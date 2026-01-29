Тарифы и способы оплаты: что водителям нужно знать о ЦКАД

Сколько стоит проезд по самой инновационной российской дороге, как его оплатить и кто может получить скидку, читайте в материале РИАМО.

Как и зачем строили ЦКАД Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье началось еще в 2014 году. Трассу строили поэтапно — в ноябре 2020 года открыли участок протяженностью 105,9 километра, а в декабре этого же года запустили движение на участках общей протяженностью 204,9 километра. В июле 2021 года был открыт последний участок дороги и кольцо замкнулось. Оно разгружает большую и малую «бетонки», а также МКАД от транзитного транспорта. ЦКАД проходит в 50 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) параллельно Московским малому (А-107) и большому (А-108) кольцам. Магистраль пересекает 13 федеральных дорог, но при этом она проложена в обход крупных населенных пунктов. Протяженность трассы — 340,6 километра, из которых платными являются 264 километра. На картах дорога обозначается как А113. Она имеет четыре полосы движения, по две в каждую сторону. На ЦКАД-5 есть участки с одной полосой в каждую сторону.

Расположение ЦКАДа Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Магистраль поделена на пять участков: ЦКАД-1, ЦКАД-3, ЦКАД-4, ЦКАД-3-5 и ЦКАД-5. Бесплатным является только ЦКАД-5. Это участок от 11-го километра трассы А107 до Ленинградского шоссе, он не имеет объездной дороги и является реконструированным участком трассы А107. Развязки есть на Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Ратехинском, Можайском, Минском и Киевском шоссе. ЦКАД-1 проходит от трассы М4 до 11-го километра трассы А107 — деревни Жедочи. Развязки есть на Симферопольском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. ЦКАД-3 расположен между трассой М11 и Горьковским шоссе. Развязки есть на М11 «Нева», а также на Дмитровском, Ярославском и Горьковском шоссе. ЦКАД-4 проходит от Горьковского шоссе до М4. Развязки есть на Носовихинском, Егорьевском и Новорязанском, Горьковском шоссе и на трассе М4 «Дон». ЦКАД-3-5 проходит от Ленинградского шоссе до трассы М11. Участок соединяет ЦКАД-3 и ЦКАД-5 с развязками на Ленинградском шоссе и М11.

Скоростной режим ЦКАДа Фото - © Александр Манзюк/РИАМО На платных участках (Всех, кроме ЦКАД-5) максимальная разрешенная скорость — 110 км/ч для легковых машин и 90 км/ч для большегрузов. На бесплатном участке максимально можно набирать скорость до 80 км/ч, а на некоторых отрезках — до 60–70 км/ч. В дождь, снег, при плохой видимости или сложной дорожной обстановке скорость на отдельных участках трассы иногда ограничивают до 70–90 км/ч. Об этом сообщают световые табло и дорожные знаки. На платных участках нет светофоров и наземных пешеходных переходов. На трассе есть АЗС, площадки для отдыха, пункты взимания платы, центры поддержки и обслуживания.

Сколько стоит проезд по ЦКАД Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Проезд по большей части ЦКАД платный. Стоимость проезда зависит только от пройденного расстояния и категории автомобиля. Но по программе лояльности T-Pass можно получить бонусы или купить месячную скидку на проезд. Цена за проезд по ЦКАД начинается от 38 рублей для первой категории транспортных средств. Больше всего придется заплатить на участке ПК-5 — М-10 «Россия» и обходе деревни Малые Вяземы. Для владельцев транспорта первой категории он обойдется в 2163 рубля, владельцы машин второй категории заплатят 2959 рублей, третьей — 3953 рубля, а четвертой — 6055 рублей. Подробнее узнать о тарифах на проезд по ЦКАД и рассчитать стоимость можно на сайте «Автодора».

Как оплатить проезд по ЦКАД Фото - © Александр Манзюк/РИАМО На ЦКАД действует безбарьерная система оплаты проезда «Свободный поток». На трассе установлены специальные рамки, которые считывают информацию с проезжающих автомобилей. Датчики определяют наличие транспондера в автомобиле, категорию транспортного средства, передний и задний государственные номерные знаки. Оплатить проезд по ЦКАД можно несколькими способами: С помощью транспондера T-pass Списание средств с лицевого счета транспондера производится по истечении четырех часов после пересечения последней рамки на маршруте. Пополнить баланс транспондера можно в личном кабинете. Если у вас несколько транспондеров, то лишние нужно убрать в фольгированный зип-пакет (его обычно дают вместе с заключением договора при покупке транспондера). Если на счете недостаточно средств, то система регистрирует проезд по госномеру автомобиля и поездку можно оплатить в течение пяти дней. Это самый выгодный вариант, если пользоваться трассой постоянно. При проезде каждого пункта оплаты или каждые 50 километров пути на бонусный счет начисляют по 100 баллов. За них можно приобрести скидку на следующие поездки. Максимальный размер такой скидки — 15%. Оплата по госномеру автомобиля Если транспондера нет, то оплатить проезд можно по госномеру, который система считает автоматически, по ссылке. Сделать это можно в течение пяти дней после поездки. Для идентификации и оплаты нужно будет указать номер телефона с обязательным подтверждением через SMS-уведомление, действующую электронную почту, госномер автомобиля и страну регистрации транспортного средства. Оплата в приложениях и на сайтах Оплатить поездку можно также: на сайте «Автодора»;

мобильном приложении «Автодор»;

через USSD-запрос *390#;

Центрах поддержки и обслуживания;

через «СберБанк Онлайн» или в приложении Т-банка

в банкоматах «Элекснет» и «МКБ». Напомнят об оплате проезда по ЦКАД и в личном кабинете на портале «Госуслуг» — если не оплатить проезд в течение пяти дней, придет уведомление о вынесении постановления о правонарушении.

Какие предусмотрены штрафы за проезд по ЦКАД без оплаты Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Согласно статье 12.21.4 КоАП РФ, если в течение пяти суток не оплатить проезд по ЦКАД, то владельца автомобиля ждет штраф: полторы тысячи рублей для легковых автомобилей и пять тысяч рублей для грузовых с массой свыше 3,5 тонн. Но штраф может быть аннулирован, если успеть оплатить проезд в 20 суток после вынесения постановления о нарушении. Тогда владелец авто заплатит только за проезд, в противном случае стоимость проезда увеличится на сумму штрафа.