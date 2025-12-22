Вне доступа: почему «Госуслуги» блокируют на 72 часа и что делать для разблокировки

Почему «Госуслуги» блокируют на 72 часа и что делать для разблокировки

О способах восстановления доступа к «Госуслугам» раньше истечения трех суток читайте в материале РИАМО.

Почему блокируют «Госуслуги» на 72 часа Фото - © Римма Тельнова / Фотобанк Лори Как сообщается на портале «Госуслуги», некоторые функции могут быть ограничены на 72 часа для безопасности пользователей. Причиной блокировки становится подозрительная активность. То есть действия с аккаунтом вызывают подозрения — например, меняется регион, сервис считает, что вас пытаются взломать, меняется IP-адрес и подобное. Все, что выглядит нетипичным поведением для конкретного пользователя, становится причиной блокировки на 72 часа. Делается это для борьбы с мошенниками, чтобы они не могли авторизоваться на сайтах с помощью вашего аккаунта на «Госуслугах» или приложения «Госключ».

На что устанавливается ограничение Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Блокировке подлежат так называемые «чувствительные» разделы, связанные с финансами. Не получится зайти в разделы со сведениями о налогах, пенсии, льготах, социальных выплатах, о работе. Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта нельзя войти с помощью «Госуслуг» на сайты микрофинансовых организаций и активировать мобильное приложение «Госключ».

Как восстановить доступ к «Госуслугам» Фото - © РИА Новости Как только пройдут 72 часа, доступ к личному кабинету будет открыт автоматически. Если доступ нужен раньше, то можно получить его следующими способами: 1. Лично в МФЦ необходимо лично обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛСом. Там нужно попросить сотрудника восстановить доступ к «Госуслугам». Сотрудник проверит вашу личность, отправит на телефон или электронную почту одноразовый пароль для первого входа. Пароль должен прийти в течение пяти минут. Далее нужно войти на «Госуслуги», указав в качестве логина ваш СНИЛС. Паролем будет одноразовый код из смс. Этот пароль нужно будет сменить в своем профиле. Кроме того, в личном кабинете нужно проверить все свои данные и номер телефона. 2. С помощью цифрового ID Также можно восстановить аккаунт с помощью цифрового ID. Это можно сделать через мессенджер MAX. Этот способ доступен гражданам от 18 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Воспользоваться им можно, даже если до блокировки у вас не было цифрового ID.