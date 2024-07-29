Врачебная тайна: кто должен ее соблюдать и что грозит виновнику за разглашение

В материале РИАМО рассказываем, что такое врачебная тайна, только ли врачи ее обязаны соблюдать и какая ответственность грозит за ее разглашение.

Что такое врачебная тайна Фото - © Freepik.com Врачебная тайна — это запрет разглашать сведения, которые врач получил, когда обследовал или лечил пациента. Врачебная тайна относится к сведениям, непосредственно связанным с профессиональной деятельностью медицинских работников, доступ к которой ограничен на основании Конституции Российской Федерации и федеральных законов. Таким образом, врачебную тайну должен хранить не только врач, но и все, кто в ходе исполнения служебных обязанностей получил доступ к медицинским сведениям. Требования соблюдать правила о неразглашении сведений, составляющих врачебную тайну, закреплены в части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации, где указано, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Кроме того, понятие «врачебная тайна» закреплено в статье 13 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Содержание статьи отражает особое отношение государства к охране врачебной тайны, а именно, врачебную тайну составляют «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении». Врачебная тайна относится к частной жизни человека, и ее суть заключается в защите прав граждан на личную и семейную тайну от необоснованного и незаконного проникновения в нее других людей, а также представителей государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций.

Какие сведения относятся к врачебной тайне Фото - © Adobe Stock Врачебной тайной охраняются следующие сведения: О состоянии здоровья. То есть вообще информация о том, болен человек или нет, какие у него анализы и прочее.

Диагноз.

Информация об обращении за медицинской помощью. Это говорит о том, что нельзя сообщать не только диагноз, но и сам факт обращения к врачу и информацию, которая стала известна в ходе приема, даже если она не имеет отношения к болезни. Все, что пациент говорит в кабинете врача, является конфиденциальным. Фактом обращения к врачу является и вызов скорой помощи, участкового терапевта, обращение в онлайн-приемную и просто звонок в больницу. А значит, если кому-то, кроме врача, стали известны эти обстоятельства и они были разглашены, то пострадавший вполне может обратиться в суд. Но доказать подобный случай крайне сложно. Стоит отметить, что специфика врачебной тайны выражается в том, что тайными становятся не только сведения о реально существующих фактах, но и о предполагаемых. Например, предварительный диагноз может быть не подтвержден в дальнейшем, тем не менее медицинский работник не должен разглашать предполагаемые данные третьим лицам. Важно помнить, что врачебная тайна – это не только запись в истории болезни, но все материалы и анализы, которые сдавал пациент. То есть это и факты, ставшие известными после разговора, и данные снимков КТ, МРТ и прочие сведения. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, запрещено в том числе после смерти человека, за исключением некоторых случаев. Например, когда проводится расследование.

Что считается разглашением врачебной тайны Фото - © Adobe Stock Разглашать врачебную тайну возможно несколькими способами. Устно. Такое разглашение может совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Такая опасность есть, если звонят по телефону и представляются родственниками пациента, например.

При непосредственном общении врача и пациента в общественных местах или в присутствии третьих лиц. Например, когда пациент пытается выяснить что-то у врача прямо в коридоре или когда дверь в кабинет не закрыта.

В научных текстах и статьях. В таких случаях врач может указать результаты исследований и иную информацию без предварительного письменного согласия больного.

В результате халатности и небрежности. Когда медицинская документация хранится не должным образом и сведения истории болезни могут быть доступны третьим лицам. Важно помнить, что документ, который подписывают пациенты на приеме и при поступлении в больницу о персональных данных, – это не разрешение на разглашение врачебной тайны. Понятие врачебной тайны является более широким, нежели персональные данные. И ряд сведений, не относящихся к персональным данным, все равно относится к врачебной тайне. Например, исключительно данные о диагнозе пациента или методе лечения не позволят идентифицировать лицо.

Кто должен хранить врачебную тайну Фото - © Adobe Stock Врачебную тайну, несмотря на название, обязаны соблюдать не только врачи. Нельзя ее разглашать всем, кому она стала известна в результате исполнения служебных обязанностей или при обучении. Так, медицинскую тайну запрещено разглашать докторам, фельдшерам, медсестрам или медбратьям, санитарам, водителям скорой помощи, лаборантам, ординаторам или студентам-практикантам, работникам регистратуры, системным администраторам, секретарям, курьерам или другим сотрудникам администрации медицинского учреждения. Не могут разглашать врачебную тайну чиновники и сотрудники других организаций, которым стали известны какие-либо сведения пациентов. Например, в результате проверки. Без разрешения пациента студенты и молодые врачи не могут публиковать процесс или результаты лечения ни в научных статьях, ни тем более в социальных сетях или СМИ.

Когда можно разглашать врачебную тайну Фото - © Adobe Stock Тем не менее есть ряд случаев, когда врачебная тайна может быть разглашена. Это, безусловно, случаи, когда сам пациент на это согласен и подписал соответствующие документы. Без согласия самого пациента медики имеют право предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну, в ряде случаев: При проведении медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю. В этом случае передавать информацию без согласия можно, только чтобы провести медицинское обследование и лечить гражданина.

При неблагоприятном прогнозе развития заболевания допускается предоставление информации о состоянии здоровья пациента одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам). Если пациент сам не запретил сообщать о диагнозе, то врач может это сделать без его согласия. В противном случае говорить о диагнозе нельзя.

При угрозе распространения инфекционных заболеваний. Информацию о таких отравленных могут передать в органы ГО и ЧС и Роспотребнадзор без согласия пострадавших. Но и сотрудники этих учреждений становятся носителями врачебной тайны и распространять сведения не имеют право.

При наличии запроса органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, запроса органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора.

В случае принудительного лечения гражданина.

Если пациент несовершеннолетний. О состоянии его здоровья врачи обязаны уведомлять его родителей или законных представителей.

Если пациент стал жертвой преступления. В случае обращения к медикам в результате избиения, например, пулевого или ножевого ранения медики обязаны сообщить об этом факте в правоохранительные органы, и согласия пациента для этого не требуется.

При обмене документами между медиками, при прохождении комиссии перед призывом или госслужбой, при несчастных случаях на соревнованиях или на производстве. В этих случаях о состоянии человека должны знать в других ведомствах для расследования либо приема на работу. Важно помнить, что при наличии инфекционного заболевания к ответственности может быть привлечен сам заболевший, если будет доказано, что он намерено распространял болезнь и не сообщал о своем диагнозе. Например, в случаях, когда ВИЧ-инфицированные умышленно не сообщают о своем диагнозе партнерам или специально пытаются распространить инфекцию.