Саркосцифы и сморчки: какие грибы собирать в мае в Подмосковье и как их правильно готовить

В материале РИАМО рассказываем, где в Подмосковье можно собирать весенние грибы и как нужно их готовить, чтобы не отравиться.

Какие грибы собирать в мае в Московском регионе Фото - © Ирина Яровая / Фотобанк Лори Теплая зима способствовала более раннему появлению грибов в подмосковных лесах, уже в апреле грибники собирали урожай традиционных весенних грибов – сморчков, строчков, саркосцифов и маслят. Кроме этих грибов в лесах в мае можно найти сыроежки и подберезовики, майскую рядовку и дождевики.

Самые грибные места в Московской области Фото - © Дмитрий Киселёв / Фотобанк Лори По словам опытных грибников, лучшими местами для сбора грибов весной являются леса в Лосино-Петровском округе, а также Прокудино, Орехово-Зуево и Дмитрове. Саркосцифы лучше растут в лесах Щелковского, Волоколамского, Раменского округов, а маслята – в восточном и юго-восточном Подмосковье. Вообще Щелковский и Волоколамский городские округа являются самыми популярными грибными местами в Подмосковье. Богатый урожай можно собрать и в Егорьевске, в Чехове у деревни Панино, в Рузском горокруге в районе Озернинского водохранилища, в Одинцовском и Дмитровском городских округах.

Где в весеннем лесу искать грибы Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Сморчки встречаются в смешанных, лиственных и хвойных лесах, а также в парках и садах. Маслята растут на опушках и полянках хвойных и смешанных лесов, а строчки – на старых пожарищах, вдоль канав и берегов ручьев, на местах вырубленных лесов и у поваленных деревьев. Майскую рядовку можно найти в парках и на опушках, а дождевики растут при хорошей влажности. Саркосцифы растут во влажных лесах, среди ивняков. Весенние грибы любят солнечные, защищенные от ветра участки, овраги и низины, где снег сходит раньше, опушки лиственных лесов. Почва должна быть влажной, но не сырой, с хорошим доступом воздуха и света.

Как правильно собирать весенние грибы Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Отправляясь в лес за грибами, важно помнить, что теплая зима – это еще и рано проснувшиеся клещи, поэтому нужно защитить себя, одеваться в плотную закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать себя после тихой охоты. При сборе грибов лучше использовать нож. Важно не вырывать гриб с корнем, чтобы не повредить грибницу. Также грибы можно выкручивать, но весенние лучше срезать, так как их ножки довольно хрупкие. Главное правило – не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу. И ямку, оставшуюся на месте гриба, нужно обязательно присыпать землей. Собирать нужно только зрелые и здоровые грибы и не брать те, которые вам не знакомы. Собирать урожай лучше вдали от трасс и промышленных объектов, так как грибы очень хорошо накапливают токсины. По этой же причине не нужно собирать пересохшие грибы. На охоту лучше всего выходить рано утром, в 4-5 часов, лучший период для сбора – через 2-3 дня после дождя. Для урожая использовать корзины, а не пакеты. Если вы не уверены в своих силах, еще плохо разбираетесь в сортах грибов, то лучше идти на охоту с опытными грибниками или посоветоваться с ними уже после сбора урожая.

Как распознать ядовитый гриб Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори Ядовитые грибы часто маскируются под съедобные, и неопытные грибники могут не найти этих различий. Отличить гриб поможет шляпка – у съедобного гриба она губчатая, а среди ядовитых много грибов с пластинчатой структурой шляпки. Кроме того, можно и нужно пользоваться справочниками, в том числе и приложениями на смартфонах. Очень осторожно нужно относиться к строчкам. В отличие от сморчков, эти грибы могут быть очень токсичными и при неправильной обработке вызвать отравление. Строчки нужно кипятить несколько раз, меняя воду. Этот гриб имеет бесформенную темно-коричневую шляпку, из-под которой почти не видно полую ножку. Сморчки – вытянутые, продолговатые грибы с ячеистой шляпкой, напоминающей пчелиные соты. Цвет чаще всего светло-коричневый, желтовато-серый или темно-бежевый. А строчки, наоборот, имеют морщинистую, извилистую шляпку, которая больше похожа на мозг. Она может быть коричневой, бурой, иногда почти черной. Существуют ложные сморчки. Они отличаются от съедобных ножкой. У ядовитых грибов шляпка полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью. Настоящие сморчки внутри полые.

Как правильно обрабатывать весенние грибы Фото - © Лариса Дерий / Фотобанк Лори Саркосцифы и сморчки можно готовить сразу после сбора, так как они не представляют опасности. В любом случае все весенние грибы нужно подвергать тщательной термической обработке – варить, некоторые виды по несколько раз. Сморчки обыкновенные и конические съедобные, их можно варить, сушить при высокой температуре. Строчки – условно съедобные грибы. Их обязательно варить и не один раз, менять воду. Сморчки и строчки обычно не солят и не консервируют. Другие грибы также нужно подвергать термической обработке, но достаточно одной варки. Перед этим их, естественно, нужно тщательно очистить от земли, мха, листьев и прочих загрязнений.

Чем полезны весенние грибы и кому их лучше не есть Фото - © Анастасия Козаева / Фотобанк Лори Даже съедобные грибы употреблять в пищу нужно с осторожностью – они могут быть тяжелыми для пищеварения. Не рекомендуется есть даже хорошо приготовленные сморчки и строчки детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с болезнями печени, ЖКТ и почек. Сморчки содержат витамины A, C, D, группы В, D, железо, кальций, калий, натрий, фосфор и магний. Строчки – источник микроэлементов (железо, кальций), витаминов группы B, D и PP, жирных кислоты омега-6. Маслята богаты солями железа, калием и фосфором, витаминами A, B, B1, C и PP. Они на 90% состоят из воды и лучше других грибов накапливают вредные вещества. Поэтому к месту сбора этих грибов нужно отнестись особенно внимательно.