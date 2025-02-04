За что могут оштрафовать владельцев автомобилей старше 10 лет

В материале РИАМО рассказываем о нормах выхлопа для автомобилей, какой штраф за это возможен и придется ли платить всем владельцам машина старше 10 лет.

Придется ли платить штраф за возраст автомобиля Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори С 1 февраля в России начали действовать новые экологические требования для владельцев автомобилей старше 10 лет. За их нарушения водителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Но на самом деле все не так страшно. Никаких штрафов просто за то, что вы владеете старой машиной, не предусмотрено. Но в российском законодательстве действительно прописаны нормы вредных выбросов и предусмотрены штрафы за нарушения. По статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах» штраф за превышение нормативов составляет 500 рублей. К ответственности привлекаются владельцы транспортных средств с нарушением и этот никак не зависит от возраста автомобиля. Более того, уровень загрязняющих веществ в выхлопах должен соответствовать тому, который заявлен в документах к автомобилю. То есть, если у старой машины нулевой экологический класс и выхлоп ему соответствует, то штрафа не будет.

Основания для непрохождения ТО с 1 февраля 2025 года Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори В постановление правительства РФ № 1434 от 15.09.2020 г. с 2023 года не вносилось никаких изменений. В этом документе, который регулирует требования к техосмотру и состоянию автомобилей в пунктах 9.1 и 9.2, указаны нормы содержания СО₂ для каждого экологического класса автомобилей. Список неисправностей, с которыми автомобиль не допустят к эксплуатации, также остался без изменений. Основанием для отказа в выдаче диагностической карты может быть трещина на лобовом стекле, несоответствие выхлопа экологическому классу автомобиля, любые изменения в заводской конструкции автомобиля, некоторые виды тюнинга, трещины и сколы на дисках, стертый рисунок протектора на шинах, неработающие стоп-сигналы или фары и прочее. Неизменным остаются и сроки. Так, диагностическая карта не нужна для покупки ОСАГО и на цену полиса это не влияет. Проходить техосмотр не нужно владельцам легковых авто, используемых в личных целях. Диагностическая карта понадобится при постановке на учет автомобиля старше четырех лет, при перерегистрации права собственности, при внесении изменений в конструкцию автомобиля, при обнаружении неисправностей, которые создают угрозу безопасности движения, и если просто хочется проверить, все ли в порядке с транспортным средством