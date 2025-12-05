В чем разница между скорой помощью от неотложной: основные различия
В каких случаях вызывать скорую помощь, а в каких неотложную – рассказываем в материале РИАМО.
Какие виды медпомощи прописаны в законодательстве России
Федеральный закон №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (гл.5 ст. 32) прописывает следующие формы оказания медицинской помощи:
- Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
- Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
Каким образом пациент может определить, какая помощь требуется в его ситуации? Это решает оператор службы 103 (или 112, но в случае внезапно возникших проблем медицинского характера рекомендуемый номер – 103).
Необходимо описать диспетчеру суть проблемы, состояние пациента, его возраст, сопутствующие или хронические заболевания. На основании этой информации диспетчер принимает решение: поедет ли на вызов бригада скорой или бригада «неотложки».
В каких случаях выезжает бригада скорой помощи
Скорую помощь направляют на вызов, если состояние пациента угрожает его жизни либо может привести к угрозе жизни.
К таким случаям относятся:
- серьезные травмы (ранение, перелом, ожог, падение с высоты, утопление и т. п.);
- боль в груди, нарушение сердечного ритма;
- потеря или помутнение сознания;
- нарушение координации и речи, подозрение на инсульт;
- аспирация (человек подавился);
- нарушение дыхания, астматический приступ, аллергический приступ;
- боли в животе, неукротимая рвота;
- неснижаемое препаратами высокое давление;
- роды, преждевременные роды, кровотечение;
- неснижаемая препаратами высокая температура (выше 39 градусов).
Медики могут оказать помощь на месте либо доставить больного в стационар, если этого требует ситуация. При этом они не открывают больничные листы, не выписывают рецептов и не дают рекомендаций по дальнейшему лечению.
Регламентированное время прибытия бригады скорой помощи на экстренный вызов – 20 минут.
В каких случаях выезжает бригада неотложной помощи
Врачей неотложной медицинской помощи вызывают на дом, когда нет угрозы жизни, но существует опасность для здоровья.
Например, поводом для вызова «неотложки» может стать:
- повышенное давление;
- повышенная температура, не сбиваемая медикаментами;
- головокружение;
- обострение хронических заболеваний;
- умеренный болевой синдром;
- острое течение простудных заболеваний.
В распоряжении медиков неотложной помощи – аппарат ЭКГ, пульсоксиметр (измеряет насыщение крови кислородом), глюкометр (измеряет уровень сахара в крови) и экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
В отличие от скорой помощи, врачи «неотложки» не только оказывают медицинскую помощь, но и могут дать рекомендации по облегчению состояния и порекомендовать терапию до обращения к лечащему врачу. Также бригада неотложной помощи может открыть больничный лист (в электронном виде), а также выписать рецепты на препараты, требуемые для лечения.
Если врач «неотложки» поймет, что ситуация экстренная либо требует немедленной госпитализации в больницу, он вызовет бригаду скорой помощи. Иногда, впрочем, по вызовам неотложной помощи сразу едут бригады скорой (если на линии нет ни одного экстренного вызова), которые могут при необходимости сразу забрать пациента в стационар.
Норматив прибытия бригады неотложной помощи – не более 120 минут.
Чем еще может быть полезен номер 103
По номеру 103 можно получить консультацию врача, если вы не хотите вызывать бригаду.
Например, такая консультация может потребоваться, если:
- у вас возникли сомнения в выборе препарата или его дозировки;
- вы не уверены, можно ли принимать препарат при ваших сопутствующих заболеваниях;
- вы не уверены в совместимости лекарств, которые планируете принять;
- необходим совет по снижению температуры во время ОРВИ, с учетом возраста пациента и сопутствующих заболеваний;
- необходим совет, что делать при легкой травме (ушиб, ссадина, ожог небольшой площади);
- вы не можете правильно оценить свое состояние (при головной, зубной боли, растяжении, ушибе).
В этом случае диспетчер службы 103 может переключить вас на дежурного врача-терапевта, который даст консультацию без выезда бригады неотложной помощи. Если по вашему описанию врач поймет, что необходима помощь медиков на дому, вам вызовут «неотложку».