Увлажнение и расчесывание: как правильно ухаживать за бородой
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В материале РИАМО о том, как правильно ухаживать за своей бородой.
Мойте бороду каждый день
Хотя бы раз в день бороду надо промывать чистой водой. Эту процедуру можно совмещать с мытьем головы. Что касается моющих средств, то их можно использовать 1-2 раза в неделю.
Если вы только начинаете отращивать бороду, то лучше использовать обычное привычное мыло, чтобы лишний раз не подвергать свою кожу стрессу. Когда щетина немного отрастет, можно перейти на специальные средства для бороды — шампуни или мыло. Нанесите средство и вотрите его в бороду и в кожу. Затем тщательно промойте бороду теплой водой. Если средство лечебное, то его надо оставить на 1-2 минуты, прежде чем смыть.
Помните, что волосы на лице по своей структуре жестче, чем на голове, поэтому желательно подбирать специальные уходовые средства, которые обезопасят кожу от сухости, перхоти и зуда.
Несколько советов по уходу:
- При жирной и склонной к появлению акне коже отдавайте предпочтение гелям для умывания с салициловой или гликолевой кислотой.
- Для нормальной кожи выбирайте средства с пометкой Non-Comedogenic (англ. «некомедогенный») — такая косметика не содержит компонентов, провоцирующих развитие воспалений и закупорку пор.
- Для сухой и чувствительной кожи ищите увлажняющее очищающее средство без отдушек.
- При наличии перхоти подойдут средства с цинком.
- Сушить бороду феном не рекомендуется, лучше использовать полотенце.
Регулярно расчесывайте бороду
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Не забывайте расчесывать бороду в течение дня, чтобы волосы «запоминали» положение и направление роста. Также эта расчесывание позволяет убрать из бороды маленькие частички и пыль, которые оседают на отросшую щетину.
Для подбородка, как правило, используют деревянные или костяные гребни с редкими толстыми зубьями. Для усов же пригодятся щеточки и расчески с маленькими зубчиками.
Расчесывание бороды ускоряет ее рост, поскольку стимулирует волоски у корней.
Во время процедуры важно помнить:
- если не хотите повредить волоски бороды, то расчесывайте только сухую, так как влажные волосы более ломкие,
- расчесывайте по направлению роста волос,
- не забывайте расчесывать бороду в течение дня, для этого пригодится маленькая расческа, которую удобно брать с собой.
Увлажняйте и питайте бороду
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На рынке представлено большое количество увлажняющих средств для бороды. Самое необходимое из них — масло. Оно смягчает волосы, делает их гладкими, послушными, блестящими. После него они не секутся, не появляется перхоть, а кожа находится в здоровом состоянии: масло помогает избежать сухости и раздражения.
Использовать масло очень просто:
- налейте несколько капель масла в ладонь и разотрите в руках,
- нанесите средство по всей длине бороды, начиная от корней,
- наносить масло надо сразу после мытья. Также важно не переборщить с маслом, в противном случае борода будет выглядеть неестественно блестящей и может даже пачкать одежду.
Рекомендуется использовать масло несколько раз в день, а также после курения, поскольку отдушки в масле отлично избавляют от лишних запахов.
Используйте средства для укладки бороды
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Чтобы уложить бороду и зафиксировать в нужном состоянии, используют специальный укладочный воск или бальзамы на восковой основе. Они фиксируют волосы, не дают растрепаться, открывают простор для экспериментов с пышностью или выпрямлением волосяного покрова.
Укладка усов воском — обязательная процедура для каждого мужчины, поскольку подчеркивает правильность черт, делает акцент на лице, что важно для аккуратной внешности. Воски отличаются силой фиксирования, а с подбором подходящего, как правило, проблем не бывает, ведь на рынке их великое множество.
Нужно ли ухаживать за короткой бородой
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Безусловно, да. Короткая борода — та, у которой волоски достигают длины не больше 5 миллиметров. Правила ухода здесь примерно такие же, как и за длинной бородой:
- Наносите отшелушивающий скраб, чтобы предотвратить врастание волосков, 2-3 раза в неделю.
- Ежедневно мойте щетину вместе с кожей лица.
- Подравнивайте бороду ежедневно, если хотите сохранить эффект трехдневной щетины. Для этого придется приобрести машинку для стрижки волос или триммер.