За что будут штрафовать электросамокатчиков в Московской области в 2026 году: нарушения и суммы

В материале РИАМО рассказываем, за какие нарушения при поездке на электросамокате придется платить штрафы в Подмосковье и где граница между СИМ и транспортным средством.

800 рублей за превышение и езду вдвоем на одном электросамокате Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Тот, кто управляет электросамокатом, считается водителем, но штрафовать его будут как пешехода или как велосипедиста. За нарушение правил дорожного движения по статье КоАП 12.29 водителя СИМ оштрафуют как велосипедиста. За езду вдвоем и более на одном электросамокате придется заплатить 800 рублей. Столько же составляет штраф за превышение скорости или за езду там, где движение СИМ запрещено.

До 2,5 тысяч рублей за создание помех Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори По статье КоАП 12.18 водителю СИМ грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за непредоставление преимущества пешеходам. За создание помех движению или выезд на проезжую часть грозит штраф в одну тысячу рублей.

До 1,5 тысяч рублей за пьяную езду Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Лишить прав за пьяную езду водителя СИМ нельзя, так как он не считается водителем механического транспортного средства. Тем не менее, если за рулем электросамоката пьяный, но он не нарушил ПДД, то ему могут выписать штраф за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Заплатить придется от 500 до тысячи рублей или есть риск быть арестованным на 15 суток. Если же водитель электросамоката в пьяном состоянии нарушил правила дорожного движения, то его оштрафуют на сумму от одной до полутора тысяч рублей.

До 1,5 тысяч за причинение легкого вреда здоровью человека Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори Водителям электросамокатов грозит ответственность за причинение вреда здоровью других людей. Если причинен вред легкой или средней тяжести, то штраф составит от 1 до 1,5 тысяч рублей. За причинение тяжкого вреда здоровью и более тяжелые последствия грозит уже уголовная ответственность по статье 268 УК РФ. Статья предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет. В случае смерти потерпевшего – ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет, а при смерти двух или более лиц – лишение свободы на срок до 7 лет.

Что такое СИМ и кому на них можно ездить

СИМ – средство индивидуальной мобильности, к которым относятся в том числе электросамокаты, не относятся к транспортному средству, но те, кто им управляет, считается водителем и обязан соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям знаков, разметки, регулировщиков и светофоров.

Масса СИМ не должна превышать 35 килограмм, а мощность – 0,25 киловатта. Если условия соблюдены, для такого электросамоката не нужны права, СТС и ОСАГО.

Управлять СИМ, и электросамокатами в частности, могут дети, но до 7 лет делать это можно только в сопровождении взрослого и только на тротуарах, пешеходных зонах и велопешеходных дорожках. Если возраст ребенка от 7 до 14 лет, то кататься можно там же, но присутствие сопровождающего не обязательно. Подростки старше 14 лет приравниваются ко взрослым водителям СИМ и могут ездить по велосипедной, велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.

Какие правила должны соблюдать водители электросамокатов

При езде на электросамокате нужно соблюдать скоростной режим – не выше 25 км/час. Во дворах и жилых зонах скорость должна быть снижена до 10-20 км/час. При передвижении в зонах, где преимущество имеют пешеходы, нужно уступать им дорогу. Помните, что в велосипедных зонах у СИМ есть преимущество перед автомобилем.

При пересечении проезжей части водитель электросамоката должен спешиться и вести свой транспорт за руль, соблюдая правила ПДД. Кроме того, водитель СИМ должен быть хорошо видим – ездить по дорогам можно со светоотражающими элементами одежды.

Если СИМ едет по пешеходной дорожке или тротуару, то водитель должен соблюдать требования пешеходного светофора, если по велодорожке – велосветофора. Если на дороге регулировщик, нужно соблюдать требования его сигналов для пешеходов и, конечно, выучить все знаки дорожного движения, а особенно те, которые регулируют движение СИМ.