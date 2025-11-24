Сокращенная рабочая неделя: как будем работать и отдыхать в декабре 2025 года
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, как россияне будут работать в последний месяц года.
Сколько выходных и рабочих дней будет в декабре 2025 года
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
Согласно производственному календарю на 2025 год, в декабре для тех, кто работает по графику 5/2, предусмотрены 22 рабочих дня и 9 выходных.
Работать россиянам предстоит с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19, с 22 по 26, 29 и 30 декабря. Отдыхать, соответственно, будем 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 и 31 декабря, сокращенных рабочих дней не будет.
Последний день уходящего года плавно перейдет в новогодние каникулы, которые продлятся до 11 января включительно.
Положен ли выходной 12 декабря
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
В декабре 2025 года нас ждет самая короткая рабочая неделя в году: длиться она будет всего два дня – 29 и 30 декабря. 31 декабря в этом году будет выходным днем, так как он перенесен с 5 января 2026 года. 30 декабря будет полным рабочим днем, так как не является предпраздничным.
12 декабря ежегодно в России отмечается День Конституции. Этот праздник входит в календарь памятных дат, но не является выходным. В этом году праздник отмечается в пятницу, и это будет обычный рабочий день.
Как лучше брать отпуск в декабре 2025 года
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Так как в декабре 22 рабочих дня, то для отпуска это вполне подходящий месяц. Кроме того, есть шанс продлить себе новогодние каникулы и взять отпуск перед 31 декабря. Такой вариант подойдет тем, у кого к концу года нагрузка на работе снижается и нет срочных задач. Иначе отпуск в конце года может быть испорчен неотложными делами.
Более того, в декабре обычно снижаются цены на отели и есть возможность сэкономить на отдыхе.