Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях: что изменится с 1 сентября 2025 года

Как изменят жизнь блогеров и рекламодателей новые поправки в законе «О рекламе», рассказываем в материале РИАМО.

В чем смысл новых поправок в законе «О рекламе» с 1 сентября 2025 Фото - © Adobe Stock 25 марта Государственная дума приняла поправки к законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» во II и III чтении. Нововведения предусматривают запрет на рекламу в соцсетях, которые признаны запрещенными или нежелательными в России. К таковым относятся соцсеть Х (бывший Twitter), а также Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta* (*признана экстремистской и запрещена в РФ). Предложенные законопроектом меры станут логичным продолжением уже принятых инициатив по борьбе с нежелательными или запрещенными в РФ организациями, пояснил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Какие санкции предусмотрены за размещение рекламы в запрещенных соцсетях Фото - © Adobe Stock Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года, с этого момента блогерам и инфлюенсерам будет запрещено размещать рекламные посты и интеграции на своих страничках в Instagram, Facebook и Х. При этом запрет касается всех участников сделки: и рекламодателя, и рекламоразместителя. В отношении нарушителей предусмотрены штрафы: до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей – для должностных лиц. Самые высокие штрафы придется платить компаниям – до 500 тысяч рублей.