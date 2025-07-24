Самые урожайные районы: какие грибы собирать в лесах Подмосковья в августе

Какие грибы собирать в августе в Подмосковье

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В августе массово начинают расти почти все грибы Московского региона: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята, маховики, дождевики, волнушки.

В этом году все рекорды бьют лисички – они начали появляться раньше обычного срока и продолжают радовать грибников. К слову, именно эти грибы меньше всего подвержены поеданию насекомыми и лучше хранятся. Лисички растут в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых и еловых. Их можно найти на опушках, под опавшими листьями, среди мха и густой травы. Теплая и дождливая погода создала настоящий рай для этих грибов: их находят даже там, где раньше не встречали.

Лисички имеют очень красивую форму и похожи больше на распускающийся цветок. Их цвет варьируется от ярко-желтого до насыщенного оранжевого и даже красного, шляпка не имеет четких границ и плавно переходит в ножку. Ну а еще грибы отличает приятный почти фруктовый аромат.

Много в лесах белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и опят. Но белые грибы летом часто бывают червивыми из-за слишком теплых температур. Опытные грибники предупреждают, что настоящий урожай благородных грибов еще впереди – осенью температуры будут ниже, активность насекомых снизится, и грибы будут радовать глаз.

В целом любители «тихой охоты» говорят о том, что 2025 год стал настоящим рекордсменом по количеству и разнообразию грибов. В лесах их можно непросто собирать, а уже выбирать из множества самые хорошие. В начале августа при жаркой погоде грибная активность спадет, но ближе к осени охоту на грибы можно снова активировать.

При этом важно правильно грибы собирать, чтобы не повредить грибницу. Большинство грибов можно и срезать, и выкручивать. Но, например, белые грибы лучше выкручивать, так как большая часть длинной ножки находится в земле. А хрупкие опята нужно срезать – срывание и выкручивание повредит грибницу.