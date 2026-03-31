Весенний призыв 2026: что нового, кого не призовут и что будет за неявку по повестке

В материале РИАМО рассказываем, что нового появилось в призыве на военную службу в 2026 году, кто имеет право на отсрочку, кого не призовут и как призывники получают повестки.

Что нового в призыве на военную службу в 2026 году Фото - © Медиасток.рф В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», с 2026 года призыв граждан на военную службу проводится с 1 января по 31 декабря. Это значит, что все мероприятия, связанные с набором в армию, теперь проходит не сезонно, а круглый год. Если гражданин, которого призвали на военную службу, не был отправлен на нее по каким-то причинам, то его отправят в следующий период. Годным призывник может быть признан зимой, а отправлен на службу в апреле без дополнительных комиссий. То есть решение комиссии о призыве на военную службу будет действовать в течение всего года. Но если есть повод для отсрочки, то решение комиссии будет отменено. С этого года вызвать в военкомат гражданина могут в любое время года, провести медицинскую комиссию и принять решение о призыве. Раньше все эти процедуры проводились в осенний и весенний призыв. То есть этап вызовов, решения комиссии и обследования теперь проводится в течение года, а этап отправки на службу остался тем же — по срокам осенью и весной. Это означает, что призыва гражданам теперь стоит ждать круглый год и внимательнее относиться к повесткам. Кроме того, комиссариаты теперь подключены к системе ЕМИАС и у каждого призывника есть амбулаторная карта, где есть вся информация о болезнях и обращениях к врачам.

Какие сроки для отправки на службу Фото - © Медиасток.рф Неизменными в 2026 году остались сроки отправки на службу. Призывников, как и раньше, будут отправлять к месту службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву также не меняется и по-прежнему составляет 12 месяцев.

Кого отправят на службу с 1 апреля 2026 года Фото - © Медиасток.рф Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете и не имеющие законных оснований для освобождения. По итогам всех процедур граждане направляются к месту прохождения службы.

Электронные повестки 2026: как приходят и что нового Фото - © Медиасток.рф Повестку могут вручить лично или отправить в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах», а также разместить в «Едином реестре повесток». Такая электронная система позволяет предоставлять отсрочки без личной явки на заседание призывной комиссии. В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 дней к гражданину начинают применяться временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Отказаться лот получения электронной повестки нельзя и она считается врученной с момента размещения и личная подпись призывника уже не нужна. От ответственности не освобождает удаление личного кабинета на Госуслугах и отключение уведомлений. После получения повестки призывник должен подготовить список документов: паспорт,

военный билет,

документы об образовании,

справки, подтверждающие диагноз (в случае наличия заболеваний),

документы, подтверждающие отсрочку или освобождение от службы (при наличии). С этими документами необходимо явиться в военкомат в указанное в повестке время. В случае, если существуют веские причины для неявки (болезнь или смерть родственника, другие независящие от призывника обстоятельства), необходимо уведомить о задержке по телефону военкомата или через портал «Госуслуг».

Что будет, если не явиться по повестке Фото - © Медиасток.рф За неявку без уважительной причины могут последовать административные и ограничительные меры. Такому призывнику ограничат выезд за границу, он не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, у него будут ограничения на управление транспортом. Кроме того, могут быть ограничения на регистрацию недвижимости и получение кредитов. Если призывник не явился в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП). Если призывник продолжает уклоняться от службы, штраф вырастет до 200 тысяч рублей, также может наступить уголовная ответственность в виде принудительных работ, ареста или лишения свободы до двух лет. Все это предусмотрено статьей 328 УК РФ.

Категории годности к военной службе Фото - © Медиасток.рф Годность к срочной службе определяет медкомиссия. Она регистрирует призывника, проводит первичный осмотр, берет необходимые анализы и направляет к профильным специалистам: невролог, окулист, хирург, ЛОР, стоматолог, также призывнику могут назначить прием у кардиолога, психиатра или нарколога. В итоге призывная комиссия принимает решение о годности призывника к службе или отсрочке. Категории годности к срочной службе: «А»: здоров, годен к службе без ограничений и может служить во всех войсках, включая ВДВ, флот, морскую пехоту и спецвойска;

«Б»: годен с некоторыми ограничениями (категория дается при наличии незначительных проблем со здоровьем);

«В»: ограниченно годен, в данном случае призывник зачисляется в запас и может быть мобилизован в военное время ( перечень заболеваний , при которых назначается категория «В», утвержден в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565);

«Г»: временно не годен, призывнику положена отсрочка на период от 6 до 12 месяцев (категория дается при временных проблемах со здоровьем на момент прохождения медкомиссии);

«Д»: не годен к военной службе, гражданин не подлежит призыву и полностью освобождается от службы.

Кто не подлежит призыву на военную службу Фото - © Медиасток.рф От военной службы освобождают две категории: «В» — ограниченно годен и «Д» — не годен. Кроме того, по статье 23 Федерального закона № 53-ФЗ от призыва освобождаются граждане, которые проходят или уже прошли службу по призыву или контракту, граждане, которые уже прошли альтернативную службу, а также граждане, которые в составе добровольческого формирования МО участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев или выполняли задачи во время КТО.

Как получить отсрочку от службы в армии Фото - © Медиасток.рф Согласно ст. 24 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочку могут получить: студенты, обучающиеся на очном отделении в вузе, имеющем государственную аккредитацию;

призывники, получившие категорию годности «Г» по состоянию здоровья;

граждане, по семейным обстоятельствам не имеющие возможность проходить срочную службу (на иждивении у призывника находятся тяжело больные близкие родственники, он является одиноким отцом ребенка, имеет ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет и т. д.);

представители определенных профессий: полицейские, пожарные, сотрудники СК, Росгвардии, ФСИН, прокуратуры, таможенной службы, депутаты, главы районов и городов;

беженцы и вынужденные переселенцы. Комиссии теперь могут принимать решение об отсрочке без личного присутствия призывника. Это нововведение стало возможным, благодаря реестру повесток. Если в реестре есть достаточные сведения для отсрочки, то ее предоставляют. Призывнику важно проследить, чтобы в личном кабинете на Госуслугах и в реестре повесток была отображена вся необходимая информация. Студентам важно обратить внимание на то, что отсрочка действует на весь период учебы и подтверждается справкой. Отсрочку можно потерять, если вуз лишится государственной аккредитации, при переводе на другую программу с увеличением срока обучения более чем на один год, при переходе с очной формы на очно-заочную или заочную, а также при отчислении. При академотпуске отсрочка действует только, если отпуск взят на период не больше года.

Отправят ли призывников в зону СВО Фото - © Сергей Мирный/РИА Новости Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что срочники для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Примерно треть молодых людей отправят в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.