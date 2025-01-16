За что могут оштрафовать владельцев недвижимости в 2025 году
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В материале РИАМО рассказываем о том, какие новые штрафы могут грозить владельцам недвижимости в 2025 году.
Штрафы за нарушение правил эксплуатации газового оборудования
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Собственник жилого помещения, оснащенного газовым оборудованием, может быть оштрафован в следующих случаях:
- Если собственник откажется впустить в квартиру работника, осуществляющего техобслуживание газового оборудования (штраф от 5 до 10 тысяч рублей). Техобслуживание проводится в обязательном порядке 1 раз в год, дата и время назначаются по согласованию с собственником жилого помещения;
- Если собственник отказывается от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования (штраф от 5 до 10 тысяч рублей);
- Если собственник поручит проверку, ремонт или установку газового оборудования сторонней компании (штраф от 5 до 10 тысяч рублей). Проверку газового оборудования, как и его установку могут проводить только сотрудники газовой службы. К примеру, в Москве такую функцию выполняет АО "Мосгаз". В Московской области исключительное право на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеет АО «Мособлгаз»;
- Если владелец квартиры самовольно перенесет газовую плиту на место, не предусмотренное для ее расположения (штраф 1.5 тысячи рублей, кроме того, собственника обяжут вернуть плиту на прежнее место);
- Если собственник отказывается заменить газовую плиту, срок службы которой превысил 20 лет (штраф от 5 до 10 тысяч рублей).
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности
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Собственник жилья может быть оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, если он нарушил правила пожарной безопасности, например:
- Хранит в квартире или местах общего пользования горючие или легковоспламеняющиеся материалы;
- Заварил или загромоздил люки и лестницы, предназначенные для эвакуации (в том числе на собственном балконе или лоджии);
- Создал препятствия открыванию дверей подъезда или дверей, ведущих на лестницу и к эвакуационным выходам.
Штраф за неуплату налогов с продажи квартиры
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С 2025 года начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Согласно нововведению, при доходах до 2.4 млн. руб. в год гражданин платит подоходный налог в размере 13%, при доходах от 2.4 до 5 мил. руб. — 15%, при доходах от 5 до 20 млн. руб. — 18% и т. д (максимальная ставка НДФЛ — 22%). В сумму доходов также включены сделки с недвижимостью. Таким образом, продав квартиру дороже чем за 2.4 млн. руб., гражданин обязан будет оплатить НДФЛ за сумму 2.4 млн. руб. в размере 13%, а оставшийся доход будет облагаться налогом по ставке 15%. За умышленную неуплату НДФЛ с продажи квартиры налагается штраф в размере 40% от суммы налога.
Штраф за неиспользование земельного участка
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Согласно ст. 85.1 Земельного Кодекса РФ собственник земельного участка должен привести его в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением и принадлежности к той или иной категории земель, а также начать использовать по целевому назначению. Сроки исполнения данного предписания могут меняться в зависимости от категории земель и других факторов и составлять от одного года до трех лет.
Собственник земли может получить штраф в следующих случаях:
- Если собственник не начал использовать участок сельскохозяйственного назначения (штраф в размере от 0,1% до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 2 тысяч рублей);
- Если собственник не начал использовать земельный участок, предназначенный для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества (штраф в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей);
- Если собственник использует участок не по целевому назначению (штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей);
- Если собственник не привел земли в состояние, пригодное к использованию по целевому назначению (штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей).
Штраф за самовольную замену радиатора отопления
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С 1 января 2025 года собственник обязан согласовывать замену радиаторов отопления с управляющей организацией. За неисполнение этого требования грозит штраф размером 800 р.