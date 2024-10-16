Шины, аккумулятор и кузов: что нужно обязательно проверить в автомобиле перед зимой

14 октября в Московском регионе выпал первый снег. Что обязательно нужно проверить в автомобиле перед зимой и на что тратиться не стоит?

Заменить шины Фото - © Медиасток.рф От состояния шин зависит безопасность на дороге, поэтому этому вопросу нужно уделить особое внимание и в первую очередь заменить летнюю резину на зимнюю. Перед заменой нужно оценить состояние своих прошлогодних шин. Так, по контрольным меткам на шинах можно определить их остаточный ресурс – если протектор сравнялся с меткой, то резину пора менять. Кроме того, если шины шипованные, то количество шипов должно быть больше 50%, в противном случае тоже нужна замена. Вообще ресурс шин обычно семь лет, если срок вышел, лучше не тянуть с покупкой новой. Выбирать новые шины нужно в зависимости от того, где вы собираетесь ездить зимой. В России подойдет резина с маркировкой «снежинка внутри горной вершины с тремя пиками», либо буквенное сочетание: «М+S», «M&S» или «M S». Шипованные лучше выбрать тем, кто ездит за город, а нешипованные подойдут для мокрого асфальта в городе. Тянуть с заменой не нужно, синоптики рекомендуют менять шины в конце октября.

Проверить работу всех систем, жидкости и фильтры Фото - © Ekaterina M / Фотобанк Лори Самостоятельно в автомобиле перед наступлением холодов нужно проверить работу всех систем – печки, кондиционера, всех датчиков, установленных обогревателей (на стеклах, сидениях, руле). Замки и двери нужно обработать силиконовой смазкой, стоит прочистить водостоки. Обратить внимание нужно на щетки стеклоочистителей – если при работе на стекле остаются следы, щетки нужно заменить. Сделать это очень просто, достаточно купить такие же с помощью консультантов или самостоятельно, ориентируясь на рекомендации автопроизводителя. Кроме того, перед зимой нужно сменить масло в двигателе, особенно если после последнего ТО автомобиль проехал восемь тысяч километров. Менять масло нужно именно на зимнее с маркировкой W, обычно производитель автомобиля указывает рекомендуемые масла. Проверить нужно и воздушный фильтр. Поменять можно и антифриз, если он помутнел или в нем появились хлопья. По словам автоэкспертов, менять антифриз нужно раз в два года, а карбоксилатные с добавками, предотвращающими коррозию, - раз в пять лет. Проще всего поехать в автосервис и сделать комплексную проверку своей машины и сразу провести все необходимые процедуры. Это будет дороже, чем поработать самому, но, если у вас нет навыков, знаний и инструментов, лучше доверить свое авто профессионалам.

Защитить кузов и подкрасить сколы Фото - © Unsplash.com Не секрет, что зимние реагенты очень агрессивны, а добавление песка усугубляет ситуацию и портит кузов автомобиля, оставляя сколы, через которые соляным смесям проще попадать внутрь и разъедать металл. Самый простой и эффективный, но не самый дешевый способ - полный детейлинг автомобиля, который предполагает глубокую очистку, подкрашивание сколов, полировку и обработку специальными составами. Если после мойки кузов имеет шероховатости или видна «паутинка», то пора автомобиль полировать – обычно «жидкое стекло» работает 4-6 месяцев. Отдельные небольшие сколы можно закрасить самостоятельно, используя специальный грунт и краску. Нужно четко следовать инструкции и делать это в теплом и хорошо проветриваемом боксе.

Следить за состоянием аккумулятора Фото - © Evgenia Shevardina / Фотобанк Лори Зимой все в автомобиле работает не так как летом, но аккумулятору приходится сложнее всего. Поэтому его перед зимой нужно проверить обязательно и заменить, если показатели не радуют. На морозе емкость батареи падает, и если не слишком хороший аккумулятор летом справлялся, то зимой он может просто не сработать. Ведь дополнительная энергия расходуется на обогрев стекол, салона, сидений и руля. Проверить аккумулятор можно мультиметром или нагрузочной вилкой. Если приборов нет, то покупать их необязательно, можно обратиться в ближайший сервис – услуга не такая дорогая. При неудовлетворительных показателях батареи можно зарядить или вовсе купить новый аккумулятор.

Собрать зимний комплект для автомобиля Фото - © Mikhail Leonov / Фотобанк Лори В любом автомобиле, даже если вы не планируете много и далеко ездить зимой, должен быть зимний комплект. В него входит щетка для снега, скребок для льда, автомобильная лопата для снега, влажные салфетки для стекол, смазка и размораживатель замков. Текстильные коврики стоит заменить на резиновые с бортиками. Еще можно возить с собой размораживатель стекол и антизапотеватель. Не лишним в багажнике будут цепи противоскольжения, трос и теплая одежда, так как застрять в снегу можно и в городе.