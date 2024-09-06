Увлажнение и расчесывание: как правильно ухаживать за бородой

Мойте бороду каждый день

Хотя бы раз в день бороду надо промывать чистой водой. Эту процедуру можно совмещать с мытьем головы. Что касается моющих средств, то их можно использовать 1-2 раза в неделю.

Если вы только начинаете отращивать бороду, то лучше использовать обычное привычное мыло, чтобы лишний раз не подвергать свою кожу стрессу. Когда щетина немного отрастет, можно перейти на специальные средства для бороды — шампуни или мыло. Нанесите средство и вотрите его в бороду и в кожу. Затем тщательно промойте бороду теплой водой. Если средство лечебное, то его надо оставить на 1-2 минуты, прежде чем смыть.

Помните, что волосы на лице по своей структуре жестче, чем на голове, поэтому желательно подбирать специальные уходовые средства, которые обезопасят кожу от сухости, перхоти и зуда.

Несколько советов по уходу: