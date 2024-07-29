Врачебная тайна: кто должен ее соблюдать и что грозит виновнику за разглашение
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В материале РИАМО рассказываем, что такое врачебная тайна, только ли врачи ее обязаны соблюдать и какая ответственность грозит за ее разглашение.
Что такое врачебная тайна
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Врачебная тайна — это запрет разглашать сведения, которые врач получил, когда обследовал или лечил пациента. Врачебная тайна относится к сведениям, непосредственно связанным с профессиональной деятельностью медицинских работников, доступ к которой ограничен на основании Конституции Российской Федерации и федеральных законов. Таким образом, врачебную тайну должен хранить не только врач, но и все, кто в ходе исполнения служебных обязанностей получил доступ к медицинским сведениям.
Требования соблюдать правила о неразглашении сведений, составляющих врачебную тайну, закреплены в части 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации, где указано, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».
Кроме того, понятие «врачебная тайна» закреплено в статье 13 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Содержание статьи отражает особое отношение государства к охране врачебной тайны, а именно, врачебную тайну составляют «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении».
Врачебная тайна относится к частной жизни человека, и ее суть заключается в защите прав граждан на личную и семейную тайну от необоснованного и незаконного проникновения в нее других людей, а также представителей государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций.
Какие сведения относятся к врачебной тайне
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Врачебной тайной охраняются следующие сведения:
- О состоянии здоровья. То есть вообще информация о том, болен человек или нет, какие у него анализы и прочее.
- Диагноз.
- Информация об обращении за медицинской помощью.
Это говорит о том, что нельзя сообщать не только диагноз, но и сам факт обращения к врачу и информацию, которая стала известна в ходе приема, даже если она не имеет отношения к болезни. Все, что пациент говорит в кабинете врача, является конфиденциальным.
Фактом обращения к врачу является и вызов скорой помощи, участкового терапевта, обращение в онлайн-приемную и просто звонок в больницу. А значит, если кому-то, кроме врача, стали известны эти обстоятельства и они были разглашены, то пострадавший вполне может обратиться в суд. Но доказать подобный случай крайне сложно.
Стоит отметить, что специфика врачебной тайны выражается в том, что тайными становятся не только сведения о реально существующих фактах, но и о предполагаемых. Например, предварительный диагноз может быть не подтвержден в дальнейшем, тем не менее медицинский работник не должен разглашать предполагаемые данные третьим лицам.
Важно помнить, что врачебная тайна – это не только запись в истории болезни, но все материалы и анализы, которые сдавал пациент. То есть это и факты, ставшие известными после разговора, и данные снимков КТ, МРТ и прочие сведения.
Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, запрещено в том числе после смерти человека, за исключением некоторых случаев. Например, когда проводится расследование.
Что считается разглашением врачебной тайны
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Разглашать врачебную тайну возможно несколькими способами.
- Устно. Такое разглашение может совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Такая опасность есть, если звонят по телефону и представляются родственниками пациента, например.
- При непосредственном общении врача и пациента в общественных местах или в присутствии третьих лиц. Например, когда пациент пытается выяснить что-то у врача прямо в коридоре или когда дверь в кабинет не закрыта.
- В научных текстах и статьях. В таких случаях врач может указать результаты исследований и иную информацию без предварительного письменного согласия больного.
- В результате халатности и небрежности. Когда медицинская документация хранится не должным образом и сведения истории болезни могут быть доступны третьим лицам.
Важно помнить, что документ, который подписывают пациенты на приеме и при поступлении в больницу о персональных данных, – это не разрешение на разглашение врачебной тайны. Понятие врачебной тайны является более широким, нежели персональные данные. И ряд сведений, не относящихся к персональным данным, все равно относится к врачебной тайне. Например, исключительно данные о диагнозе пациента или методе лечения не позволят идентифицировать лицо.
Кто должен хранить врачебную тайну
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Врачебную тайну, несмотря на название, обязаны соблюдать не только врачи. Нельзя ее разглашать всем, кому она стала известна в результате исполнения служебных обязанностей или при обучении. Так, медицинскую тайну запрещено разглашать докторам, фельдшерам, медсестрам или медбратьям, санитарам, водителям скорой помощи, лаборантам, ординаторам или студентам-практикантам, работникам регистратуры, системным администраторам, секретарям, курьерам или другим сотрудникам администрации медицинского учреждения.
Не могут разглашать врачебную тайну чиновники и сотрудники других организаций, которым стали известны какие-либо сведения пациентов. Например, в результате проверки.
Без разрешения пациента студенты и молодые врачи не могут публиковать процесс или результаты лечения ни в научных статьях, ни тем более в социальных сетях или СМИ.
Когда можно разглашать врачебную тайну
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Тем не менее есть ряд случаев, когда врачебная тайна может быть разглашена. Это, безусловно, случаи, когда сам пациент на это согласен и подписал соответствующие документы.
Без согласия самого пациента медики имеют право предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну, в ряде случаев:
- При проведении медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю. В этом случае передавать информацию без согласия можно, только чтобы провести медицинское обследование и лечить гражданина.
- При неблагоприятном прогнозе развития заболевания допускается предоставление информации о состоянии здоровья пациента одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам). Если пациент сам не запретил сообщать о диагнозе, то врач может это сделать без его согласия. В противном случае говорить о диагнозе нельзя.
- При угрозе распространения инфекционных заболеваний. Информацию о таких отравленных могут передать в органы ГО и ЧС и Роспотребнадзор без согласия пострадавших. Но и сотрудники этих учреждений становятся носителями врачебной тайны и распространять сведения не имеют право.
- При наличии запроса органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, запроса органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора.
- В случае принудительного лечения гражданина.
- Если пациент несовершеннолетний. О состоянии его здоровья врачи обязаны уведомлять его родителей или законных представителей.
- Если пациент стал жертвой преступления. В случае обращения к медикам в результате избиения, например, пулевого или ножевого ранения медики обязаны сообщить об этом факте в правоохранительные органы, и согласия пациента для этого не требуется.
- При обмене документами между медиками, при прохождении комиссии перед призывом или госслужбой, при несчастных случаях на соревнованиях или на производстве. В этих случаях о состоянии человека должны знать в других ведомствах для расследования либо приема на работу.
Важно помнить, что при наличии инфекционного заболевания к ответственности может быть привлечен сам заболевший, если будет доказано, что он намерено распространял болезнь и не сообщал о своем диагнозе. Например, в случаях, когда ВИЧ-инфицированные умышленно не сообщают о своем диагнозе партнерам или специально пытаются распространить инфекцию.
Что грозит за разглашение врачебной тайны
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Законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, виновнику может грозить и простое дисциплинарное взыскание, и обращение в суд за моральной компенсацией. Все зависит от конкретного случая.
За разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, по статье 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушителю грозит штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.
Грозит нарушителям и уголовная ответственность по статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Здесь наказание строже – штраф может быть назначен до 350 рублей, либо лишение свободы до пяти лет, кроме того, грозит запрет занимать определенные должности.
Кроме того, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Это означает, что медицинское учреждение при разглашении может быть также привлечено к гражданско-правовой ответственности.