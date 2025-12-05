В чем разница между скорой помощью от неотложной: основные различия

В каких случаях вызывать скорую помощь, а в каких неотложную – рассказываем в материале РИАМО.

Какие виды медпомощи прописаны в законодательстве России Фото - © Медиасток.рф Федеральный закон №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (гл.5 ст. 32) прописывает следующие формы оказания медицинской помощи: Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; Каким образом пациент может определить, какая помощь требуется в его ситуации? Это решает оператор службы 103 (или 112, но в случае внезапно возникших проблем медицинского характера рекомендуемый номер – 103). Необходимо описать диспетчеру суть проблемы, состояние пациента, его возраст, сопутствующие или хронические заболевания. На основании этой информации диспетчер принимает решение: поедет ли на вызов бригада скорой или бригада «неотложки».

В каких случаях выезжает бригада скорой помощи Фото - © Медиасток.рф Скорую помощь направляют на вызов, если состояние пациента угрожает его жизни либо может привести к угрозе жизни. К таким случаям относятся: серьезные травмы (ранение, перелом, ожог, падение с высоты, утопление и т. п.);

боль в груди, нарушение сердечного ритма;

потеря или помутнение сознания;

нарушение координации и речи, подозрение на инсульт;

аспирация (человек подавился);

нарушение дыхания, астматический приступ, аллергический приступ;

боли в животе, неукротимая рвота;

неснижаемое препаратами высокое давление;

роды, преждевременные роды, кровотечение;

неснижаемая препаратами высокая температура (выше 39 градусов). Медики могут оказать помощь на месте либо доставить больного в стационар, если этого требует ситуация. При этом они не открывают больничные листы, не выписывают рецептов и не дают рекомендаций по дальнейшему лечению. Регламентированное время прибытия бригады скорой помощи на экстренный вызов – 20 минут.

В каких случаях выезжает бригада неотложной помощи Фото - © Медиасток.рф Врачей неотложной медицинской помощи вызывают на дом, когда нет угрозы жизни, но существует опасность для здоровья. Например, поводом для вызова «неотложки» может стать: повышенное давление;

повышенная температура, не сбиваемая медикаментами;

головокружение;

обострение хронических заболеваний;

умеренный болевой синдром;

острое течение простудных заболеваний. В распоряжении медиков неотложной помощи – аппарат ЭКГ, пульсоксиметр (измеряет насыщение крови кислородом), глюкометр (измеряет уровень сахара в крови) и экспресс-тесты для диагностики COVID-19. В отличие от скорой помощи, врачи «неотложки» не только оказывают медицинскую помощь, но и могут дать рекомендации по облегчению состояния и порекомендовать терапию до обращения к лечащему врачу. Также бригада неотложной помощи может открыть больничный лист (в электронном виде), а также выписать рецепты на препараты, требуемые для лечения. Если врач «неотложки» поймет, что ситуация экстренная либо требует немедленной госпитализации в больницу, он вызовет бригаду скорой помощи. Иногда, впрочем, по вызовам неотложной помощи сразу едут бригады скорой (если на линии нет ни одного экстренного вызова), которые могут при необходимости сразу забрать пациента в стационар. Норматив прибытия бригады неотложной помощи – не более 120 минут.