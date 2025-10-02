Шестидневная рабочая неделя: как россияне будут работать и отдыхать на ноябрьские праздники в 2025 году
Фото - © Ольга Митряева / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, как будем отдыхать в ноябре и сколько ради выходного придется работать в октябре.
Сколько работаем в октябре и отдыхаем в ноябре в 2025 году
Фото - © Медиасток.рф
В ноябре из 30 календарных дней 19 будут рабочими, 11 — выходными. При этом из-за переноса выходного дня рабочая неделя в начале ноября будет короткой — три дня. Но перед ней в октябре придется отработать шесть дней подряд — это следует из постановления правительства РФ.
При сорокачасовой рабочей неделе в ноябре придется отработать около 151 часа — меньше, чем в октябре.
Какие дни будут выходными в ноябре 2025 года
Фото - © Ольга Митряева / Фотобанк Лори
Работать россияне будут с 27 октября до 1 ноября включительно, потом отдыхать 2, 3 и 4 ноября, работать — с 5 по 7 ноября. Дальше в ноябре выходные дни будут стандартными — по субботам и воскресеньям: 8-9, 15-16, 22-23 и 29-30 ноября.
Рабочий день 1 ноября будет сокращен на один час, так как на этот день перенесен предпраздничный — 3 ноября.
Как брать отпуск в ноябре 2025 года
Фото - © Adobe Stock
Три выходных дня можно соединить со следующими выходными, взяв отпуск на три дня. Тогда отдыхать можно будет всю неделю. При этом можно сэкономить дни отпуска, но стоит учитывать, что оплачиваться будут только три дня, а не вся неделя.
Брать отпуск в ноябре выгодно, если вы хотите попасть в межсезонье и сэкономить на билетах в теплые страны. Это хороший способ немного отдохнуть перед зимой и сделать небольшой перерыв перед новогодними каникулами.
С другой стороны, если вопрос заработной платы остается главным, то отпуск в ноябре брать не выгодно. Отпускные считаются исходя из рабочих дней, а их в ноябре меньше, чем в октябре или июле, например. Лучше брать отпуск в декабре, там будет 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе.