ2

  • Пятницкое шоссе
  • Митино
  • Волоколамская
  • Мякинино
  • Строгино

Около 130 автобусов особо большого класса будут ходить с интервалом в одну минуту.

Альтернативные маршруты на метро

Есть и альтернативные маршруты. Например, можно воспользоваться Таганско-Краснопресненской линией метро и МЦД-2. Маршруты автобусов е30, е30к, 210 и 614 будут усилены на время закрытия. Подробнее о всех маршрутах наземного транспорта можно узнать на сайте.

Что изменится для автомобилистов

Внимательнее стоит быть и автомобилистам. Часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Ми﻿тинская и Мякининского проезда с 30 апреля по 9 мая будут временно недоступны.

На ду﻿блере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение, а по временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт.

На этот же период могут быть введены ограничения на остановку или стоянку. Автомобилистам рекомендуется следить за знаками и быть внимательными.

Где смотреть актуальное расписание изменений в общественном транспорте

Расписание маршрутов общественного транспорта доступно на привычных сервисах, а также на сайте Департамента транспорта Москвы и в канале МАХ, где выкладываются изменения маршрутов, закрытия линий и варианты планирования поездки.

Коротко об изменениях в маршрутах общественного транспорта Москвы

  • С 30 апреля по 8 мая будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе».
  • Для пассажиров запустят автобусы: КМ1 и КМ2 с 05:00 до 02:00 с интервалом в одну минуту.
  • Можно воспользоваться Таганско-Краснопресненской линией метро и МЦД-2.
  • Усилены маршруты автобусов: е30, е30к, 210, 614.
  • Автомобилистам нужно следить за схемой движения на Пятницком шоссе, улице Митинская и Мякининском проезде.
  • Следить за изменениями можно на сайте Департамента транспорта Москвы и в канале МАХ.