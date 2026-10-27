ВИЧ в больницах: насколько велик риск заражения и что делать, чтобы не заболеть

В материале РИАМО рассказываем, как защитить себя от заражения ВИЧ, гепатитом В или С в больницах, стоматологических и косметологических кабинетах, тату-салонах и как точно узнать свой статус.

Что известно о случаях заражения ВИЧ и гепатитами в медучреждениях России

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По словам начальника Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Елены Игониной, в 2025 году в России зарегистрировано максимальное за 15 лет число очагов парентеральных инфекций, возникших при оказании медицинской помощи.

Из отчета следует, что в 2025 году в лечебно-профилактических учреждениях страны зафиксировано восемь очагов заражения, в результате которых инфицированы 104 пациента. В 2026 году продолжается расследование 11 очагов на территории десяти субъектов РФ, где подозревают распространение ВИЧ и парентеральных гепатитов в медицинских организациях.

Выявлено два случая заражения ВИЧ при переливании компонентов крови. Среди крупных очагов назван небольшой санаторий в Кабардино-Балкарии, где заразились сразу 82 человека. При оказании медицинской помощи 76 пациентов заразились вирусным гепатитом С, у шести выявили микст-инфекции. По каждому случаю проводят расследование.

Как отмечает врач-инфекционист Роза Сивякова, возможность заразиться ВИЧ и гепатитами в медучреждениях крайне мала при условии соблюдения всех правил. К вспышкам приводит недостаточный контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом.

Как передаются ВИЧ и гепатиты B и C: в чем различия

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Роза Сивякова рассказывает, что ВИЧ и гепатиты В и С передаются через кровь, половым путем и от матери ребенку. При этом ВИЧ очень неустойчив во внешней среде, поэтому заразиться бытовым путем довольно сложно. Гепатит В, напротив, устойчив и может сохраняться даже в высохшей крови.

«Поэтому есть вероятность заразиться, если, например, инфицированный человек оставил кровь на ручке двери, она высохла, а другой человек взялся за ручку, имея рану на руке», — говорит врач.

Важно понимать, что от гепатита В есть эффективная вакцина, а против ВИЧ и гепатита С ее нет. Существуют современные препараты, которые лечат гепатит и помогают людям с ВИЧ жить полноценной и долгой жизнью.

«Что касается случаев заражения в медучреждениях, часто пациенты в беседе называют первой причиной заражения операцию или любую другую манипуляцию в больнице. При более тщательном расследовании выясняется, что медучреждение к заражению отношения не имеет. В подавляющем большинстве случаев заражение происходит в ситуациях, о которых не принято говорить, например при случайном сексе или употреблении наркотиков», — рассказывает инфекционист.

При каких нарушениях возможно заражение ВИЧ и гепатитами в больнице

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Врач-инфекционист отмечает, что заражение в медучреждении, особенно при переливании крови или гемодиализе, почти невозможно. В отделении переливания крови все компоненты проходят карантинизацию, доноры обследуются, а предпочтение всегда отдают так называемым кадровым донорам — тем, кто сдает кровь регулярно. В отделении гемодиализа для инфицированных пациентов есть отдельный аппарат.

«Но, конечно, нельзя исключать халатность отдельных медработников и человеческий фактор. Инфекция может попасть в организм при нарушении правил обращения с острыми инструментами, повторном использовании инъекционных материалов, недостаточной стерилизации многоразовых инструментов и ошибках при переливании крови», — отмечает врач.

Она добавляет, что такие нарушения крайне редки и каждый случай тщательно расследуется.

Как в больницах предотвращают передачу ВИЧ и гепатитов

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Врач-инфекционист объясняет, что медицинские учреждения, особенно государственные, должны работать в соответствии с нормами СанПиН и соблюдать строгие требования к инфекционному контролю.

«Используются только одноразовые шприцы и иглы, медицинские инструменты правильно утилизируют — их нельзя просто выбросить в обычное ведро. Инструменты многоразового использования обязательно обрабатывают и стерилизуют. Также контролируют донорскую кровь и вакцинируют медработников от гепатита В», — рассказывает Сивякова.

В лицензированных медучреждениях система защиты существует и эффективно работает. По словам врача, чаще всего заражение происходит в непроверенных стоматологических клиниках, тату-салонах, косметологических кабинетах, парикмахерских и у мастеров ногтевого сервиса.

«Важно понимать, что тестирование на ВИЧ не дает быстрого результата: нельзя заразиться сегодня, а уже завтра обнаружить антитела. Анализ требует времени, и за этот период человек может заразиться в другом месте. Просто операция всегда кажется самым очевидным объяснением, но оно не всегда верно», — предупреждает инфекционист.

Как защитить себя от заражения в медучреждениях

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Врач-инфекционист отмечает, что при посещении медучреждений и любых других мест, где проводят манипуляции с риском контакта с кровью, нужно быть внимательным и не бояться задавать вопросы.

Перед процедурой нужно следить за тем, чтобы шприцы, системы и перчатки открывали при вас. Важно, чтобы сотрудник надел стерильные перчатки из упаковки на ваших глазах.

«Обращайте внимание на пятна крови на одежде медработников, столах, кушетках и на полу. Если заметите даже небольшое пятно, сообщите об этом и попросите обработать поверхность. Если видите нарушение, смело прерывайте манипуляцию и требуйте соблюдения всех норм», — объясняет Сивякова.

При донорстве также нужно следить за чистотой инструментов и проверять лицензию учреждения. Врач рекомендует вакцинироваться от гепатита В и хранить медицинские документы с данными о вакцинации и анализах.

Инфекционист обращает внимание на то, что медработник, являющийся носителем инфекции, не представляет опасности для пациентов.

«Такие сотрудники находятся под наблюдением, проходят лечение, четко знают, как действовать, и не навредят», — добавляет врач.

Когда сдавать анализ на ВИЧ после возможного заражения

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Доктор Сивякова предупреждает: если произошла ситуация, в которой вы могли заразиться, важно сразу обратиться к врачу. Обратиться за медицинской помощью стоит после потенциально рискованной ситуации (укола, незащищенного секса, контакта с кровью), при планировании беременности и перед операцией.

«Рекомендуется сдать следующие анализы: на ВИЧ (ИФА/антиген-антитело) и гепатит В (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs). Если нужно быстрее узнать свой статус, можно провести обследование не на антитела, а на РНК. Такой анализ делают не везде», — говорит врач.

Она добавляет, что существует «серонегативное окно», когда тесты еще не выявляют инфекцию. На следующий день после контакта анализ ничего не покажет. У большинства людей антитела к ВИЧ появляются в течение трех месяцев после заражения. Однако сроки индивидуальны и зависят от состояния иммунной системы.

«Есть экспресс-тесты, которые дают результат уже через две-три недели, но полностью доверять им не стоит. Лучше сдать анализ повторно», — предупреждает инфекционист.

Сдать анализы можно в государственных поликлиниках, центрах СПИД и лицензированных лабораториях. Доктор Сивякова отмечает, что доступно и анонимное тестирование. При поликлиниках работают кабинеты анонимного обследования на ВИЧ, где кровь берут независимо от наличия полиса, регистрации и гражданства. Обследование проводится по желанию пациента.

Что делать после возможного контакта с ВИЧ или гепатитом

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В первую очередь нужно обратиться к врачу-инфекционисту, предупреждает Сивякова. При возможном контакте с ВИЧ проводят постконтактную профилактику.

«Это курс препаратов, который нужно начать в течение 72 часов, желательно в первые 2–4 часа после контакта. При контакте с гепатитом В при отсутствии иммунитета проводят экстренную вакцинацию и/или вводят иммуноглобулин», — рассказывает инфекционист.

Дальнейшие действия определит врач.

«Важно не паниковать, не прислушиваться к советам из интернета и не верить мифам. На все вопросы должен ответить врач, который назначит правильное лечение», — заключает доктор.