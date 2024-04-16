Toncoin (TON): что за криптомонета, где используется и какие имеет перспективы

Что представляет собой криптомонета Toncoin, как она появилась, почему растет и пользуется популярностью, какие перспективы имеет, РИАМО рассказал директор по развитию финансово-технологической компании «Only bank» Максим Ильгов.

Что такое криптомонета Toncoin, как появилась и зачем нужна Фото - © TON Community Toncoin (TON) — это криптовалюта, которая оперирует на блокчейне The Open Network (TON), первоначально разработанном командой Telegram в 2018 году под названием Telegram Open Network. Предполагалось, что проект будет запущен в 2019 году, но этому помешали регуляторные препятствия со стороны США. После судебного разбирательства команда Telegram во главе с братьями Дуровыми в 2020 году заявили о прекращении работы над блокчейном и передаче его независимым разработчикам, которые переименовали и продолжили работу над платформой. «Toncoin был создан как продолжение идеи Telegram по созданию децентрализованной экосистемы, способной обеспечить высокую скорость транзакций и масштабируемость. Эта криптовалюта появилась как ответ на необходимость более эффективной и доступной цифровой экономики», — подчёркивает Ильгов. Toncoin используется для сетевых операций, транзакций, игр или предметов коллекционирования, построенных на TON.

Где взять Toncoin Фото - © Adobe Stock Купить Toncoin можно на биржах или непосредственно в криптокошельках. Есть возможность выбрать наиболее удобный для себя способ, например, получить Toncoin, оплатив покупку с помощью банковских карт либо обменять его на другую криптовалюту.

Почему растет цена Toncoin За прошедший год токен TON вырос в цене более чем в 3 раза. Только за последний месяц произошло подорожание в два раза. На текущий момент общая капитализация криптовалюты достигла 24,7 миллиардов долларов. Согласно этому показателю она занимает 8 строчку в рейтинге криптовалют. «Недавний значительный рост стоимости Toncoin можно объяснить увеличением его популярности, вложениями инвесторов и стратегическими партнерствами. Влияние могли оказать также рыночные спекуляции и новости о технологических улучшениях в блокчейне TON», — комментирует эксперт. Кроме того, на рынке сейчас обсуждается информация относительно первичного публичного размещения акций (IPO) Telegram, что также могло повлиять на рост криптомонеты.

Популярность и сфера применения Toncoin Toncoin становится все более популярным благодаря своему инновационному подходу к блокчейн-технологиям и связям с изначальным проектом Telegram, который имеет огромную базу пользователей. Интеграция криптокошелька прямо в Telegram облегчает использование Toncoin, делая его доступным для широкой аудитории без необходимости осваивать сложные технологии. Уже в настоящее время многие «фишки» в мессенджере завязаны на Toncoin. Так, статус Premium можно купить за TON через сервис — Fragment. Владельцы каналов имеют возможность получать прибыль от рекламы в TON, что особенно ценно в РФ, поскольку из-за санкционных ограничений не все могли предоставить Telegram международные реквизиты. Также в Telegram можно купить анонимные номера или уникальные никнеймы за Toncoin. Понятно, что сфера применения TON в Telegram будет расширяться, неслучайно разработчики встроили в мессенджер собственный криптовалютный кошелек. Есть кастодиальный кошелек, где ключи хранятся у Telegram, и некастодиальный TON Space, где только пользователь полностью контролирует доступ к своим средствам. То есть чтобы оплатить что-либо в Telegram достаточно сделать несколько кликов непосредственно в мессенджере без установки сторонних приложений.

Вырастет ли курс Toncoin Фото - © drobotdean/Freepik Выступление Павла Дурова на международной криптоконференции Token2049 в апреле может серьезно пролить свет на дальнейшие планы развития и значимость Toncoin, считает Ильгов. Ожидается, что к июню цена этой криптовалюты достигнет отметки в 9-12 долларов, что отражает рост интереса и инвестиционного притока. Максимальная цена Toncoin была зафиксирована 11 апреля 2024 года в размере 7,63 доллара. На сегодняшний день монета стоит 7,07 доллара