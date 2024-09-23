Военные пенсии будут проиндексированы с 1 октября 2024 года: что нужно знать
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С 1 октября 2024 года пройдет массовая индексация военных пенсий. Какие категории российских граждан могут рассчитывать на повышение и как изменится процент денежного довольствия военнослужащих, читайте в материале РИАМО.
Кто может на нее рассчитывать на индексацию военной пенсии
Фото - © РИА Новости
1 октября 2024 года будут получать повышенную пенсию военные пенсионеры. Причем это повышение не традиционное, но запланированное, комментирует директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.
Эксперт перечислила категории граждан, которые относятся к военным пенсионерам:
- бывшие военные;
- лица, проходившие службу в органах внутренних дел;
- лица, проходившие службу в Государственной противопожарной службе;
- лица, проходившие службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- лица, проходившие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
- лица, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
- лица, проходившие службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации;
- члены семей погибших военнослужащих.
На сколько процентов будет проиндексирована военная пенсия
Фото - © РИА Новости
Индексация пройдет в повышенном размере. Изначально планировалось, что пенсии вырастут на 4,5%, но в июле депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении военных пенсий «с учетом изменения прогноза социально-экономического развития России». Поэтому индексация составит 5,1%.
Как изменится денежное довольствие военнослужащих с 1 октября
Фото - © РИА Новости
Согласно Закону Российской Федерации N 4468-1, сумма военной пенсии корректируется одновременно с содержанием денежного довольствия военнослужащих, то есть военная пенсия зависит от суммы денежного довольствия военнослужащих. Если ранее размер военной пенсии составлял 89,32% от суммы денежного довольствия, то с 1 октября текущего года он вырастет до 89,83%.
Поэтому пенсии у вышедших на пенсию военнослужащих и силовиков гораздо выше, чем средние пенсии граждан в России.