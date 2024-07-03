Уксус и нашатырь: как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

Окружающая среда. В мегаполисах украшения будут темнеть быстрее, поскольку кругом загазованность, пыль, высокая влажность, высокие температуры летом.

Индивидуальные особенности кожи. У некоторых людей бывает нарушение обмена веществ, поэтому на поверхности кожи выделяется больше сульфатов и серы.

Контакт с косметикой и с парфюмерией.

Некачественное изделие. В идеале украшения создают, например, из серебра и покрывают защитным слоем родия, который помогает сохранить изделие в первозданном виде как можно дольше. Дешевые украшения содержат медь, не имеют защитного покрытия, а потому быстрее темнеют, а тускнеть начинают порой даже спустя пару недель носки.

Выделение пота. При взаимодействии с металлом пот провоцирует образование темного налета.

Вопреки устоявшемуся мифу, даже качественные украшения из серебра и золота со временем теряют свой блеск, тускнеют, становятся более темными. Причин может быть несколько:

Как почистить золотое украшение дома

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Нашатырный спирт

Самый простой способ, когда до выхода из дома остается не так много времени, а под образ подходит только конкретная пара серег.

Сделайте раствор из теплой воды (по объему – небольшая емкость), 0,5 ч.л. аммиака и 1 ч.л. шампуня.

Опустите в полученный раствор украшения, которые хотите почистить.

Когда грязь отслоится, промойте изделие в проточной воде.

Выложите на салфетку и дайте просохнуть.

Если грязь осталась, можно не добавлять воду, а аммиак взять высококонцентрированный.

Таким способом можно чистить даже украшения с камнями.

Перекись водорода

Если загрязнение несильное, то может помочь обычная 3% перекись водорода. Достаточно просто протереть изделие тряпочкой, смоченной в перекиси. Если же это не помогло, действуйте по такой инструкции:

Подготовьте стакан теплой воды, 30 мг перекиси водорода 3%, 1 ч.л. нашатырного спирта, небольшое количество жидкого мыла.

Смешайте все ингредиенты.

Опустите в жидкость украшение и оставьте примерно на 5 часов.

Промойте в проточной воде и высушите на салфетке. Ни в коем случае не сушите изделие феном или на батарее.

Уксус

Обычный белый 9% или яблочный уксус тоже отлично справятся с загрязнениями на желтом и красном золоте. Для белого, матового и инкрустированного камнями придется подобрать другой способ.

Смешайте девятипроцентный или яблочный уксус с содой или лимоном.

Ненужную зубную щетку опустите в раствор и затем почистите ей свое изделие. А если загрязнение незначительное, поместите украшение в сам раствор на 10 минут, после чего промойте в проточной воде и высушите на салфетке.

Сода

Сода вряд ли поможет от сложных пятен, но с обычной грязью справится точно.

Поместите на дно небольшой емкости фольгу, а на нее – украшения.

Нагрейте воду. Добавьте в нее соду из расчета 1 стакан воды и 1 ст.л. соды.

Прокипятите в течение нескольких минут, а затем почистите золото щеткой.

Промойте под проточной водой и высушите на салфетке.

Соль

Если добавить в раствор из воды и соды (или уксуса) немного соли, то можно очистить несложные загрязнения. Способ не подходит для золотых цепочек.

Лимонная кислота

Лимонная кислота может справиться с налетом и придать украшению бывалый блеск.

Вскипятите воду и добавьте в нее лимонную кислоту.

Опустите украшение в воду на 5 минут.

Достаньте его и промойте под проточной водой. Просушите.

Зубная паста

Способ, с которым справится даже ребенок.

Нанесите на украшение белую зубную пасту.

Ненужной зубной щеткой равномерно распределите по изделию пасту и аккуратно почистите его.

Смойте под проточной водой и просушите.

Паста ГОИ

Ее разработали Государственным оптическим институтом как полировочный материал в разных сферах. Она очистит украшение до блеска, вот только не подходит оно для белого золота и изделий с какими-либо вставками.

Бывает несколько видов этой пасты — они пронумерованы. Для золота подойдут № 1 и № 2.

Нужно нанести пасту на салфетку и протереть ею украшение, а затем промыть его проточной водой и высушить.

Раствор для чистки контактных линз

Еще один способ борьбы с потемневшими изделиями из золота.

Нужно замочить украшения в жидкости для чистки контактных линз примерно на час. После этого промыть под проточной водой и насухо вытереть.

Средство для мытья посуды

Средства для мытья посуды тоже отлично удаляют загрязнения с украшений: