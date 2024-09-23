Военные пенсии будут проиндексированы с 1 октября 2024 года: что нужно знать

лица, проходившие службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

1 октября 2024 года будут получать повышенную пенсию военные пенсионеры. Причем это повышение не традиционное, но запланированное, комментирует директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.

Индексация пройдет в повышенном размере. Изначально планировалось, что пенсии вырастут на 4,5%, но в июле депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении военных пенсий «с учетом изменения прогноза социально-экономического развития России». Поэтому индексация составит 5,1% .

Как изменится денежное довольствие военнослужащих с 1 октября

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Согласно Закону Российской Федерации N 4468-1, сумма военной пенсии корректируется одновременно с содержанием денежного довольствия военнослужащих, то есть военная пенсия зависит от суммы денежного довольствия военнослужащих. Если ранее размер военной пенсии составлял 89,32% от суммы денежного довольствия, то с 1 октября текущего года он вырастет до 89,83%.

Поэтому пенсии у вышедших на пенсию военнослужащих и силовиков гораздо выше, чем средние пенсии граждан в России.