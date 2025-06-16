Валоризация пенсии в 2025 году: что это такое и кому положена

Что такое валоризация советской пенсии

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Термин «валоризация» происходит от французского слова valorisation, которое переводится как искусственное повышение цен. Раньше им, в основном, оперировали юристы и экономисты.

Применительно к пенсиям этот термин стали употреблять в 2009 году, когда был принят Федеральный закон № 213-ФЗ, дополнивший закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Этот нормативно-правовой акт вступил в силу в 2010 году.

Валоризация пенсии представляет собой переоценку пенсионных прав для увеличения страховой части трудовой пенсии. Она осуществляется посредством повышения величины расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1 января 2002 года и применяется к пенсионным правам, накопленным до 1 января 2002 года (старта пенсионной реформы), объясняет эксперт.

Расчетный пенсионный капитал — это сумма страховых взносов и других поступлений в Социальный фонд РФ (ранее Пенсионный фонд), а также пенсионных прав в денежном выражении, сформированная к 1 января 2002 года. Она учитывает стаж и размер заработной платы до вышеуказанной даты.

Согласно законодательству, термин «валоризация» относится к повышению пенсионных прав граждан, если у них есть трудовой стаж до января 2002 года. Прежде всего, речь идет о тех, чьи молодость и зрелость пришлись на советские годы, говорит Богоутдинов.