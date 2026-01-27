Семейная ипотека с 1 февраля 2026 года: ключевые изменения в правилах

С февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» станет строже: семья сможет оформить только один льготный кредит, а привлечение «доноров» для получения льготы будет запрещено. Что изменится в семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года, а что останется прежним, и кому будет доступна господдержка на покупку жилья, читайте в материале РИАМО.

Ключевое условие по семейной ипотеке, срок программы Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Государственная программа льготного жилищного кредитования для семей с детьми позволяет фиксировать ипотечную ставку на уровне 6% годовых на весь срок кредита. Разницу между этой льготной ставкой и рыночной банкам компенсирует государство. Программа действует с 2018 года и продлена до 31 декабря 2030 года.

Какие изменения ждут программу «Семейной ипотеки» с 1 февраля 2026 года Фото - © Катерина Ковалева / Фотобанк Лори С февраля 2026 года вступают в силу два важных ограничения: Одна льгота на семью. Супруги теперь смогут оформить только один совместный льготный кредит, будучи созаемщиками. Ранее каждый из супругов теоретически мог взять отдельную ипотеку по программе.

Запрет на схемы с «донорами». Раньше возможность получить льготу была у тех, кто привлекал в созаемщики человека с ребенком подходящего возраста (так называемого «донора»). С 2026 года такая схема станет невозможной. Привлекать созаемщиков или поручителей для подтверждения дохода по-прежнему можно, но титульный заемщик (основной получатель кредита) сам должен соответствовать условиям программы. Важно подчеркнуть, что новые правила коснутся только кредитных договоров, заключенных после 1 февраля 2026 года. Ранее оформленные ипотеки будут обслуживаться на прежних условиях.

Кто сможет получить льготную ипотеку после изменений 1 февраля 2026 года Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори Круг получателей не сужается. Право на льготный кредит в 2026 году сохранят: Семьи с хотя бы одним ребенком до 6 лет включительно (пока ему не исполнилось 7).

Семьи с ребенком-инвалидом (до достижения им 18 лет).

Многодетные семьи (двое и более несовершеннолетних детей) для покупки новостройки в малых городах (до 50 тыс. жителей, кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства.

Семьи с ребенком до 6 лет для покупки вторичного жилья в отдельных городах, где ведется строительство не более двух домов (можно уточнить в онлайн-сервисе оператора программы). Это правило действует с апреля 2025 года. Программа доступна как полным, так и неполным семьям, а также родителям усыновленных детей.

Можно ли взять семейную ипотеку повторно в 2026 году Фото - © Медиасток.рф Семейная ипотека доступна для оформления повторно при одновременном соблюдении двух условий: рождение в семье еще одного ребенка (что дает право на программу);

предыдущий льготный кредит по этой программе полностью погашен. Прежнее требование о том, что новое жилье должно быть больше по площади, с 2025 года отменено.