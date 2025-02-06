Туристический налог в 2025 году: как рассчитывается и кто должен его платить

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое туристический налог, как его заплатить, если вы планируете путешествие по России, и кто имеет право на освобождение от туристического налога.

Что такое туристический налог Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори С 1 января 2025 года в России начинают действовать поправки к Налоговому кодексу, согласно которым регионы и города федерального значения имеют право вводить туристический налог. Это – обязательный платеж с выручки гостиничного бизнеса, и он составляет до 1% от стоимости проживания в отеле, хостеле, санатории, гостинице или гостевом доме. Принимать решение о вводе такого налога имеет право региональная или городская администрация. В настоящий момент туристический налог (до 2025 года он назывался «курортным сбором») уже введен, например, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Великом Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Перми, Архангельске, Зеленоградске, Светлогорске, Петрозаводске в Майкопском районе республики Адыгея. Также туристический налог в 2025 году взимают, в частности, Алтайский край, Краснодарский край, Камчатский край, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская и Свердловская области. Всего, по данным Российского союза туриндустрии, туристический налог с 1 января 2025 года ввели 754 муниципальных образования в 63 регионах РФ. К началу туристического сезона их число вполне может вырасти, так как закон не предусматривает ограничений по срокам принятия налога.

Как рассчитывается Ставка туристического налога Фото - © Adobe Stock Величина туристического налога рассчитывается по формуле: налог = налоговая база (стоимость проживания без учета НДС) * размер ставки. Ставка туристического налога в 2025 году – не более 1%. Стоит учитывать, что отдельные города и регионы могут устанавливать свою ставку туристического налога – главное, чтобы она не превышала 1%. Например, в Белокурихе Алтайского края в 2025 году установлена общая для всех объектов размещения ставка в размере 0,35%. При этом минимальный порог налога – 100 рублей. Это значит, что даже если номер в гостинице стоит 3000 рублей в сутки (1% от 3000 – 30 рублей, 0,35% от 3000 – 10,5 рублей), налог будет округлен в большую сторону – до минимального порога в 100 рублей. С каждым годом верхний порог ставки будет повышаться (в 2026 году – 2%, в 2027 – 3%). Максимум ставки курортного налога – 5% – запланирован на 2029 год.

Кто платит туристический налог Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори С 1 января 2025 года все отели, гостиницы, хостелы, гостевые дома и т.д. подлежат внесению в «Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения». К объектам классификации в сфере туристической индустрии относятся, собственно, различные варианты гостиниц, а также кемпинги, санатории и базы отдыха. Каждый объект, включенный в данный реестр, обязан платить туристический налог. Это обязательство лежит не на туристах, а на владельцах (ими могут быть организации либо физические лица) гостиничного бизнеса. Однако на практике сумма налога, как правило, включается в стоимость номера по умолчанию, поскольку бизнес стремится уменьшить свои расходы и сохранить доход. Таким образом, в 2025 году туристам не придется самостоятельно уплачивать туристический налог (за них это сделают владельцы гостиницы или отеля), но и уклониться от уплаты налога не получится: сумма уже будет заложена в стоимость проживания.