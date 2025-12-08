В чем встречать Новый год 2026: главные правила и цветовые решения

В 2026 году хозяйкой будет Красная Огненная Лошадь — темпераментное и независимое животное, которое ценит такие качества, как страсть и сила. Чтобы Лошадь была к нам благосклонна, стоит правильно ее встретить в главную ночь в году. В материале РИАМО подбираем образ на главную ночь в году.

Одежду каких цветов выбрать на Новый год 2026 Фото - © Сгенерировано ИИ Чтобы расположить к себе Огненную Лошадь, стоит обратить внимание на оттенки, которые ассоциируются с огнем, — насыщенный красный, оранжевый, терракотовый и золотой. Также можно обратить внимание на розовый/фуксию, фиолетовый, коричневый, бронзовый. Если облачиться в эти цвета не будет возможности, можно пойти на хитрость и добавить к своему образу яркие акценты в этих оттенках. Например, использовать красный лак для ногтей или красную помаду, а также надеть золотые украшения. Мужчины же могут завязать красный галстук, взять терракотовый платок, надеть золотые запонки.

В каких цветах нельзя встречать Новый год 2026 Фото - © Светлана Лубовинина / Фотобанк Лори Поскольку Лошадь к нам придет Огненная, не рекомендуется совмещать красные оттенки с цветами, которые ассоциируются с водой — синим, голубым, бирюзовым. Отказаться стоит и от черного. Кроме того, и с красными оттенками стоит быть осторожнее: облачаться целиком в этот цвет не стоит, поскольку усиление огненного направления может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому лучше всего разбавлять красный другими оттенками, например, желтым, золотым, коричневым. Если решите нарядиться в белый наряд, то будьте готовы к тому, что с деньгами в 2026-м будет напряженка. Белый цвет символизирует металл, а элемент металла — это деньги. Огонь плавит металл, поэтому, нарядившись в белый, можно и свои деньги «сжечь».

Какие наряды выбрать женщине на Новый год 2026 Фото - © Сгенерировано ИИ При выборе образа для празднования Нового года стоит помнить о том, что Красная Огненная Лошадь любит смелых и уверенных в себе личностей, поэтому — экспериментируйте. Идеальным вариантом будет, например, золотистое длинное платье на запах, подчеркивающее талию. Также прекрасно подойдет красное платье с разрезом от бедра. Главное — дополнить их аксессуарами. Если платья — не ваш вариант, обратите внимание на различные топы в стразах или пайетках, которые будут сверкать от новогодних огней. Их можно дополнить красной юбкой или брюками. Можно рассмотреть и трикотажный костюм с юбкой. Он, как правило, очень мягкий и приятный к телу, создает ощущение уюта — настоящий символ тихой роскоши. Это отличный вариант для празднования Нового года где-нибудь за городом. Достаточно дополнить его высокими сапогами или туфлями на каблуке, а также минималистично золотой цепочкой — и образ готов. Джинсы — тоже хороший вариант. Правда, они должны быть необычными: например, с легким клешем, фигурными швами, деликатным блеском, необычным декором. Останется только надеть нарядную блузку (а лучше — корсет), дополнить бархатным жакетом — и можно покорять подиум. Лошади очень понравятся образы из атласа, шелка, тонкого бархата, вискозы с глянцевым отливом — всего, что ассоциируется с успехом, богатством и роскошью.

Какой выбрать макияж на Новый год 2026 Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Не бойтесь выделяться в новогоднюю ночь, делайте акцент на блеске и выразительных деталях. Сейчас в моде — сияющие глаза. Используйте при нанесении макияжа какие-нибудь красивые тени с глиттером, металлические подводки, нарисуйте блестящие стрелки. На кожу можно нанести хайлайтер, чтобы она излучала легкое свечение. Конечно, стоит сфокусироваться на теплых оттенках, которые ассоциируются с огнем: золото, медь, бронза. Идеально дополнит образ красная помада.