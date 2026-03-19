Сохраняем капитал: как защитить деньги от инфляции и накопить к пенсии
Об основных инструментах накопления средств к моменту выхода на пенсию РИАМО рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Программа долгосрочных сбережений
Накопления – это продуманная стратегия, основанная на принципах финансовой дисциплины и долгосрочного планирования. Комфортная сумма для каждого человека определяется индивидуально, исходя из текущих доходов и желаемого уровня жизни на пенсии. Например, человеку со средней заработной платой около 100 тысяч рублей в месяц целесообразно стремиться к сумме в 1 миллион рублей к моменту выхода на пенсию, считает эксперт.
«С помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС), например, этой цели можно достичь всего за 15 лет. Для этого не потребуется серьезных усилий: достаточно ежемесячно пополнять счет на 1 700 рублей – это меньше 2% от зарплаты. Накопления можно использовать, к примеру, для улучшения жилищных условий или крупных покупок», — говорит Беляков.
Другой вариант – оформить периодические выплаты и с их помощью поддерживать привычный уровень жизни. Тот же миллион накоплений по ПДС позволит получать дополнительную пенсию в размере около 8 500 рублей в месяц на протяжении десяти лет или по 3 000 рублей пожизненно.
Важно понимать, что успех накоплений зависит не столько от объема первоначальных вложений, сколько от регулярности внесения средств, подчеркивает президент НАПФ. Именно дисциплина гарантирует достижение поставленных целей. Подходящие для этого инструменты на финансовом рынке уже есть.
«Та же программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году и реализуемая через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), уже доказала свою эффективность. За два года она завоевала доверие более 11 миллионов россиян и привлекла более 829 миллиардов рублей. ПДС стимулируется государством посредством софинансирования и налоговых вычетов, и такая поддержка существенно ускоряет процесс накопления», — отмечает Беляков.
Корпоративные пенсионные программы
Дополнительной опцией может стать участие в корпоративных пенсионных программах (КПП), которые уже давно превратились в неотъемлемую часть соцпакета в компаниях с высоким уровнем социальной ответственности. Для формирования накоплений размером в миллион работнику потребуется в течение 5 лет пополнять пенсионный счет на 4 985 рублей ежемесячно наравне с работодателем – так называемая «паритетная» программа. В данном случае работник получит максимальную выгоду от участия в КПП. Также возможен вариант, когда финансирование осуществляется исключительно за счет взносов компании на пенсионные счета работников, объясняет эксперт.
Для работодателей преимущество заключается в том, что при реализации КПП компании имеют существенные налоговые льготы. Взносы в пользу сотрудников в рамках КПП в размере до 12% от общего фонда оплаты труда включаются в состав расходов компании, уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а также не облагаются страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды (экономия до 30 %), констатирует президент НАПФ.
Индивидуальные пенсионные планы
Еще одной альтернативой выступают индивидуальные пенсионные планы (ИПП), предлагаемые НПФ. Они позволяют сформировать капитал за счет регулярных небольших вложений. Благодаря им накопить миллион рублей можно, откладывая по 2 230 рублей в месяц на протяжении 15 лет. По истечении этого срока вы получите возможность либо сразу снять деньги со счета, либо оформить периодическую выплату – сможете получать, например, по 8 400 рублей в месяц на протяжении 10 лет, говорит эксперт.
«Словом, выбор инструмента зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей каждого гражданина. Главное правило — начинать копить заранее и регулярно инвестировать небольшие суммы, обеспечивая себе финансовую безопасность в будущем», — резюмирует Беляков.