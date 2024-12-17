Социальные выплаты с 1 января 2025 года: россиян ждет увеличение больничных, пенсий и пособий

Список социальных выплат, которые станут актуальны для россиян с 1 января 2025 года, для РИАМО собрала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

Выплаты по больничным листам в 2025 Фото - © Фотобанк Лори Предельная величина таких выплат составит 5673,98 рубля за 1 день болезни. при стаже 8 и более лет — 100% среднего заработка;

при стаже 5-8 лет — 80% среднего заработка;

при стаже до 5 лет — 60% среднего заработка.

Материнский капитал в 2025 Фото - © Фотобанк Лори Сумма выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не ранее 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля. Такие же средства положены, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, размер маткапитала составит 893 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат. Россияне, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 217 436,97 рубля. Если семья уже частично израсходовала маткапитал, остаток также увеличится на 7,3%.

Пособие по беременности и родам в 2025 Фото - © Unsplash.com Пособие по беременности и родам вырастет в 2025 году в 1,4 раза. При этом сумма будет зависеть от среднедневного заработка, который беременная получала за два предшествующих года. Максимальная сумма пособия рассчитывается по предельной страховой базе, которая действовала в два предшествующих беременности года. Соответственно, исходя из максимального заработка в 2023 году — это 1 917 000 рублей, а в 2024 году — 2 225 000 рублей. Для получения максимальной суммы декретных в 2025 году, средний заработок в месяц за 2023 и 2024 годы должен составлять не менее 115 тысяч рублей. Эксперт Сазанова предоставила расчеты по таким категориям: 140 дней (до и после рождения ребенка) — 794 355,80 рубля;

осложненные роды — 885 139,32 рубля (максимум);

многоплодная беременность — 1 100 750,18 рубля (максимум).

Пособие по родам в 2025 Фото - © Медиасток.рф Единовременное пособие по родам с 1 февраля 2024 года составит 26 400,41 рубля, что на 1796 рублей больше, чем в 2024 году.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Фото - © Unsplash.com Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 995,48 рубля. Но оно не должно превышать 40% от дневного заработка.

Как изменятся пенсии в 2025 Фото - © Фотобанк Лори Страховая пенсия после увеличения на 7,5% составит 23 481 рубль. Страховая пенсия по старости будет равна 24 059 рублям.

Пособия малоимущим в 2025 Фото - © Медиасток.рф Выплата семьям с детьми до 17 лет увеличатся на 50%, 75%, 100% в зависимости от регионального прожиточного минимума. При этом среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. То же правило будет действовать и для беременных женщин, вставших на учет до 12 недели. В расчет берется прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе. Среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Тот же принцип актуален для ежемесячных выплат на ребенка до трех лет. В расчет будут брать прожиточный минимум на ребенка в регионе. Среднедушевой доход члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум на душу населения в регионе.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 Фото - © Фотобанк Лори Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей. Он служит основой для социальных выплат при недостаточном трудовом и/или страховом стаже, напоминает эксперт.