Шины, аккумулятор и кузов: что нужно обязательно проверить в автомобиле перед зимой
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14 октября в Московском регионе выпал первый снег. Что обязательно нужно проверить в автомобиле перед зимой и на что тратиться не стоит?
Заменить шины
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От состояния шин зависит безопасность на дороге, поэтому этому вопросу нужно уделить особое внимание и в первую очередь заменить летнюю резину на зимнюю. Перед заменой нужно оценить состояние своих прошлогодних шин. Так, по контрольным меткам на шинах можно определить их остаточный ресурс – если протектор сравнялся с меткой, то резину пора менять. Кроме того, если шины шипованные, то количество шипов должно быть больше 50%, в противном случае тоже нужна замена. Вообще ресурс шин обычно семь лет, если срок вышел, лучше не тянуть с покупкой новой.
Выбирать новые шины нужно в зависимости от того, где вы собираетесь ездить зимой. В России подойдет резина с маркировкой «снежинка внутри горной вершины с тремя пиками», либо буквенное сочетание: «М+S», «M&S» или «M S». Шипованные лучше выбрать тем, кто ездит за город, а нешипованные подойдут для мокрого асфальта в городе.
Тянуть с заменой не нужно, синоптики рекомендуют менять шины в конце октября.
Проверить работу всех систем, жидкости и фильтры
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Самостоятельно в автомобиле перед наступлением холодов нужно проверить работу всех систем – печки, кондиционера, всех датчиков, установленных обогревателей (на стеклах, сидениях, руле). Замки и двери нужно обработать силиконовой смазкой, стоит прочистить водостоки. Обратить внимание нужно на щетки стеклоочистителей – если при работе на стекле остаются следы, щетки нужно заменить. Сделать это очень просто, достаточно купить такие же с помощью консультантов или самостоятельно, ориентируясь на рекомендации автопроизводителя.
Кроме того, перед зимой нужно сменить масло в двигателе, особенно если после последнего ТО автомобиль проехал восемь тысяч километров. Менять масло нужно именно на зимнее с маркировкой W, обычно производитель автомобиля указывает рекомендуемые масла. Проверить нужно и воздушный фильтр.
Поменять можно и антифриз, если он помутнел или в нем появились хлопья. По словам автоэкспертов, менять антифриз нужно раз в два года, а карбоксилатные с добавками, предотвращающими коррозию, - раз в пять лет.
Проще всего поехать в автосервис и сделать комплексную проверку своей машины и сразу провести все необходимые процедуры. Это будет дороже, чем поработать самому, но, если у вас нет навыков, знаний и инструментов, лучше доверить свое авто профессионалам.
Защитить кузов и подкрасить сколы
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Не секрет, что зимние реагенты очень агрессивны, а добавление песка усугубляет ситуацию и портит кузов автомобиля, оставляя сколы, через которые соляным смесям проще попадать внутрь и разъедать металл.
Самый простой и эффективный, но не самый дешевый способ - полный детейлинг автомобиля, который предполагает глубокую очистку, подкрашивание сколов, полировку и обработку специальными составами. Если после мойки кузов имеет шероховатости или видна «паутинка», то пора автомобиль полировать – обычно «жидкое стекло» работает 4-6 месяцев.
Отдельные небольшие сколы можно закрасить самостоятельно, используя специальный грунт и краску. Нужно четко следовать инструкции и делать это в теплом и хорошо проветриваемом боксе.
Следить за состоянием аккумулятора
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Зимой все в автомобиле работает не так как летом, но аккумулятору приходится сложнее всего. Поэтому его перед зимой нужно проверить обязательно и заменить, если показатели не радуют. На морозе емкость батареи падает, и если не слишком хороший аккумулятор летом справлялся, то зимой он может просто не сработать. Ведь дополнительная энергия расходуется на обогрев стекол, салона, сидений и руля.
Проверить аккумулятор можно мультиметром или нагрузочной вилкой. Если приборов нет, то покупать их необязательно, можно обратиться в ближайший сервис – услуга не такая дорогая. При неудовлетворительных показателях батареи можно зарядить или вовсе купить новый аккумулятор.
Собрать зимний комплект для автомобиля
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В любом автомобиле, даже если вы не планируете много и далеко ездить зимой, должен быть зимний комплект. В него входит щетка для снега, скребок для льда, автомобильная лопата для снега, влажные салфетки для стекол, смазка и размораживатель замков. Текстильные коврики стоит заменить на резиновые с бортиками. Еще можно возить с собой размораживатель стекол и антизапотеватель. Не лишним в багажнике будут цепи противоскольжения, трос и теплая одежда, так как застрять в снегу можно и в городе.
Приобрести дополнительное утепление на случай очень низких температур
Часто перед зимой водители задаются вопросом, как утеплить автомобиль дополнительно и стоит ли это делать. Многие ставят картон на радиатор, перекрывая таким образом доступ холодному воздуху. Есть для этого и специальные чехлы. Но это стоит делать только при скоростной езде на трассах и только при низких температурах ниже минус десяти градусов. В противном случае двигатель может перегреться.
По этой же причине не стоит увлекаться автоодеялами для двигателей. Такое утепление эффективно только при короткой стоянке, на ночь так греть двигатель бесполезно. Более того, накрывание двигателя чревато возгоранием. Такое одеяло тоже может пригодиться только при очень сильных морозах. С такой же осторожностью стоит пользоваться и термокейсами для аккумулятора – только при сильных морозах и при коротких остановках.