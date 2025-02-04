За что могут оштрафовать владельцев автомобилей старше 10 лет
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В материале РИАМО рассказываем о нормах выхлопа для автомобилей, какой штраф за это возможен и придется ли платить всем владельцам машина старше 10 лет.
Придется ли платить штраф за возраст автомобиля
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С 1 февраля в России начали действовать новые экологические требования для владельцев автомобилей старше 10 лет. За их нарушения водителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Но на самом деле все не так страшно.
Никаких штрафов просто за то, что вы владеете старой машиной, не предусмотрено. Но в российском законодательстве действительно прописаны нормы вредных выбросов и предусмотрены штрафы за нарушения. По статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах» штраф за превышение нормативов составляет 500 рублей.
К ответственности привлекаются владельцы транспортных средств с нарушением и этот никак не зависит от возраста автомобиля. Более того, уровень загрязняющих веществ в выхлопах должен соответствовать тому, который заявлен в документах к автомобилю. То есть, если у старой машины нулевой экологический класс и выхлоп ему соответствует, то штрафа не будет.
Основания для непрохождения ТО с 1 февраля 2025 года
Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори
В постановление правительства РФ № 1434 от 15.09.2020 г. с 2023 года не вносилось никаких изменений. В этом документе, который регулирует требования к техосмотру и состоянию автомобилей в пунктах 9.1 и 9.2, указаны нормы содержания СО₂ для каждого экологического класса автомобилей. Список неисправностей, с которыми автомобиль не допустят к эксплуатации, также остался без изменений.
Основанием для отказа в выдаче диагностической карты может быть трещина на лобовом стекле, несоответствие выхлопа экологическому классу автомобиля, любые изменения в заводской конструкции автомобиля, некоторые виды тюнинга, трещины и сколы на дисках, стертый рисунок протектора на шинах, неработающие стоп-сигналы или фары и прочее.
Неизменным остаются и сроки. Так, диагностическая карта не нужна для покупки ОСАГО и на цену полиса это не влияет. Проходить техосмотр не нужно владельцам легковых авто, используемых в личных целях. Диагностическая карта понадобится при постановке на учет автомобиля старше четырех лет, при перерегистрации права собственности, при внесении изменений в конструкцию автомобиля, при обнаружении неисправностей, которые создают угрозу безопасности движения, и если просто хочется проверить, все ли в порядке с транспортным средством
На что стоит обратить внимание владельцам автомобилей старше 10 лет
Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори
Тем не менее автомобиль старше 10 лет требует к себе повышенного внимания. Поэтому никогда не лишним будет регулярно проводить тщательное техосблуживание и иногда получать диагностическую карту, чтобы быть уверенным в безопасности автомобиля. 10-летний автомобиль не считается таким уж старым, в среднем автомобиль может служить до 27 лет при условии хорошего ухода.
Контролировать давление в шинах
Давление в шинах нужно контролировать у автомобиля любого возраста, а у авто с пробегом шины требуют повышенного внимания. От давления зависит ресурс подвески, расход топлива, динамика авто, а не только долговечность самих шин. Проверять давление нужно регулярно, а не только при смене резины.
Проверять и менять жидкости
Не стоит экономить на масле. Качественное масло гарантирует высокий ресурс мотора. Эксперты для автомобилей с пробегом рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое рекомендовано автопроизводителем. Но предварительно нужно посоветоваться с мастерами, проводящими ТО. Это помогает увеличить компрессию и уменьшить потери масла.
Важно проверять все жидкости – антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионное масло, жидкость ГУР. Делать это лучше при каждой заправке, а при нехватке – менять на новую. К тому же не стоит экономить на топливе – выбирать заправки с именем и наливать бензин, рекомендованный производителем.
Проверять ходовую и руль
Минимум два раза в год нужно проверять ходовую. Делать это лучше в проверенной мастерской, а в случае выявления поломок, коррозии, износа нужно сразу устранять проблему.
Следить нужно и за рулем. У авто с пробегом вовремя нужно менять гидравлические жидкости, а также шланги и трубки высокого давления, следить за сальниками. Полная диагностика нужна каждые 120-130 тысяч километров.
Внимательнее прислушиваться к автомобилю
Все нехарактерные шумы, скрипы, звоны, стуки и запахи должны быть причиной обращения в мастерскую. Так есть шанс починить автомобиль до серьезной поломки. Чем старше машина, тем тщательнее нужно выбирать мастера и уделять этому вопросу больше внимания. Простой смены масла на ТО уже будет недостаточно, поэтому нужен мастер, который знает ваш автомобиль и сделает свою работу на совесть, не «разводя» на лишние манипуляции.
Автомобиль, прослуживший вам больше 10 лет не стоит перегружать и лучше что-то тяжелое перевозить в несколько этапов.
Поездки тоже стоит чередовать – короткие с длинными. Мотору нужно поработать длительное время, а если он простоял всю зиму, то обязательно нужно провести полное ТО и заменить масло.
Содержать в чистоте
Содержание автомобиля в чистоте тоже продлевает срок его службы. Регулярная и правильная мойка поможет вовремя выявить сколы, царапины и ржавчину. И чем раньше все это заметить, тем быстрее и эффективнее от них можно избавиться. Важна и чистота салона, и регулярная смена салонных фильтров.
И помните, что даже самый надежный и хороший автомобиль не прослужит долго, если за ним не следить.