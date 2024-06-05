Сколько стоит свадьба в Москве и Подмосковье в 2024 году и на чем можно сэкономить

Отличаются ли затраты на свадьбу в Москве и области, как выбрать место проведения торжества и как правильно распределить бюджет, читайте в материале РИАМО.

Сколько стоит средняя свадьба на 25-30 человек в Москве в 2024 году Фото - © Unsplash.com «Формулировка „средняя“ при всей своей универсальности — понятие довольно растяжимое. Но давайте отталкиваться от усредненного представления подавляющего числа молодоженов о том, какой должна быть свадьба в 2024 году. Из обязательного набора услуг, на которые нужно будет потратиться, я бы выделила ресторан (банкет), фото и видео, свадебного ведущего, флористику и декор. И еще стилиста для невесты. Это обязательный минимум, без которого не обойтись», — отметила основатель школы свадебного бизнеса Dahlia School Анна Масленникова. Наряды и аксессуары для жениха и невесты также учитываются, но здесь все индивидуально. Расходы на свадебное платье всегда очень сложно прогнозировать, так как это одна из самых эмоциональных трат. Его стоимость может составлять до 30-40% всего свадебного бюджета, утверждает эксперт. По подсчетам Масленниковой, средние расходы на свадьбу в Москве на 25-30 человек могут быть следующими: площадка для мероприятия (аренда, банкет, напитки, сервисный сбор) обойдется в 150-300 тысяч рублей;

услуги свадебного ведущего – в 40 тысяч рублей;

фото и видео – по 60 тысяч рублей за каждую услугу;

свадебный букет – до 10 тысяч рублей;

флористика и декор для банкетного зала – примерно 150 тысяч рублей;

услуги визажиста или стилиста – в среднем 10 тысяч рублей. Итого — около 650 тысяч рублей. «Я бы сказала, что это средний минимум при минимальном количестве обязательных услуг. И это без учета платья для невесты и костюма для жениха. При свадебном бюджете в 650 тысяч рублей свадебное платье может стоить как 60 тысяч рублей, так и 200 тысяч рублей — его стоимость от бюджета на всю свадьбу не сильно зависит», — прокомментировала Масленникова.

Сколько стоит средняя свадьба на 25-30 человек в Подмосковье в 2024 году Фото - © Unsplash.com По словам эксперта, цена банкетного меню в московских и подмосковных ресторанах примерно идентичная — все зависит от конкретных площадок. «Стоимость услуг свадебных специалистов также не сильно отличается. Единственное, если молодожены, гости и организаторы перемещаются на свадебное мероприятие из Москвы в Подмосковье, то появляются обязательные расходы на транспорт. Трансфер нужен для гостей, а свадебные специалисты могут брать доплату за работу за городом. Также, как правило, доплату берут декораторы и флористы, если выезжают за пределы МКАД», — рассказала Масленникова. По ее подсчетам, свадьба на 25-30 человек в Подмосковье обойдется дороже банкета в Москве в среднем на 50-100 тысяч рублей при одинаковых базовых расходах. Другой организатор мероприятий, свадебный ведущий Сергей Тарасов, отметил, что стоимость свадьбы в Подмосковье зависит от конкретной локации и может очень сильно разниться. «В семи километрах от МКАД располагается легендарная площадка для проведения свадебных торжеств, куда меньше чем с бюджетом в 3 миллиона рублей заходить не имеет смысла. В тоже время в 80 километрах от МКАД вам все организуют под ключ за 500 тысяч рублей. Но не думайте, что „премиальность“ как-то связана с удаленностью от Москвы. И на расстоянии 50 километров от МКАД есть загородные отели, ориентирующиеся на так называемый „люкс-сегмент“», — пояснил эксперт.

Где отмечать свадьбу выгоднее: в ресторане или загородном комплексе Фото - © Unsplash.com По словам Масленниковой, аренда и стоимость банкетного меню в городском ресторане и загородном комплексе могут не сильно отличаться, но для свадьбы на загородной площадке актуален вопрос с трансфером организаторов и гостей, а это дополнительная статья расходов (например, аренда автобусов). Собеседник добавила, что загородный комплекс может предлагать дополнительные возможности — например, красивое место для выездной церемонии, локации для фотосессий. Где-то это комплиментарно, а где-то за дополнительную плату.

На чем можно сэкономить, не испортив атмосферы праздника Фото - © Фотобанк Лори Организаторы мероприятий поделились с РИАМО своими советами о том, как и на что можно сократить расходы при планировании свадьбы. «Однозначно можно сэкономить на аренде площадки для мероприятия, договориться с ее организаторами и перейти на депозит. Также можно оптимизировать затраты на торт: выбрать недорогой декор, учитывая, что не все гости едят десерт», — рекомендует предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин. Что касается оформления свадебного декора, то сейчас, по его словам, распространен тренд на минимализм: пары все чаще отказываются от пышных декораций, снижая затраты. Шоу-программа на свадьбе зависит от размаха празднования. «Сэкономить удастся, если, например, звать на свадьбу не кавер-группу, а соло-исполнителя. Однозначно для оптимизации бюджета стоит грамотно проработать программу с ведущим. Хороший ведущий — это экономия на шоу-программе и техническом оснащении», — подчеркнул глава Darsy. Основатель свадебного агентства Neo Wedding Анастасия Галеева предлагает оптимизировать расходы на свадьбу следующими способами: урезать количество часов видеосъемки или заменить видеографа на рилсмейкера;

ограничиться оформлением декора на выездной церемонии;

сесть жениху и невесте за один стол с гостями или с частью гостей, чтобы не тратиться на оформление отдельной зоны для молодоженов. В свою очередь Анна Масленникова предлагает выбрать ресторан с красивым интерьером, чтобы не сильно тратиться на флористику и декор, а также отказаться от выездной церемонии. «Если пара доверит подготовку к свадьбе организаторам, то профессионалы корректно распределят бюджет на все позиции, чтобы ничего не просело. Зачастую пары при самостоятельной подготовке отдают большую часть денег за локацию, думая, что если они выберут хороший ресторан, то все остальное ни к чему. Но получается наоборот: дорогой ресторан вынуждает потратиться на декор и оснащение», — отметил Роман Акалупин.