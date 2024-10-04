Во все 32: что необходимо для здоровья зубов и почему стоматология такая дорогая

Ежегодно, в первую пятницу октября, отмечается Всемирный день улыбки. В материале РИАМО рассказываем о том, какие технологии помогают обрести красивую улыбку и что нужно делать, чтобы избежать проблем со здоровьем зубов.

Что делать, если постоянно атакует кариес Фото - © Freepik.com Взрослому человеку, даже если у него нет проблем со здоровьем зубов, рекомендуется посещать стоматолога раз в полгода. Это позволит на раннем этапе выявить возможный кариес и предотвратить последующие серьезные проблемы. Если же кариес – постоянный «спутник жизни» и пломбы приходится ставить или заменять каждые несколько месяцев, медики рекомендуют устанавливать на проблемные зубы коронки. «Если отмечено разрушения более 50% коронковой части зуба – это показание для установления коронки», – комментирует Армен Зазян, заведующий стоматологическим отделением ФГБУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ, челюстно-лицевой хирург и имплантолог. Коронка, установленная по медицинским показаниям, защищает зуб и «продлевает ему жизнь».

Что такое виниры и зачем их устанавливают Фото - © master1305/Freepik.com Винир – это своего рода «полукоронка», то есть покрытие, которое накладывается на «фасадную» часть зуба. Виниры помогают подкорректировать незначительные дефекты зубов, например, сколы, потемнения, деформации, а кроме того, выполняют защитную функцию. Этот вариант эстетической стоматологии подходит для людей, у которых много пломб. «Виниры – это более удобно, практично и эстетично, нежели каждый год заменять изменившиеся пломбы. При этом не стоит бояться того, что винир может отколоться от зуба во время еды. Если винир установлен по всем правилам, он будет служить несколько десятков лет и не требовать замены», – отмечает Армен Зазян.

Чем опасен неправильный прикус Фото - © Unsplash.com Красивая улыбка – это, в первую очередь, здоровые зубы и правильный прикус. Но не все знают, что от прикуса зависит не только самооценка и внешний вид, но и здоровье человека. Нередки ситуации, когда нефизиологичное смыкание зубных рядов влияет на качество жизни. Результатом неправильного прикуса могут стать микротравмы десен и щек, повреждение эмали и образование сколов на зубах, потеря зубов вследствие их разрушения. Плохое пережевывание пищи может привести к гастриту и другим проблемам с ЖКТ. Нередко наблюдаются изменения осанки, проблемы с дыханием и дикцией, частые головные боли из-за нарушения симметрии челюстей. Если рот постоянно приоткрыт, возможны хронические заболевания ЛОР-органов из-за пересыхания слизистых и снижения местного иммунитета.

Что выбрать для исправления прикуса: брекеты или каппы? Фото - © Unsplash.com Брекет-системы считаются проверенным и эффективным вариантом изменения прикуса. Они крепятся на зубы с помощью специального клея и соединяются дугой. Именно дуга «отвечает» за перемещение зубов или даже поворот их вокруг своей оси. На каждый зуб наклеивается брекет с особым углом наклона, и дуга постепенно «тянет» зубы в правильное положение (чтобы процесс продолжался постепенно, дугу время от времени необходимо заменять). При этом ношение брекет-системы нередко доставляет пациентам дискомфорт, к тому же нужно постоянно следить за чистотой системы и соблюдать определенную диету. Средний срок ношения брекетов – 1.5 года, но в зависимости от ситуации он может варьироваться от 6 месяцев до 3 лет. Лучший возраст для подобной терапии – от 17 до 25 лет. Второй вариант – исправления прикуса с использованием стоматологических капп (элайнеров). Это высокопрочные эластичные пластиковые накладки, которые устанавливаются на зубные ряды верхней и/или нижней челюсти. Благодаря постоянному давлению зубы со временем принимают анатомически правильное положение. Терапевтический курс может составлять от нескольких месяцев до 2-3 лет, при этом каппы нужно будет регулярно заменять. Этот метод позволяет с минимальным для пациента дискомфортом уменьшить межзубные промежутки, устранить аномалии прикуса и дефекты зубных рядов. Элайнеры совершенно прозрачны, не заметны для окружающих и не влияют на дикцию. Впрочем, этот метод не подходит для исправления значительных нарушений прикуса. Выбор варианта терапии зависит от сложности ситуации, рекомендаций ортодонта и финансовых возможностей пациента. Как правило, применение элайнеров обходится дороже, чем установка брекетов.

В каком возрасте стоит показать ребенка ортондонту Поскольку прикус очень важен и с точки зрения эстетики, и с точки зрения здоровья, первый визит ребенка к ортодонту имеет смысл нанести в период формирования молочного прикуса, в возрасте 2-3 лет. Однако существуют признаки, которые указывают на то, получить консультацию специалиста необходимо в более раннем детском возрасте: Постоянное сосание пальца или соски в возрасте старше 2 лет (это может изменить направленность роста челюстей);

Постоянное дыхание через рот (в этом случае расположение языка может изменить развитие верхней челюсти, а также нередко приводит к асимметрии лица, также рекомендуется посетить ЛОР-врача);

Потеря молочных зубов раньше срока (оставшиеся зубы начнут сдвигаться, и для последующего роста коренных зубов может не хватить места);

Проблемы с жеванием (если ребенок с трудом пережевывает пищу, это указывает на то, что его челюсти могут развиваться неправильно, и этот процесс необходимо скорректировать как можно раньше);

Асимметрия лица;

Травмы зубов или челюсти. Если упустить неправильное развитие челюстного аппарата, это может привести к эстетическим проблемам, трудностям с дикцией и жеванием, а также дисфункции нижнечелюстного сустава.

Какие стоматологические услуги предоставляются по ОМС Фото - © Unsplash.com На сайте Департамента здравоохранения Москвы (https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/magic/default/download/8970.html) можно найти полный перечень услуг, которые позволяет получить полис обязательного медицинского страхования. В их число входит, например: Лечение кариеса и некариозных поражений зубов с применением пломбировочных материалов химического отверждения отечественного производства в случаях разрушения зуба менее 50%

Лечение пульпита (воспаление нерва зуба) с применением пломбировочных материалов отечественного производства;

Снятие зубных отложений ручным механическим способом одномоментно в области до шести зубов;

Лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен (гингивит, пародонтит, стоматит) с применением лекарственных средств отечественного производства за исключением хирургических методов лечения;

Обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков отечественного производства;

Простое и сложное удаление зубов;

Вправление челюсти после вывиха. Ряд услуг стоматологии будут безусловно платными. По полису ОМС нельзя, в частности, провести зубопротезирование, отбеливание зубов, установку брекет-систем и имплантатов.