Сколько будет стоить проезд в Москве и эвакуация авто с 1 июня 2025 года

В материале РИАМО рассказываем о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Москвы и когда ждать повышения цен.

Почему повышают тарифы на проезд в Москве с 1 июня 2025 года Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори Как сообщается на сайте Дептранса Москвы, индексация тарифов на проезд в городском транспорте обусловлена необходимостью компенсировать растущие расходы перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы. Средства, полученные от индексации тарифов, направят на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы. Повышение тарифов произойдет с 1 июня. В сообщении ведомства уточняется, что изменение тарифов на проезд в столице остается на уровне существенно ниже инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то, что именно в Москве пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Москвы с 1 июня 2025 года Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори Стоимость разовой поездки, оплаченной по биометрии, составит 63 рубля в зоне «Центральная» и 84 рубля в зоне «Пригород». Это самая низкая цена разовой поездки, а значит, самая выгодная. Стоимость разовой поездки на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах (МЦД) на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единому» с лимитом и при оплате банковской картой изменится в пределах от четырех до шести рублей. Одна поездка по тарифу «Единый» с лимитом составит 80 рублей, две – 160 рублей. «Единый» без лимита на одни сутки будет стоить 375 рублей, на год – 29 400 рублей. Месячный абонемент на автобус и трамвай будет стоить две тысячи рублей, билет на 90 дней – 5 300 рублей и годовой – 16 400 рублей. Проездные билеты на метро, МЦК и МЦД на 30 дней для обучающихся будет стоить 635 рублей, а единый без лимита поездок – 900 рублей. Стоимость проездного на метро, МЦК и МЦД на 90 дней для той же категории составит 1 770 рублей, а единого без лимита поездок – 2 560 рублей. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф «90 минут». Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников. Оплатить проезд можно новыми удобными способами, включая биометрию, виртуальную карту «Тройка» и систему быстрых платежей.