Сокращенная рабочая неделя: как будем работать и отдыхать в декабре 2025 года

Сколько выходных и рабочих дней будет в декабре 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в декабре для тех, кто работает по графику 5/2, предусмотрены 22 рабочих дня и 9 выходных.

Работать россиянам предстоит с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26, 29 и 30 декабря. Отдыхать, соответственно, будем 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 и 31 декабря, сокращенных рабочих дней не будет.

Последний день уходящего года плавно перейдет в новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января включительно.