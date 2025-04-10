Слезы березы: как и где собирать березовый сок и за что могут оштрафовать

В материале РИАМО рассказываем, как правильно собирать березовый сок, чтобы не навредить дереву и какие штрафы предусмотрены за порчу деревьев.

Когда собирать березовый сок в 2025 году Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Начинают собирать сок березы весной. Но конкретные сроки зависят от погоды и региона. Например, с начала марта (а иногда и в конце февраля) начинают собирать сок в Краснодарском крае и Крыму; в центральной части России, в частности, в Подмосковье сбор обычно начинается в конце марта; в северных регионах – только в середине апреля. Нужно ориентироваться на температуру воздуха – она должна быть плюсовой. На деревьях уже должны набухать почки. Заканчивается сезон сбора с появлением первых листочков - с приближением лета сокодвижение в стволах замедляется, сок минерализуется, густеет, концентрация сахаров в нем снижается, и он становится непригодным для питья.

Как правильно собирать сок без вреда для березы Фото - © Евгений Романов / Фотобанк Лори Для сбора березового сока нужно подготовить инструменты и строго следовать правилам, чтобы не навредить дереву. Нужно выбирать деревья с толстыми стволами – более 20 сантиметров в диаметре, тонкие молодые березки не подойдут. Выбирайте сильное зрелое дерево с развитой кроной. Это свидетельствует о том, что его корневая система достаточно глубокая и разветвленная, а значит, дерево берет влагу не с поверхности с талой водой, а из чистых источников. Отверстие нужно делать на высоте 40-50 сантиметров над землей и лучше выбрать южную сторону. Отверстие делается только сверлом, ни в коем случае топором. Необходимо сделать ножом неглубокий надрез, затем просверлить дырочку так, чтобы отверстие шло вглубь и вверх. Примерная глубина должна быть 2-3 сантиметра, чтобы проникнуть только под слой коры. Не стоит делать очень много отверстий. Максимум на одной очень толстой березе их может быть четыре, но оптимально – одно-два. Больше одного литра с дерева в день собирать нельзя. Это может навредить дереву. В отверстие надо вставить, например, пластиковую трубочку и опустить ее в емкость. Подойдет и самодельный желобок, лишь бы сок попадал в привязанную к дереву или подставленную тару. Можно использовать систему для капельниц. Лучше собирать сок в стеклянную тару, в пластике он может приобретать неприятный запах. После сбора отверстие нужно замазать, чтобы не началось гниение. Можно взять с собой воск, садовый вар, даже пластилин. Можно использовать пробку из срезанной ветки или мох, главное, чтобы они плотно закрывали отверстие.

Где можно и где нельзя собирать березовый сок Фото - © Медиасток.рф Не стоит собирать сок деревьев, растущих рядом с оживленными трассами, лучше всего это делать в загородной березовой роще или смешанном лесу. Нельзя собирать березовый сок рядом с железными дорогами и под линиями электропередач. Это не просто не полезно, таким соком можно отравиться. За сбор березового сока в городских парках и лесопарках, в местах массового отдыха населения, в дендрологических парках и ботанических садах предусмотрен штраф. Также нельзя собирать сок в историко-культурных заповедниках, мемориальных парках, в местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу. Запрет касается и территорий санаториев, домов отдыха и учреждений здравоохранения.

Штраф за нелегальный сбор березового сока Фото - © Фотобанк Лори Нелегальный сбор березового сока влечет административную ответственность сразу по трем статьям КоАП. Оштрафовать могут за нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов на сумму от 200 до 500 рублей. За заготовку пищевых лесных ресурсов в местах, где это запрещено либо неразрешенными способами, или приспособлениями предусмотрен штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей, возможно, с конфискацией орудия совершения правонарушения и продукции незаконного природопользования. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях придется заплатить штраф от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией орудия правонарушения и добычи. Для должностных лиц штраф составит от 15 до 20 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновный обязан возместить ущерб, причиненный дереву. В Москве сбор березового сока запрещен, поскольку это может причинить вред деревьям. Такая деятельность приравнивается к повреждению зеленых насаждений и может повлечь за собой штрафы от 3,5 до четырех тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей - для должностных лиц и 300 тысяч рублей – для юридических лиц. В Подмосковье действуют те же законы – нельзя собирать сок в парках, скверах, на особо охраняемых территориях и так далее. Важно помнить, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока, если все делается по правилам без нарушений и вреда для деревьев.