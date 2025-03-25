Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях: что изменится с 1 сентября 2025 года
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Как изменят жизнь блогеров и рекламодателей новые поправки в законе «О рекламе», рассказываем в материале РИАМО.
В чем смысл новых поправок в законе «О рекламе» с 1 сентября 2025
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25 марта Государственная дума приняла поправки к законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» во II и III чтении. Нововведения предусматривают запрет на рекламу в соцсетях, которые признаны запрещенными или нежелательными в России. К таковым относятся соцсеть Х (бывший Twitter), а также Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta* (*признана экстремистской и запрещена в РФ).
Предложенные законопроектом меры станут логичным продолжением уже принятых инициатив по борьбе с нежелательными или запрещенными в РФ организациями, пояснил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.
Какие санкции предусмотрены за размещение рекламы в запрещенных соцсетях
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Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года, с этого момента блогерам и инфлюенсерам будет запрещено размещать рекламные посты и интеграции на своих страничках в Instagram, Facebook и Х. При этом запрет касается всех участников сделки: и рекламодателя, и рекламоразместителя.
В отношении нарушителей предусмотрены штрафы: до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей – для должностных лиц. Самые высокие штрафы придется платить компаниям – до 500 тысяч рублей.
Какой эффект ожидается от запрета на рекламу в нежелательных соцсетях
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По замыслу авторов законопроекта, после введения новых поправок присутствие блогеров и рекламодателей в запрещенных соцсетях должно резко сократиться.
В первую очередь законопроект направлен на то, чтобы сотрудничество с Instagram или Facebook стало невыгодно именно рекламодателям – из-за высоких штрафов. Инфлюенсеров, доходы которых от рекламы исчисляются сотнями тысяч или даже миллионами рублей, штраф в 2,5 тысячи вряд ли заставит отказаться от размещения рекламных постов. А вот отток рекламодателей из нежелательных и запрещенных соцсетей, скорее всего, заставит и блогеров перейти на другие площадки.
По мнению ряда экспертов, в первую очередь рекламодатели перейдут к блогерам, ведущим каналы в Telegram, а также тем, кто размещает контент на платформах «Дзен», VK и RuTube.