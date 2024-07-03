Уксус и нашатырь: как почистить ювелирные украшения в домашних условиях
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В материале РИАМО — инструкция на случай, если любимые украшения из золота и серебра уже не блестят так, как прежде.
Почему темнеют ювелирные украшения
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Вопреки устоявшемуся мифу, даже качественные украшения из серебра и золота со временем теряют свой блеск, тускнеют, становятся более темными. Причин может быть несколько:
- Выделение пота. При взаимодействии с металлом пот провоцирует образование темного налета.
- Некачественное изделие. В идеале украшения создают, например, из серебра и покрывают защитным слоем родия, который помогает сохранить изделие в первозданном виде как можно дольше. Дешевые украшения содержат медь, не имеют защитного покрытия, а потому быстрее темнеют, а тускнеть начинают порой даже спустя пару недель носки.
- Контакт с косметикой и с парфюмерией.
- Контакт с моющими средствами.
- Индивидуальные особенности кожи. У некоторых людей бывает нарушение обмена веществ, поэтому на поверхности кожи выделяется больше сульфатов и серы.
- Окружающая среда. В мегаполисах украшения будут темнеть быстрее, поскольку кругом загазованность, пыль, высокая влажность, высокие температуры летом.
Как почистить золотое украшение дома
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Нашатырный спирт
Самый простой способ, когда до выхода из дома остается не так много времени, а под образ подходит только конкретная пара серег.
- Сделайте раствор из теплой воды (по объему – небольшая емкость), 0,5 ч.л. аммиака и 1 ч.л. шампуня.
- Опустите в полученный раствор украшения, которые хотите почистить.
- Когда грязь отслоится, промойте изделие в проточной воде.
- Выложите на салфетку и дайте просохнуть.
Если грязь осталась, можно не добавлять воду, а аммиак взять высококонцентрированный.
Таким способом можно чистить даже украшения с камнями.
Перекись водорода
Если загрязнение несильное, то может помочь обычная 3% перекись водорода. Достаточно просто протереть изделие тряпочкой, смоченной в перекиси. Если же это не помогло, действуйте по такой инструкции:
- Подготовьте стакан теплой воды, 30 мг перекиси водорода 3%, 1 ч.л. нашатырного спирта, небольшое количество жидкого мыла.
- Смешайте все ингредиенты.
- Опустите в жидкость украшение и оставьте примерно на 5 часов.
- Промойте в проточной воде и высушите на салфетке. Ни в коем случае не сушите изделие феном или на батарее.
Уксус
Обычный белый 9% или яблочный уксус тоже отлично справятся с загрязнениями на желтом и красном золоте. Для белого, матового и инкрустированного камнями придется подобрать другой способ.
- Смешайте девятипроцентный или яблочный уксус с содой или лимоном.
- Ненужную зубную щетку опустите в раствор и затем почистите ей свое изделие. А если загрязнение незначительное, поместите украшение в сам раствор на 10 минут, после чего промойте в проточной воде и высушите на салфетке.
Сода
Сода вряд ли поможет от сложных пятен, но с обычной грязью справится точно.
- Поместите на дно небольшой емкости фольгу, а на нее – украшения.
- Нагрейте воду. Добавьте в нее соду из расчета 1 стакан воды и 1 ст.л. соды.
- Прокипятите в течение нескольких минут, а затем почистите золото щеткой.
- Промойте под проточной водой и высушите на салфетке.
Соль
Если добавить в раствор из воды и соды (или уксуса) немного соли, то можно очистить несложные загрязнения. Способ не подходит для золотых цепочек.
Лимонная кислота
Лимонная кислота может справиться с налетом и придать украшению бывалый блеск.
- Вскипятите воду и добавьте в нее лимонную кислоту.
- Опустите украшение в воду на 5 минут.
- Достаньте его и промойте под проточной водой. Просушите.
Зубная паста
Способ, с которым справится даже ребенок.
- Нанесите на украшение белую зубную пасту.
- Ненужной зубной щеткой равномерно распределите по изделию пасту и аккуратно почистите его.
- Смойте под проточной водой и просушите.
Паста ГОИ
Ее разработали Государственным оптическим институтом как полировочный материал в разных сферах. Она очистит украшение до блеска, вот только не подходит оно для белого золота и изделий с какими-либо вставками.
Бывает несколько видов этой пасты — они пронумерованы. Для золота подойдут № 1 и № 2.
Нужно нанести пасту на салфетку и протереть ею украшение, а затем промыть его проточной водой и высушить.
Раствор для чистки контактных линз
Еще один способ борьбы с потемневшими изделиями из золота.
Нужно замочить украшения в жидкости для чистки контактных линз примерно на час. После этого промыть под проточной водой и насухо вытереть.
Средство для мытья посуды
Средства для мытья посуды тоже отлично удаляют загрязнения с украшений:
- Налейте в стакан немного воды и капните туда несколько капель средства для мытья посуды, тщательно размешайте.
- Положите украшения в стакан с раствором и оставьте там на 4 часа.
- Достаньте украшения и ненужной зубной щеткой пройдитесь по ним, слегка надавливая.
- Промойте под проточной водой и высушите.
Как почистить серебряное украшение дома
Способов чистки серебряных украшений тоже довольно много. Некоторые из них перекликаются с чисткой изделий из золота. Самые эффективные — чистка содой, раствором с нашатырным спиртом, перекисью водорода, уксусом, лимонной кислотой.
Однако есть еще один вариант — почистить серебро можно с помощью кока-колы. Она считается хорошим растворителем и абсорбентом.
- Вскипятите напиток и проварите в ней грязные украшения в течение 5 минут.
- Если не хочется кипятить, можно просто кинуть украшения в стакан с колой на 5 часов, а после этого промыть водой и высушить.
Как почистить родированное серебро
Украшения из родированного серебра не подвержены окислению, однако ухаживать за ними все равно нужно. Многие варианты чистки — с помощью соды, зубной пасты и аммиака — не подойдут, потому что так можно снять верхний слой изделия.
Чтобы не навредить украшению, его можно помыть в теплой воде с растворенным в ней жидким мылом, а затем насухо вытереть и отполировать специальными салфетками, которые продаются в магазине.
Как почистить серебро с чернением
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Способ 1:
- Сделайте мыльный раствор с чайной ложкой пищевой соды.
- Опустите туда серебряное украшение на 20 минут.
Способ 2:
- Почистите и нарежьте сырой картофель.
- Опустите его в емкость с холодной водой.
- Опустите туда же украшения на 4 часа.
- Промойте под проточной водой и насухо высушите.
Способ 3:
Неплохо помогает и обычный ластик, которым можно потереть украшение в местах, где есть потемнение и грязь.
Как почистить позолоченное серебро
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Для такого вида серебра подойдут все способы, как и для обычного.
Один из простых способов — почистить в мыльном растворе:
- Замочите украшение в теплой воде с мылом на час.
- Потрите украшение старой зубной щеткой.
- Ополосните его проточной водой и дайте высохнуть на салфетке.