Термоодеяло, ножницы и маркер: что должно быть в автоаптечке с 1 сентября 2024 года

В материале РИАМО рассказываем о том, что должно быть в новой автомобильной аптечке и чем грозит ее отсутствие в машине.

Что должно быть в автомобильной аптечке с 1 сентября 2024 года Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори В России приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 260н утвержден новый состав автомобильной аптечки, который вступит в силу 1 сентября 2024 года. Старые аптечки при этом можно будет использовать до 1 сентября 2027 года, но при условии, что все компоненты в ней с действующими сроками годности. В противном случае компоненты нужно будет заменить на новые. С 1 сентября 2024 года в автомобильной аптечке должны быть: две хирургические либо медицинские нестерильные одноразовые маски;

две пары нестерильных медицинских перчаток;

кровоостанавливающий жгут;

две упаковки по 10 стерильных медицинских салфеток размером не менее 13×16 см;

рулон лейкопластыря шириной 2 см и длиной 5 м;

три марлевых бинта шириной 14 см и длиной 7 м. В новом варианте аптечки вместо марлевых могут быть и фиксирующие эластичные бинты шириной 14 см и длиной 2 м;

три марлевых бинта шириной 10 см и длиной 5 м. В старой аптечке было четыре таких бинта. В новой можно частично или полностью заменить марлевые бинты на эластичные шириной 10 см и длиной 2 м;

две маски с обратным клапаном для искусственного дыхания. В состав старой автоаптечки входила одна такая маска. В новой — одну или обе маски можно заменить загубниками;

инструкция по оказанию первой помощи;

ножницы для перевязочного материала или хирургические ножницы — чтобы разрезать бинты или срезать с пострадавшего одежду. В старой аптечке можно было использовать любые ножницы, в новой — только специальные медицинские;

изотермическое спасательное покрывало размером 160×210 см — металлизированная тонкая полимерная пленка, известная как термоодеяло. Его можно использовать, например, чтобы согреть или укрыть пострадавших от ветра, дождя или солнца;

блокнот формата А7 или больше;

черный или синий маркер или карандаш;

футляр или сумка. В старом варианте все входящее в набор укладывали в жесткий пластиковый футляр. Аптечки нового образца можно комплектовать жестким футляром или мягкой сумкой. Видно, что больше половины новой аптечки состав не изменила. Добавились ножницы, термоодеяло, блокнот и маркеры. Также есть варианты в футляре аптечки. По сути можно просто докупить недостающие компоненты.

Что будет за отсутствие аптечки в автомобиле Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори До 1 сентября 2023 года аптечка в автомобиле была обязательной и ее отсутствие влекло штраф. Сейчас аптечка не обязательна согласно обновленному перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. По нему отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрета эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. То есть штрафа на отсутствие аптечки инспектор ГАИ не выпишет. Кроме того, и техосмотр можно будет пройти без аптечки или в случае, если она укомплектована не полностью.

Зачем нужна аптечка в автомобиле Фото - © Фотобанк Лори Аптечка в автомобиле нужна для оказания первой помощи, которая крайне важна в первые минуты после ДТП. Например, можно остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание, правильно положить пострадавшего и дождаться прибытия медиков. Более того, медики могут быть поблизости, а аптечка поможет им оказать помощь. Рекомендуемый состав является тактически верным и поможет зафиксировать перелом, остановить кровотечение, согреть пострадавшего. По желанию водители могут добавить к аптечке так называемый турникет, который удобнее использовать вместо жгута. А для того, чтобы правильно использовать содержимое аптечки в случае необходимости лучше не просто прочитать инструкцию, а пройти курсы по оказанию первой помощи. Аптечка пригодится и самому водителю в случае даже небольшого ранения, например, во время ремонта автомобиля или при отсутствии ближайших аптек и медпунктов. На дороге могут происходить множество непредвиденных ситуаций, в которых очень помогают средства, находящиеся в машине. И среди них не только аптечка, но и трос, и огнетушитель, и знак аварийной остановки, и простой набор инструментов.