Валоризация пенсии в 2025 году: что это такое и кому положена
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О том, что такое валоризация пенсии в РФ, зачем она применяется и кто может на нее рассчитывать, РИАМО рассказал управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.
Что такое валоризация советской пенсии
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Термин «валоризация» происходит от французского слова valorisation, которое переводится как искусственное повышение цен. Раньше им, в основном, оперировали юристы и экономисты.
Применительно к пенсиям этот термин стали употреблять в 2009 году, когда был принят Федеральный закон № 213-ФЗ, дополнивший закон № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Этот нормативно-правовой акт вступил в силу в 2010 году.
Валоризация пенсии представляет собой переоценку пенсионных прав для увеличения страховой части трудовой пенсии. Она осуществляется посредством повышения величины расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1 января 2002 года и применяется к пенсионным правам, накопленным до 1 января 2002 года (старта пенсионной реформы), объясняет эксперт.
Расчетный пенсионный капитал — это сумма страховых взносов и других поступлений в Социальный фонд РФ (ранее Пенсионный фонд), а также пенсионных прав в денежном выражении, сформированная к 1 января 2002 года. Она учитывает стаж и размер заработной платы до вышеуказанной даты.
Согласно законодательству, термин «валоризация» относится к повышению пенсионных прав граждан, если у них есть трудовой стаж до января 2002 года. Прежде всего, речь идет о тех, чьи молодость и зрелость пришлись на советские годы, говорит Богоутдинов.
Зачем нужна валоризация пенсии
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Для определения размера будущей пенсии человека до 2002 года использовалось понятие «продолжительность трудового стажа». В начале 2002 года в России стартовала пенсионная реформа. Ее главной целью стало введение страховой модели пенсионной системы.
Если объяснять просто, величина пенсии стала зависеть от:
- стажа работы,
- размера отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР),
- страховых взносов.
С 2002 года работодателей обязали перечислять взносы за своих сотрудников в ПФР. В январе 2023 года Пенсионный фонд объединился с Фондом социального страхования (ФСС), и начал работать Социальный фонд России (СФР). Сегодня работодатели направляют туда взносы в размере 22% от налогооблагаемого дохода.
Размер пенсии «привязали» к заработной плате гражданина: чем выше его зарплата, тем больше размер страховых взносов. Следовательно, пенсия высокооплачиваемого сотрудника будет больше.
С 2002 по 2014 годы взносы считали в фактическом размере, далее их перевели в балльную систему. Из-за того, что многие россияне большую часть жизни работали в дореформенный период, они получали более низкие пенсионные выплаты, отмечает эксперт.
Валоризация затронула размер страховой части пенсии и позволила государству решить несколько задач:
- люди стали получать более справедливые пенсии,
- согласно новым правилам, были пересмотрены выплаты за прошлые периоды,
- уровень жизни пожилых людей стал выше.
Кому положена валоризация пенсии
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Ее применяют ко всем гражданам, которые работали до 2002 года. Валоризация распространяется на следующие пенсии:
- страховые по возрасту,
- по инвалидности,
- по потере кормильца.
Валоризацию за советский стаж произвели в отношении всех, кто уже вышел на пенсию. Однако в этом вопросе стоит разобраться людям, которые сейчас оформляет страховую пенсию и имеют дореформенный трудовой стаж, подчеркивает Богоутдинов.
Валоризация пенсионных выплат производится сотрудниками Социального фонда России без каких-либо заявлений и необходимости предоставлять дополнительные документы. Расчеты производятся на основе документов, полученных от работодателей.
Размер надбавок можно узнать из справки о размере пенсии и социальных выплат. Документ можно получить на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте СФР.
Гражданину, который считает, что в его документах допущены ошибки или учтен не весь стаж, следует обратиться в Социальный фонд за разъяснением.
Кого не затрагивает валоризация пенсии в 2025 году
Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори
Этот механизм не распространяется на следующие категории россиян:
- люди, начавшие работать после 2002 года,
- граждане, которые получают социальные пенсии, не связанные с величиной трудового стажа и пенсионными баллами,
- военные пенсионеры и те, кого к ним приравняли — сотрудники МВД, ФСИН и иных структур. Их пенсии формируют через Министерство обороны РФ и другие ведомства.
«Хочу обратить внимание на то, что после выхода на военную пенсию многие люди продолжают работать «на гражданке». Поэтому они могут получать и вторую пенсию — страховую по возрасту. На нее может распространиться валоризация, но только на период до 2022 года» — говорит эксперт.
Правила расчета валоризации пенсии
Размер валоризации за советский стаж определяют индивидуально на основе расчетного пенсионного капитала. Формула расчета валоризации содержится в статье 30.1 закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Как было сказано выше, сумма валоризации определяется сотрудниками Социального фонда России. Они производят перерасчет пенсионного капитала, который включает следующие надбавки:
- фиксированная доплата за работу до 2002 года в размере 10% от расчетного пенсионного капитала,
- дополнительная надбавка в размере 1% за каждый проработанный год до 1991 года, так называемый советский стаж.
Как рассчитать пенсию с учетом валоризации
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- Определить общий трудовой стаж гражданина до 2002 года.
- Установить соотношение его заработной платы и средней зарплаты по стране.
- Учесть предполагаемый период получения пенсии.
Далее нужно воспользоваться формулой:
Пенсия после валоризации = (РПК х % валоризации х индекс роста после 2002 года) ÷ предполагаемый период выплат ÷ 100 (РПК — это расчетный пенсионный капитал, сформированный на 1 января 2002 года).
Пример расчета:
Гражданин работал с 1980 года и имеет назначенную пенсию 22 тысячи рублей.
За работу до 2002 года он получает +10% — 2200 рублей.
За 11 полных лет работы до 1991 года — +11%, то есть 2420 рублей.
Таким образом, итоговый размер его пенсии: 22 000 + 2200 + 2420 = 26620 рублей.