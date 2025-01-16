За что могут оштрафовать владельцев недвижимости в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о том, какие новые штрафы могут грозить владельцам недвижимости в 2025 году.

Штрафы за нарушение правил эксплуатации газового оборудования Фото - © Медиасток.рф Собственник жилого помещения, оснащенного газовым оборудованием, может быть оштрафован в следующих случаях: Если собственник откажется впустить в квартиру работника, осуществляющего техобслуживание газового оборудования (штраф от 5 до 10 тысяч рублей). Техобслуживание проводится в обязательном порядке 1 раз в год, дата и время назначаются по согласованию с собственником жилого помещения;

Если собственник отказывается от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования (штраф от 5 до 10 тысяч рублей);

Если собственник поручит проверку, ремонт или установку газового оборудования сторонней компании (штраф от 5 до 10 тысяч рублей). Проверку газового оборудования, как и его установку могут проводить только сотрудники газовой службы. К примеру, в Москве такую функцию выполняет АО "Мосгаз" . В Московской области исключительное право на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеет АО «Мособлгаз»

Если владелец квартиры самовольно перенесет газовую плиту на место, не предусмотренное для ее расположения (штраф 1.5 тысячи рублей, кроме того, собственника обяжут вернуть плиту на прежнее место);

Если собственник отказывается заменить газовую плиту, срок службы которой превысил 20 лет (штраф от 5 до 10 тысяч рублей).

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности Фото - © EugeneSergeev / Фотобанк Лори Собственник жилья может быть оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, если он нарушил правила пожарной безопасности, например: Хранит в квартире или местах общего пользования горючие или легковоспламеняющиеся материалы;

Заварил или загромоздил люки и лестницы, предназначенные для эвакуации (в том числе на собственном балконе или лоджии);

Создал препятствия открыванию дверей подъезда или дверей, ведущих на лестницу и к эвакуационным выходам.

Штраф за неуплату налогов с продажи квартиры Фото - © Freepik.com С 2025 года начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Согласно нововведению, при доходах до 2.4 млн. руб. в год гражданин платит подоходный налог в размере 13%, при доходах от 2.4 до 5 мил. руб. — 15%, при доходах от 5 до 20 млн. руб. — 18% и т. д (максимальная ставка НДФЛ — 22%). В сумму доходов также включены сделки с недвижимостью. Таким образом, продав квартиру дороже чем за 2.4 млн. руб., гражданин обязан будет оплатить НДФЛ за сумму 2.4 млн. руб. в размере 13%, а оставшийся доход будет облагаться налогом по ставке 15%. За умышленную неуплату НДФЛ с продажи квартиры налагается штраф в размере 40% от суммы налога.

Штраф за неиспользование земельного участка Фото - © Наталия Шевченко / Фотобанк Лори Согласно ст. 85.1 Земельного Кодекса РФ собственник земельного участка должен привести его в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и принадлежности к той или иной категории земель, а также начать использовать по целевому назначению. Сроки исполнения данного предписания могут меняться в зависимости от категории земель и других факторов и составлять от одного года до трех лет. Собственник земли может получить штраф в следующих случаях: Если собственник не начал использовать участок сельскохозяйственного назначения (штраф в размере от 0,1% до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 2 тысяч рублей);

Если собственник не начал использовать земельный участок, предназначенный для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества (штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей);

Если собственник использует участок не по целевому назначению (штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей);

Если собственник не привел земли в состояние, пригодное к использованию по целевому назначению (штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей).