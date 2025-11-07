Топ-5 идей, куда вложить свои сбережения в ноябре 2025 года, чтобы не потерять их

В какие безрисковые инструменты следует вложить сбережения в ноябре 2025 года, каковы доходности по ним и какие активы могут быть защитными в нынешней экономической ситуации, РИАМО рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Из безрисковых инструментов или инструментов с низкой степенью риска мы можем рассмотреть следующие пять:

золото;

государственные облигации ОФЗ;

вклады в надежных банках в рублях;

корпоративные облигации «голубых фишек»;

жилая недвижимость.

Рассмотрим каждый инструмент отдельно и сравним доходности и риски вложений.

Золото Фото - © Unsplash.com В настоящее время золото — самый надежный, проверенный веками, инструмент, который способен защитить рублевые сбережения от инфляции и обесценения рубля, а также принести очень неплохую доходность в виде разницы цен покупки и продажи этого металла, говорит аналитик. Золото не обязательно где-то хранить (если оно приобретено в виде обезличенного металлического счета) и нести издержки, связанные с этим. На фоне неопределенности в мире, а также проблем в американской экономике (таких, как «шатдаун», то есть неоплачиваемые отпуска в госучреждениях), снижается авторитет доллара США, поэтому люди во многих странах мира предпочитают инвестировать в драгметаллы, которые стали альтернативой доллару. А для россиян золото не «токсично», в отличие от доллара и других мировых резервных валют, риска санкций против золота не существует, уверена Мильчакова. С начала года золото подорожало уже на 50%, достигнув цены на мировом рынке в $4000 за тройскую унцию. «Мы ожидаем, что до конца года золото может подорожать еще до $4200-4300 за тройскую унцию. Соответственно, будет расти цена золота и на внутреннем рынке, то есть около 5-7,5% минимум всего за два неполных месяца на золоте вполне можно будет заработать, а риска обесценения денег здесь не существует. Недостатком является то, что как драгметалл золото не может приносить дивидендов или процентов, это не ценная бумага», — отмечает эксперт.

Рублевые ОФЗ Фото - © Евгения Золкина / Фотобанк Лори Средняя доходность государственных облигаций ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет составляет сегодня 14,4-15% годовых, при этом можно гарантированно получать по облигациям проценты (купоны). По облигациям с более длинными сроками погашения, например, 10 лет и более, доходность на 0,5-1 процентного пункта ниже, а риски инвестиций выше (если, например, через десять лет в экономике будет кризис и рухнет рубль). «Если вы выберете облигации ОФЗ-ПД, то есть облигации с постоянным доходов, вы сможете получать фиксированный процент ежегодно до срока погашения облигации», — обращает внимание Мильчакова. Доходность по ОФЗ выше годовой инфляции в России, которая, по прогнозам правительства РФ и ЦБ РФ, будет с 2026 года снижаться и выйдет даже на цель в 4% в год к началу 2027 года. Ликвидность государственной облигации выше, чем у банковского вклада, так как ее всегда можно продать через брокера на бирже. Риска дефолта, то есть невыплат по государственным облигациям, практически нет. Но от обесценения рубля гособлигации, как и иные рублевые активы, инвестора не защищают, говорит аналитик.

Рублевые вклады в надежных банках Фото - © Медиасток.рф На вкладах в банках можно заработать очень хорошую доходность, в этом году не ниже, чем доходность ОФЗ. По рублевым вкладам сроком от 3 до 12 месяцев, если положить деньги на такой вклад в ноябре, можно заработать 13,5-16% годовых. Чем короче срок вклада, тем выше процентная ставка и наоборот, это связано с тем, что банки ожидают продолжения снижения ключевой ставки в 2026 году и готовятся в ожидании такого события сами снижать проценты по вкладам, объясняет эксперт. Максимальную доходность по вкладам в 15-16% годовых можно получить по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев, по вкладам сроком от 12 месяцев и более максимальная доходность не превышает уже 13,5% годовых. Проценты по вкладам сегодня покрывают инфляцию, но у вкладов есть недостатки в виде низкой ликвидности, то есть невозможности их продать, и, кроме того, они не защищают инвестора от обесценения рубля, подчеркивает Мильчакова.

Корпоративные облигации — «голубые фишки» Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Облигации крупных высоконадежных компаний в России (как правило, это крупнейшие добытчики сырья или крупные промышленные корпорации или банки) могут приносить инвестору доходность, сравнимую с доходностью ОФЗ или чуть выше. При выборе для инвестиций корпоративных облигаций нужно обязательно смотреть на их кредитный риск, который выражается в присвоенном такой облигации кредитном рейтинге специализированным рейтинговым агентством. У самых надежных корпоративных облигаций максимальные рейтинги от А до ААА (последний отражает наивысшую степень надежности эмитента и выпущенной им облигации и означает, что вероятность дефолта по этим бумагам очень невелика). Наиболее интересны для инвестиций облигации со сроком погашения от 2 до 5 лет. Бумаги надежны и доходность по ним, как правило, выше инфляции. Однако в настоящее время максимальные доходности по корпоративным облигациям «голубых фишек» составляют 15-16% годовых, то есть сравнимы с доходностью по вкладам в некоторых банках, но риски хранения денег на вкладе ниже, чем вложений в бумаги корпоративного эмитента. То есть о большом преимуществе вложений в высоконадежные корпоративные облигации перед банковскими вкладами говорить пока не приходится, констатирует эксперт.