Весенний призыв 2026: что нового, кого не призовут и что будет за неявку по повестке
Фото - © Медиасток.рф
В материале РИАМО рассказываем, что нового появилось в призыве на военную службу в 2026 году, кто имеет право на отсрочку, кого не призовут и как призывники получают повестки.
Что нового в призыве на военную службу в 2026 году
Фото - © Медиасток.рф
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», с 2026 года призыв граждан на военную службу проводится с 1 января по 31 декабря. Это значит, что все мероприятия, связанные с набором в армию, теперь проходит не сезонно, а круглый год.
Если гражданин, которого призвали на военную службу, не был отправлен на нее по каким-то причинам, то его отправят в следующий период. Годным призывник может быть признан зимой, а отправлен на службу в апреле без дополнительных комиссий. То есть решение комиссии о призыве на военную службу будет действовать в течение всего года. Но если есть повод для отсрочки, то решение комиссии будет отменено.
С этого года вызвать в военкомат гражданина могут в любое время года, провести медицинскую комиссию и принять решение о призыве. Раньше все эти процедуры проводились в осенний и весенний призыв. То есть этап вызовов, решения комиссии и обследования теперь проводится в течение года, а этап отправки на службу остался тем же — по срокам осенью и весной.
Это означает, что призыва гражданам теперь стоит ждать круглый год и внимательнее относиться к повесткам. Кроме того, комиссариаты теперь подключены к системе ЕМИАС и у каждого призывника есть амбулаторная карта, где есть вся информация о болезнях и обращениях к врачам.
Какие сроки для отправки на службу
Фото - © Медиасток.рф
Неизменными в 2026 году остались сроки отправки на службу. Призывников, как и раньше, будут отправлять к месту службы два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву также не меняется и по-прежнему составляет 12 месяцев.
Кого отправят на службу с 1 апреля 2026 года
Фото - © Медиасток.рф
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете и не имеющие законных оснований для освобождения. По итогам всех процедур граждане направляются к месту прохождения службы.
Электронные повестки 2026: как приходят и что нового
Фото - © Медиасток.рф
Повестку могут вручить лично или отправить в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах», а также разместить в «Едином реестре повесток». Такая электронная система позволяет предоставлять отсрочки без личной явки на заседание призывной комиссии.
В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 дней к гражданину начинают применяться временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.
Отказаться лот получения электронной повестки нельзя и она считается врученной с момента размещения и личная подпись призывника уже не нужна. От ответственности не освобождает удаление личного кабинета на Госуслугах и отключение уведомлений.
После получения повестки призывник должен подготовить список документов:
- паспорт,
- военный билет,
- документы об образовании,
- справки, подтверждающие диагноз (в случае наличия заболеваний),
- документы, подтверждающие отсрочку или освобождение от службы (при наличии).
С этими документами необходимо явиться в военкомат в указанное в повестке время. В случае, если существуют веские причины для неявки (болезнь или смерть родственника, другие независящие от призывника обстоятельства), необходимо уведомить о задержке по телефону военкомата или через портал «Госуслуг».
Что будет, если не явиться по повестке
Фото - © Медиасток.рф
За неявку без уважительной причины могут последовать административные и ограничительные меры. Такому призывнику ограничат выезд за границу, он не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, у него будут ограничения на управление транспортом. Кроме того, могут быть ограничения на регистрацию недвижимости и получение кредитов.
Если призывник не явился в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, ему грозит административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП). Если призывник продолжает уклоняться от службы, штраф вырастет до 200 тысяч рублей, также может наступить уголовная ответственность в виде принудительных работ, ареста или лишения свободы до двух лет. Все это предусмотрено статьей 328 УК РФ.
Категории годности к военной службе
Фото - © Медиасток.рф
Годность к срочной службе определяет медкомиссия. Она регистрирует призывника, проводит первичный осмотр, берет необходимые анализы и направляет к профильным специалистам: невролог, окулист, хирург, ЛОР, стоматолог, также призывнику могут назначить прием у кардиолога, психиатра или нарколога. В итоге призывная комиссия принимает решение о годности призывника к службе или отсрочке.
Категории годности к срочной службе:
- «А»: здоров, годен к службе без ограничений и может служить во всех войсках, включая ВДВ, флот, морскую пехоту и спецвойска;
- «Б»: годен с некоторыми ограничениями (категория дается при наличии незначительных проблем со здоровьем);
- «В»: ограниченно годен, в данном случае призывник зачисляется в запас и может быть мобилизован в военное время (перечень заболеваний , при которых назначается категория «В», утвержден в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565);
- «Г»: временно не годен, призывнику положена отсрочка на период от 6 до 12 месяцев (категория дается при временных проблемах со здоровьем на момент прохождения медкомиссии);
- «Д»: не годен к военной службе, гражданин не подлежит призыву и полностью освобождается от службы.
Кто не подлежит призыву на военную службу
Фото - © Медиасток.рф
От военной службы освобождают две категории: «В» — ограниченно годен и «Д» — не годен. Кроме того, по статье 23 Федерального закона № 53-ФЗ от призыва освобождаются граждане, которые проходят или уже прошли службу по призыву или контракту, граждане, которые уже прошли альтернативную службу, а также граждане, которые в составе добровольческого формирования МО участвовали в боевых действиях не менее 6 месяцев или выполняли задачи во время КТО.
Как получить отсрочку от службы в армии
Фото - © Медиасток.рф
Согласно ст. 24 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочку могут получить:
- студенты, обучающиеся на очном отделении в вузе, имеющем государственную аккредитацию;
- призывники, получившие категорию годности «Г» по состоянию здоровья;
- граждане, по семейным обстоятельствам не имеющие возможность проходить срочную службу (на иждивении у призывника находятся тяжело больные близкие родственники, он является одиноким отцом ребенка, имеет ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет и т. д.);
- представители определенных профессий: полицейские, пожарные, сотрудники СК, Росгвардии, ФСИН, прокуратуры, таможенной службы, депутаты, главы районов и городов;
- беженцы и вынужденные переселенцы.
Комиссии теперь могут принимать решение об отсрочке без личного присутствия призывника. Это нововведение стало возможным, благодаря реестру повесток. Если в реестре есть достаточные сведения для отсрочки, то ее предоставляют. Призывнику важно проследить, чтобы в личном кабинете на Госуслугах и в реестре повесток была отображена вся необходимая информация.
Студентам важно обратить внимание на то, что отсрочка действует на весь период учебы и подтверждается справкой. Отсрочку можно потерять, если вуз лишится государственной аккредитации, при переводе на другую программу с увеличением срока обучения более чем на один год, при переходе с очной формы на очно-заочную или заочную, а также при отчислении. При академотпуске отсрочка действует только, если отпуск взят на период не больше года.
Отправят ли призывников в зону СВО
Фото - © Сергей Мирный/РИА Новости
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что срочники для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Примерно треть молодых людей отправят в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.
Ожидать ли новой волны мобилизации в России весной 2026 года
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
В конце марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил «РИА Новости», что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации, и тех, кого набрали по контракту, сейчас достаточно для выполнения боевых задач.
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — заявил Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что в 2025 году в вооруженные силы набрали более 400 тыс. контрактников. «С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — добавил Медведев.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.