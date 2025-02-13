Виза цифрового кочевника в 2025 году: в какие страны ее можно получить и на каких условиях

Подробности о том, в какие страны и на каких условиях можно получить визу цифрового кочевника в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Что такое визы для цифровых кочевников Фото - © Unsplash.com В последние годы все больше стран предлагают специальные визы для цифровых кочевников. Это способствует развитию экономики, так как эти специалисты не претендуют на местные рабочие места, но при этом оставляют свои деньги в стране пребывания. Одно из основных требований для получения такой визы заключается в запрете на трудоустройство в стране назначения – доходы цифровых кочевников должны поступать из-за рубежа. Другой важный критерий – уровень дохода. Миграционные службы внимательно оценивают финансовые возможности претендентов, чтобы убедиться, что они смогут обеспечивать себя и свою семью. В некоторых странах требования к доходу очень высокие: например, для получения визы цифрового кочевника в Коста-Рике необходимо подтвердить ежемесячный доход не менее 3000 долларов. Однако в других регионах условия менее жесткие: в Колумбии достаточно зарабатывать 750 долларов в месяц, а на острове Кюрасао нужно просто показать наличие клиентов или работодателя. Также существуют визы с географическими ограничениями. Например, обладатели немецкой визы должны жить исключительно в Берлине и заниматься творческой деятельностью. Норвегия выдает разрешения только предпринимателям, которые планируют открыть бизнес на своей части острова Шпицберген.

Почему люди становятся цифровыми кочевниками Люди выбирают жизнь цифрового кочевника по множеству причин. Одной из них является климатическая миграция – переезд в регионы с более благоприятным климатом, если в родной стране, например, слишком холодные зимы. Еще одной распространенной причиной может служить недовольство качеством жизни или политической ситуацией. Сайт Nomad List, проведя опрос среди своих пользователей, представил портрет среднего цифрового кочевника: это 34-летний холостяк европейского происхождения, работающий в IT-сфере и зарабатывающий около 85 тысяч долларов в год. Обычно он проводит в одном месте не более восьми месяцев. Большинство участников опроса были из Северной Америки. По данным того же сайта, вот как выглядит ТОП-5 стран, откуда родом цифровые кочевники: США – 22 миллиона диджитал-номадов; Великобритания – 3,38 миллиона; Россия – 2,3 миллиона; Канада – 1,9 миллиона; Германия – 1,54 миллиона. При этом лишь 17% цифровых кочевников являются фрилансерами, а 45%, даже находясь на удаленке, трудятся в режиме полной занятости.

Каковы плюсы и минусы жизни цифрового кочевника Фото - © Unsplash.com Преимущества цифрового кочевника Свобода выбора и гибкий график. Вы можете свободно выбирать страну для проживания, а также подходящее место для работы – будь то ваш собственный дом, коворкинг или кафе. При этом вы сами управляете своим расписанием и количеством рабочих часов.

Повышение уровня жизни. С заработком, сравнимым с оплатой труда в Швейцарии ($6270) или США ($4635), переезд во Вьетнам или Португалию может существенно улучшить ваше благосостояние. Освободившиеся средства можно инвестировать в будущее, ускорив выход на пенсию.

Разнообразие и новизна. Перемены в окружающей среде помогают избежать скуки и наполняют жизнь яркими впечатлениями. Когда привычная среда становится однообразной, всегда можно сменить страну и найти новые источники вдохновения.

Культурная адаптация. Путешествие по различным странам обогащает внутренний мир цифрового кочевника, позволяя ему глубже понять другие культуры. Минусы жизни цифрового кочевника Одиночество . Новые знакомства редко могут заменить старых друзей и близких, обеспечивая ту же степень эмоциональной поддержки. Видеозвонки – лишь частичное решение проблемы.

Проблемы с балансом между работой и личной жизнью. Различия в часовых поясах, постоянный поток новых впечатлений и желание исследовать могут мешать сосредоточенности на работе, снижая продуктивность. Или, наоборот, есть риск чрезмерного погружения в работу, особенно если в других сферах жизни возникают трудности.

Несовпадение ожиданий с реальностью. В интернете много вдохновляющих историй успешных цифровых кочевников, но истории неудач остаются в тени. Место, которое одному человеку покажется идеальным, для другого может стать настоящим испытанием.

Выгорание. Даже Стивен Робертс, знаменитый цифровой кочевник, прекратил свой кочевой образ жизни после 60 лет. Представьте, что через 20 лет путешествий вам окончательно надоест этот темп жизни, а возвращаться будет некуда.

Какие страны готовы давать визы цифровым кочевникам Фото - © Unsplash.com Богатые и высокоразвитые страны не стремятся широко открывать двери для цифровых кочевников. Они предпочитают фокусироваться на привлечении высококвалифицированных специалистов через программы вроде американских виз O1 и O2, предназначенных для людей с выдающимися способностями. Между тем, для развивающихся стран принятие цифровых кочевников становится возможностью ускорить экономический рост, увеличить налоговые поступления, а также привлечь образованных и состоятельных людей. Грузия Грузия достигла значительных успехов в привлечении цифровых кочевников благодаря своей открытой политике. Граждане 95 стран могут беспрепятственно въехать в страну и оставаться там в течение года, имея при себе только паспорт. После 183 дней пребывания необходимо зарегистрироваться как налоговый резидент и платить 20% налог с доходов. Это объясняет рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, так как для них налоговая ставка снижается до 1% при годовом доходе до $155 тыс. Португалия В Португалии с 2007 года доступна виза D7, разработанная для тех, кто получает пассивный доход. Эта виза не только дает право на проживание в стране, но и позволяет свободно передвигаться по всей Европе, а через пять лет ее использования можно запросить вид на жительство. Основные требования включают наличие ежегодного пассивного дохода в размере €10 тыс., такую же сумму на банковском счете, наличие собственной недвижимости или договора аренды на 12 месяцев. Кроме того, необходимо находиться в Португалии не менее 16 месяцев в первые два года действия визы и оформить медицинскую страховку. Эстония Эстония стала первой страной, внедрившей «визу цифрового кочевника» в самый разгар пандемии Covid-19 – летом 2020 года. Эта виза предоставляет возможность жить в Эстонии в течение года, но для ее получения необходимо иметь медицинскую страховку, жилье и минимальный месячный доход в размере €3,5 тыс. Виза недоступна россиянам и белорусам, но если есть второе гражданство, то визу выдадут. Другие страны ЕС Требования к цифровым кочевникам в различных странах во многом сходны с эстонскими, и основное условие – наличие регулярного дохода, получаемого за рубежом. В Хорватии минимальная планка установлена на уровне €1,75 тыс. в месяц, в Греции – €3,5 тыс., в Испании – €2,2 тыс., а в Венгрии — €2 тыс., однако Венгрия допускает участие в программе только для одиночек, семейное переселение исключено. Карибский регион Карибские страны также предлагают программы для цифровых кочевников, но жизнь там обходится дорого. Наиболее доступным вариантом в Северной Америке является Мексика. Для получения временной резиденции нужно подтвердить ежемесячный доход в размере $2,6 тыс. в месяц, а также добавить $861 на каждого ребенка. Через 12 месяцев визу можно продлить еще на три года, хотя она не полностью соответствует стандартному пониманию «кочевнического» режима. В Южной Америке интересным выбором будут Бразилия и Эквадор. В Бразилии требуется наличие сбережений в размере $18 тыс. на счету или доход в $1,8 тыс., тогда как в Эквадоре нужен доход в $1275. Ближний Восток, Азия и Африка Программа для цифровых кочевников реализована в Дубае (ОАЭ), где для участия требуется подтвердить доход в размере $5 тыс., а также факт работы или ведения бизнеса. В Азии популярным направлением среди цифровых кочевников является Шри-Ланка с ее упрощенными туристическими визами, которые легко пролонгировать. Полноценная виза для кочевников на срок 1+1 год предоставляется в Малайзии: здесь необходим доход в $2 тыс. В Африке стоит рассмотреть Маврикий: здесь можно остановиться на год без налоговых обязательств, нужно лишь подтвердить наличие работы и иметь на счету $1,5 тыс. на каждый месяц проживания. Первой африканской страной, предложившей визу для кочевников, стала Намибия: с доходом в $2 тыс. из-за рубежа здесь можно находиться до полугода.

Сегодня различные программы для цифровых кочевников предлагают около 50 из 251 страны мира. Нет сомнений, что этот тренд будет укрепляться: количество кочевников увеличивается, как и количество виз, специально созданных для них. Те страны, которые открыли свои границы для кочевников и способствуют «рабочему туризму», понимают, какое положительное влияние это оказывает на их экономику, и отказ от этих возможностей стал бы серьезным упущением для них.