В чем разница между скорой помощью от неотложной: основные различия

Шпаргалки
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В каких случаях вызывать скорую помощь, а в каких неотложную – рассказываем в материале РИАМО.

Какие виды медпомощи прописаны в законодательстве России

Фото - © Медиасток.рф

Федеральный закон №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (гл.5 ст. 32) прописывает следующие формы оказания медицинской помощи:

  1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
  2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

Каким образом пациент может определить, какая помощь требуется в его ситуации? Это решает оператор службы 103 (или 112, но в случае внезапно возникших проблем медицинского характера рекомендуемый номер – 103).

Необходимо описать диспетчеру суть проблемы, состояние пациента, его возраст, сопутствующие или хронические заболевания. На основании этой информации диспетчер принимает решение: поедет ли на вызов бригада скорой или бригада «неотложки».

В каких случаях выезжает бригада скорой помощи

Фото - © Медиасток.рф

Скорую помощь направляют на вызов, если состояние пациента угрожает его жизни либо может привести к угрозе жизни.

К таким случаям относятся:

  • серьезные травмы (ранение, перелом, ожог, падение с высоты, утопление и т. п.);
  • боль в груди, нарушение сердечного ритма;
  • потеря или помутнение сознания;
  • нарушение координации и речи, подозрение на инсульт;
  • аспирация (человек подавился);
  • нарушение дыхания, астматический приступ, аллергический приступ;
  • боли в животе, неукротимая рвота;
  • неснижаемое препаратами высокое давление;
  • роды, преждевременные роды, кровотечение;
  • неснижаемая препаратами высокая температура (выше 39 градусов).

Медики могут оказать помощь на месте либо доставить больного в стационар, если этого требует ситуация. При этом они не открывают больничные листы, не выписывают рецептов и не дают рекомендаций по дальнейшему лечению.

Регламентированное время прибытия бригады скорой помощи на экстренный вызов – 20 минут.

В каких случаях выезжает бригада неотложной помощи

Фото - © Медиасток.рф

Врачей неотложной медицинской помощи вызывают на дом, когда нет угрозы жизни, но существует опасность для здоровья.

Например, поводом для вызова «неотложки» может стать:

  • повышенное давление;
  • повышенная температура, не сбиваемая медикаментами;
  • головокружение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • умеренный болевой синдром;
  • острое течение простудных заболеваний.

В распоряжении медиков неотложной помощи – аппарат ЭКГ, пульсоксиметр (измеряет насыщение крови кислородом), глюкометр (измеряет уровень сахара в крови) и экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

В отличие от скорой помощи, врачи «неотложки» не только оказывают медицинскую помощь, но и могут дать рекомендации по облегчению состояния и порекомендовать терапию до обращения к лечащему врачу. Также бригада неотложной помощи может открыть больничный лист (в электронном виде), а также выписать рецепты на препараты, требуемые для лечения.

Если врач «неотложки» поймет, что ситуация экстренная либо требует немедленной госпитализации в больницу, он вызовет бригаду скорой помощи. Иногда, впрочем, по вызовам неотложной помощи сразу едут бригады скорой (если на линии нет ни одного экстренного вызова), которые могут при необходимости сразу забрать пациента в стационар.

Норматив прибытия бригады неотложной помощи – не более 120 минут.

Чем еще может быть полезен номер 103

Фото - © Медиасток.рф

По номеру 103 можно получить консультацию врача, если вы не хотите вызывать бригаду.

Например, такая консультация может потребоваться, если:

  • у вас возникли сомнения в выборе препарата или его дозировки;
  • вы не уверены, можно ли принимать препарат при ваших сопутствующих заболеваниях;
  • вы не уверены в совместимости лекарств, которые планируете принять;
  • необходим совет по снижению температуры во время ОРВИ, с учетом возраста пациента и сопутствующих заболеваний;
  • необходим совет, что делать при легкой травме (ушиб, ссадина, ожог небольшой площади);
  • вы не можете правильно оценить свое состояние (при головной, зубной боли, растяжении, ушибе).

В этом случае диспетчер службы 103 может переключить вас на дежурного врача-терапевта, который даст консультацию без выезда бригады неотложной помощи. Если по вашему описанию врач поймет, что необходима помощь медиков на дому, вам вызовут «неотложку».