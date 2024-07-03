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Уксус и нашатырь: как почистить ювелирные украшения в домашних условиях

Шпаргалки

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В материале РИАМО — инструкция на случай, если любимые украшения из золота и серебра уже не блестят так, как прежде.

Почему темнеют ювелирные украшения

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Вопреки устоявшемуся мифу, даже качественные украшения из серебра и золота со временем теряют свой блеск, тускнеют, становятся более темными. Причин может быть несколько:

  • Выделение пота. При взаимодействии с металлом пот провоцирует образование темного налета.
  • Некачественное изделие. В идеале украшения создают, например, из серебра и покрывают защитным слоем родия, который помогает сохранить изделие в первозданном виде как можно дольше. Дешевые украшения содержат медь, не имеют защитного покрытия, а потому быстрее темнеют, а тускнеть начинают порой даже спустя пару недель носки.
  • Контакт с косметикой и с парфюмерией.
  • Контакт с моющими средствами.
  • Индивидуальные особенности кожи. У некоторых людей бывает нарушение обмена веществ, поэтому на поверхности кожи выделяется больше сульфатов и серы.
  • Окружающая среда. В мегаполисах украшения будут темнеть быстрее, поскольку кругом загазованность, пыль, высокая влажность, высокие температуры летом.

Как почистить золотое украшение дома

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Нашатырный спирт

Самый простой способ, когда до выхода из дома остается не так много времени, а под образ подходит только конкретная пара серег.

  • Сделайте раствор из теплой воды (по объему – небольшая емкость), 0,5 ч.л. аммиака и 1 ч.л. шампуня.
  • Опустите в полученный раствор украшения, которые хотите почистить.
  • Когда грязь отслоится, промойте изделие в проточной воде.
  • Выложите на салфетку и дайте просохнуть.

Если грязь осталась, можно не добавлять воду, а аммиак взять высококонцентрированный.

Таким способом можно чистить даже украшения с камнями.

Перекись водорода

Если загрязнение несильное, то может помочь обычная 3% перекись водорода. Достаточно просто протереть изделие тряпочкой, смоченной в перекиси. Если же это не помогло, действуйте по такой инструкции:

  • Подготовьте стакан теплой воды, 30 мг перекиси водорода 3%, 1 ч.л. нашатырного спирта, небольшое количество жидкого мыла.
  • Смешайте все ингредиенты.
  • Опустите в жидкость украшение и оставьте примерно на 5 часов.
  • Промойте в проточной воде и высушите на салфетке. Ни в коем случае не сушите изделие феном или на батарее.

Уксус

Обычный белый 9% или яблочный уксус тоже отлично справятся с загрязнениями на желтом и красном золоте. Для белого, матового и инкрустированного камнями придется подобрать другой способ.

  • Смешайте девятипроцентный или яблочный уксус с содой или лимоном.
  • Ненужную зубную щетку опустите в раствор и затем почистите ей свое изделие. А если загрязнение незначительное, поместите украшение в сам раствор на 10 минут, после чего промойте в проточной воде и высушите на салфетке.

Сода

Сода вряд ли поможет от сложных пятен, но с обычной грязью справится точно.

  • Поместите на дно небольшой емкости фольгу, а на нее – украшения.
  • Нагрейте воду. Добавьте в нее соду из расчета 1 стакан воды и 1 ст.л. соды.
  • Прокипятите в течение нескольких минут, а затем почистите золото щеткой.
  • Промойте под проточной водой и высушите на салфетке.

Соль

Если добавить в раствор из воды и соды (или уксуса) немного соли, то можно очистить несложные загрязнения. Способ не подходит для золотых цепочек.

Лимонная кислота

Лимонная кислота может справиться с налетом и придать украшению бывалый блеск.

  • Вскипятите воду и добавьте в нее лимонную кислоту.
  • Опустите украшение в воду на 5 минут.
  • Достаньте его и промойте под проточной водой. Просушите.

Зубная паста

Способ, с которым справится даже ребенок.

  • Нанесите на украшение белую зубную пасту.
  • Ненужной зубной щеткой равномерно распределите по изделию пасту и аккуратно почистите его.
  • Смойте под проточной водой и просушите.

Паста ГОИ

Ее разработали Государственным оптическим институтом как полировочный материал в разных сферах. Она очистит украшение до блеска, вот только не подходит оно для белого золота и изделий с какими-либо вставками.

Бывает несколько видов этой пасты — они пронумерованы. Для золота подойдут № 1 и № 2.

Нужно нанести пасту на салфетку и протереть ею украшение, а затем промыть его проточной водой и высушить.

Раствор для чистки контактных линз

Еще один способ борьбы с потемневшими изделиями из золота.

Нужно замочить украшения в жидкости для чистки контактных линз примерно на час. После этого промыть под проточной водой и насухо вытереть.

Средство для мытья посуды

Средства для мытья посуды тоже отлично удаляют загрязнения с украшений:

  • Налейте в стакан немного воды и капните туда несколько капель средства для мытья посуды, тщательно размешайте.
  • Положите украшения в стакан с раствором и оставьте там на 4 часа.
  • Достаньте украшения и ненужной зубной щеткой пройдитесь по ним, слегка надавливая.
  • Промойте под проточной водой и высушите.

Как почистить серебряное украшение дома

Способов чистки серебряных украшений тоже довольно много. Некоторые из них перекликаются с чисткой изделий из золота. Самые эффективные — чистка содой, раствором с нашатырным спиртом, перекисью водорода, уксусом, лимонной кислотой.

Однако есть еще один вариант — почистить серебро можно с помощью кока-колы. Она считается хорошим растворителем и абсорбентом.

  • Вскипятите напиток и проварите в ней грязные украшения в течение 5 минут.
  • Если не хочется кипятить, можно просто кинуть украшения в стакан с колой на 5 часов, а после этого промыть водой и высушить.

Как почистить родированное серебро

Украшения из родированного серебра не подвержены окислению, однако ухаживать за ними все равно нужно. Многие варианты чистки — с помощью соды, зубной пасты и аммиака — не подойдут, потому что так можно снять верхний слой изделия.

Чтобы не навредить украшению, его можно помыть в теплой воде с растворенным в ней жидким мылом, а затем насухо вытереть и отполировать специальными салфетками, которые продаются в магазине.

Как почистить серебро с чернением

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Способ 1:

  • Сделайте мыльный раствор с чайной ложкой пищевой соды.
  • Опустите туда серебряное украшение на 20 минут.

Способ 2:

  • Почистите и нарежьте сырой картофель.
  • Опустите его в емкость с холодной водой.
  • Опустите туда же украшения на 4 часа.
  • Промойте под проточной водой и насухо высушите.

Способ 3:

Неплохо помогает и обычный ластик, которым можно потереть украшение в местах, где есть потемнение и грязь.

Как почистить позолоченное серебро

Фото - © Freepik.com

Для такого вида серебра подойдут все способы, как и для обычного.

Один из простых способов — почистить в мыльном растворе:

  • Замочите украшение в теплой воде с мылом на час.
  • Потрите украшение старой зубной щеткой.
  • Ополосните его проточной водой и дайте высохнуть на салфетке.