Шестидневная рабочая неделя: как россияне будут работать и отдыхать на ноябрьские праздники в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о том, как будем отдыхать в ноябре и сколько ради выходного придется работать в октябре.

Сколько работаем в октябре и отдыхаем в ноябре в 2025 году Фото - © Медиасток.рф В ноябре из 30 календарных дней 19 будут рабочими, 11 — выходными. При этом из-за переноса выходного дня рабочая неделя в начале ноября будет короткой — три дня. Но перед ней в октябре придется отработать шесть дней подряд — это следует из постановления правительства РФ. При сорокачасовой рабочей неделе в ноябре придется отработать около 151 часа — меньше, чем в октябре.

Какие дни будут выходными в ноябре 2025 года Фото - © Ольга Митряева / Фотобанк Лори Работать россияне будут с 27 октября до 1 ноября включительно, потом отдыхать 2, 3 и 4 ноября, работать — с 5 по 7 ноября. Дальше в ноябре выходные дни будут стандартными — по субботам и воскресеньям: 8-9, 15-16, 22-23 и 29-30 ноября. Рабочий день 1 ноября будет сокращен на один час, так как на этот день перенесен предпраздничный — 3 ноября.