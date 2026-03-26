Тантрический секс: что это такое и как им заниматься

В материале РИАМО — о том, что такое тантрический секс и почему его стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

Тантрический секс — это не просто физическая близость, а необычная практика, которая объединяет сексуальность и духовность. Эта древняя индийская техника, существующая более 5000 лет, предлагает уникальный подход к интимным отношениям, акцентируя внимание на осознанности и эмоциональной связи между партнерами. В материале РИАМО — о том, что такое тантрический секс, как к нему подготовиться и какие техники помогут вам углубить вашу связь с партнером.

Что такое тантрический секс Фото - © Klara Kulikova/Unsplash.com Тантра, что на санскрите означает «сотканные вместе», представляет собой практику, объединяющую физическое и духовное. Она не ограничивается только сексуальным удовольствием, а направлена на повышение чувственности и осознанности. Тантрический секс может быть как парной, так и индивидуальной практикой, и, что удивительно, не обязательно включает в себя половой акт. Основная цель тантрического секса — это чувство духовной и эмоциональной связи с собой и партнером, а не достижение оргазма. Впрочем, практикующие такой секс люди утверждают, что именно при такой виде секса оргазмы наиболее яркие и долгие, поскольку тела и сознание полностью расслаблены.

Откуда взялся тантрический секс Фото - © THLT LCX/Unsplash.com Тантра возникла в Индии как часть религиозных и философских учений, связанных с индуизмом и буддизмом. Она включает в себя множество духовных концепций и практик, направленных на освобождение души и расширение сознания. В тантрическом сексе акцент делается на медитации, дыхательных техниках и осознанности, что позволяет участникам достичь состояния глубокой гармонии и единства.

Как подготовиться к тантрическому сексу Фото - © Freepik.com Психологическая подготовка Перед тем как погрузиться в тантрический опыт, важно быть психологически готовым. Это включает в себя открытость к новым ощущениям и готовность к глубокому эмоциональному взаимодействию. Если у вас есть психологические блоки, такие как страх или тревога, рекомендуется для начала обратиться к психологу. Важно также быть честным с партнером о своих желаниях и ожиданиях. Вы должны уметь слушать и слышать своего визави. Физическая подготовка Физическое состояние также играет важную роль. Перед тантрическим сексом рекомендуется принять душ и создать комфортную обстановку вокруг себя. Убедитесь, что место, где вы планируете заниматься тантрическим сексом, чистое и свободное от отвлекающих факторов. Это может быть спальня или даже уединенное место на природе. А вот отель вряд ли подойдет — даже если вы повесите табличку «Не беспокоить», все равно подсознательно можете ожидать, что кто-то постучится. Создание атмосферы Для создания подходящей атмосферы можно использовать свечи, ароматические масла и расслабляющую музыку. Важно, чтобы пространство было уютным и способствовало расслаблению. Также стоит обратить внимание на температуру в помещении — она должна быть комфортной для обоих партнеров.

Какие существуют позы и техники тантрического секса Фото - © Freepik.com Поза яб-юм Одна из классических поз тантрического секса — яб-юм, что переводится как «отец-мать». В этой позе мужчина сидит, скрестив ноги, а женщина садится лицом к нему на его колени и обхватывает ногами его торс. Эта поза символизирует энергетическую полярность между мужчиной и женщиной. Она позволяет партнерам поддерживать зрительный контакт и синхронизировать дыхание, что усиливает эмоциональную связь. Поза «ложки» В этой позе женщина ложится на бок, а мужчина располагается сзади. Это позволяет партнерам чувствовать близость и даже поддерживать зрительный контакт, если женщине будет комфортно повернуть голову. Поза «ложки» удобна для медленных и чувственных движений, что идеально подходит для тантрического секса. Поза «игра в гляделки» Эта поза самая необычная — она не требует физического контакта. Партнеры садятся напротив друг друга в позу лотоса и смотрят друг другу в глаза, синхронизируя дыхание. Это помогает установить глубокую эмоциональную связь и позволяет партнерам почувствовать единство на уровне энергии.