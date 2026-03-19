Сохраняем капитал: как защитить деньги от инфляции и накопить к пенсии

Программа долгосрочных сбережений

Накопления – это продуманная стратегия, основанная на принципах финансовой дисциплины и долгосрочного планирования. Комфортная сумма для каждого человека определяется индивидуально, исходя из текущих доходов и желаемого уровня жизни на пенсии. Например, человеку со средней заработной платой около 100 тысяч рублей в месяц целесообразно стремиться к сумме в 1 миллион рублей к моменту выхода на пенсию, считает эксперт.

«С помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС), например, этой цели можно достичь всего за 15 лет. Для этого не потребуется серьезных усилий: достаточно ежемесячно пополнять счет на 1 700 рублей – это меньше 2% от зарплаты. Накопления можно использовать, к примеру, для улучшения жилищных условий или крупных покупок», — говорит Беляков.

Другой вариант – оформить периодические выплаты и с их помощью поддерживать привычный уровень жизни. Тот же миллион накоплений по ПДС позволит получать дополнительную пенсию в размере около 8 500 рублей в месяц на протяжении десяти лет или по 3 000 рублей пожизненно.

Важно понимать, что успех накоплений зависит не столько от объема первоначальных вложений, сколько от регулярности внесения средств, подчеркивает президент НАПФ. Именно дисциплина гарантирует достижение поставленных целей. Подходящие для этого инструменты на финансовом рынке уже есть.

«Та же программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году и реализуемая через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), уже доказала свою эффективность. За два года она завоевала доверие более 11 миллионов россиян и привлекла более 829 миллиардов рублей. ПДС стимулируется государством посредством софинансирования и налоговых вычетов, и такая поддержка существенно ускоряет процесс накопления», — отмечает Беляков.