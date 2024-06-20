Топ-7 мошеннических схем с криптовалютой: как не стать жертвой скама в P2P-торговле

Топ-7 мошеннических схем с криптовалютой

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1. «Треугольник»

По словам эксперта Академии Garantex Артема Беляева, одна из самых популярных мошеннических схем в P2P-торговле — это так называемый «треугольник». Как правило, в ней участвуют три стороны: мошенник, продавец и покупатель. Мошенник создает на Р2Р-платформе сделку на покупку криптовалюты у обычного пользователя и получает его реквизиты для перевода средств. Далее он находит жертву, причем это может быть даже человек, не знакомый с криптовалютой — например, покупатель телефона на сайте объявлений по фейковому предложению. Мошенник договаривается с жертвой о предоплате на номер карты и отправляет реквизиты контрагента из сделки на Р2Р. После получения пополнения контрагент закрывает сделку на платформе и «отпускает» криптовалюту мошеннику, так как с его стороны все происходит по правилам. В итоге жертва идет в полицию, так как не получила свой телефон, а поскольку денежный перевод был осуществлен на номер карты Р2Р-трейдера, претензии в первую очередь будут к нему.

Чтобы не попасться на подобную схему, важно убедиться, что контрагент в сделке и автор перевода — одно и то же лицо, подчеркивает эксперт. Для этого можно запросить у второй стороны фото банковской карты или определенный комментарий к банковскому переводу.

«Если у вас возникли подозрения, что вы попали в „треугольник“ (например, не получили оговоренный комментарий к переводу или получили неверную сумму), вы можете вернуть полученные средства через службу техподдержки банка, отправив ей сообщение с пометкой „Ошибочный перевод“. Также нужно написать арбитру Р2Р-платформы и сообщить ему о возврате средств, предоставив все доказательства. И вообще, при возникновении малейших подозрений на „треугольник“ сразу вызывайте арбитра биржи», — делится советом Беляев.

2. Фейковая техподдержка

Данный метод, по сути, представляет собой онлайн-аналог классических звонков от фейковой «службы безопасности банка». Мошенники создают Telegram-аккаунт, скопировав название, описание и аватар официального бота службы поддержки одной из криптобирж, после чего рассылают ее пользователям личные сообщения с просьбой прислать «для верификации» данные учетной записи: логин, пароль, код двухфакторной аутентификации — или перевести средства на «защищенный кошелек», так как «некие недоброжелатели получили доступ к вашему аккаунту».

«Важно помнить, что администрация настоящих криптобирж никогда не станет первой писать вам личные сообщения, запрашивая конфиденциальную информацию. Если к вам обращаются от имени службы поддержки, найдите ее настоящие контакты на официальном сайте биржи и свяжитесь с ней сами», — советует аналитик Garantex.

3. Подделка СМС-сообщений о пополнении счета

Очень часто мошенники пытаются сыграть на невнимательности Р2Р-трейдеров и отправляют сканы поддельных чеков о переводе в чате сделки как подтверждение операции. Некоторые злоумышленники даже присылают смс-сообщения о пополнении счета, которые визуально схожи с оригинальными.

«Несмотря на кажущуюся банальность и простоту данных схем, очень много новичков теряют свои деньги, поэтому важно убедиться в фактическом поступлении средств в приложении своего банка», — обращает внимание Беляев.

4. «Двойники»

Об этой мошеннической уловке рассказал директор по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григорий Осипов.

«Продавцу поступают два предложения о покупке криптовалюты на одну и ту же сумму, с одной и той же платежной системой. Продавец получает сумму в фиатной валюте от первого покупателя и переводит криптовалюту. Затем от второго покупателя приходит подтверждение об оплате, но деньги фактически не поступили. Покупатель № 2 показывает скриншот перевода, чтобы убедить продавца в оплате. Оба покупателя, находясь в сговоре, пытаются получить криптовалюту дважды: Покупатель № 1 — как мошенник, а Покупатель № 2 — как „честный“ покупатель», — описал схему эксперт.

В итоге продавец оказывается в затруднительном положении, так как перевел криптовалюту не тому, кто оплатил. Чтобы избежать этого, Осипов рекомендует запрашивать подтверждающие документы от покупателя: данные о платеже, номер телефона или карты.

5. «Рыбалка»

«Рыбалка» заключается в «ловле» невнимательных клиентов, которых заманивают выгодным курсом и быстро меняют его в процессе сделки, объяснил специалист «Шард». Продавец криптовалюты получает предложение о покупке по выгодному курсу, соглашается на условия сделки и отправляет платежные реквизиты. Однако на счет поступает не вся сумма, а в сделке указанный курс ниже первоначального. Мошенник меняет курс на невыгодный, пользуясь тем, что продавец может подтвердить сделку по причине спешки или невнимательности.

«Проверяйте курс сделки в объявлении и в деталях сделки. Некоторые платформы устанавливают коридор цен, ниже или выше которого нельзя торговать криптовалютой (например, не более/менее 10% от биржевой стоимости монеты)», — советует Осипов.

6. «Посредник»

Это риск получения в результате P2P-обмена «грязной» криптовалюты или обычных фиатных средств, полученных преступным путем. В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность. Он может получить криптовалюту, связанную с покупкой наркотических средств, либо получить перевод от жертвы мошенничества. В дальнейшем доказать свою невиновность может быть весьма затруднительно.

«Так, например, в последнее время мошенники с помощью колл-центров часто обзванивают жертв, убеждая их перевести деньги на „безопасные“ счета с целью сохранения средств. Затем они открывают сделки на P2P-площадках, просят реквизиты банковских карт у продавца и предлагают жертве перевести средства на них. Мошенник получает криптовалюту, выводит ее в другой стране, а в России возбуждают уголовное дело по статье мошенничество, в рамках которого продавец на Р2Р-площадке и его доверенное лицо могут быть признаны соучастниками такого преступления», — рассказал Осипов.

7. Мошенничество с возвратом платежей

Об этой схеме рассказал коммерческий директор криптовалютной биржи OKX Ленникс Лай. Злоумышленник пользуется функцией возврата платежей в некоторых способах оплаты, чтобы отменить первоначальный платеж после выполнения P2P-ордера. Он может обжаловать транзакцию на основании того, что она была мошеннической или заключена ошибочно, с требованием вернуть уплаченную сумму.

Кроме того, мошенник пытается провести оплату необеспеченным чеком, который невозможно обналичить, или просто отменяет платежную операцию после разблокировки криптовалюты.