Самые урожайные районы: какие грибы собирать в лесах Подмосковья в августе
Фото - © Вербицкая Светлана / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, какие грибы можно собирать в августе, где их больше всего и как именно их правильно собирать.
Какие грибы собирать в августе в Подмосковье
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
В августе массово начинают расти почти все грибы Московского региона: белые, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята, маховики, дождевики, волнушки.
В этом году все рекорды бьют лисички – они начали появляться раньше обычного срока и продолжают радовать грибников. К слову, именно эти грибы меньше всего подвержены поеданию насекомыми и лучше хранятся. Лисички растут в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых и еловых. Их можно найти на опушках, под опавшими листьями, среди мха и густой травы. Теплая и дождливая погода создала настоящий рай для этих грибов: их находят даже там, где раньше не встречали.
Лисички имеют очень красивую форму и похожи больше на распускающийся цветок. Их цвет варьируется от ярко-желтого до насыщенного оранжевого и даже красного, шляпка не имеет четких границ и плавно переходит в ножку. Ну а еще грибы отличает приятный почти фруктовый аромат.
Много в лесах белых грибов, подберезовиков, подосиновиков и опят. Но белые грибы летом часто бывают червивыми из-за слишком теплых температур. Опытные грибники предупреждают, что настоящий урожай благородных грибов еще впереди – осенью температуры будут ниже, активность насекомых снизится, и грибы будут радовать глаз.
В целом любители «тихой охоты» говорят о том, что 2025 год стал настоящим рекордсменом по количеству и разнообразию грибов. В лесах их можно непросто собирать, а уже выбирать из множества самые хорошие. В начале августа при жаркой погоде грибная активность спадет, но ближе к осени охоту на грибы можно снова активировать.
При этом важно правильно грибы собирать, чтобы не повредить грибницу. Большинство грибов можно и срезать, и выкручивать. Но, например, белые грибы лучше выкручивать, так как большая часть длинной ножки находится в земле. А хрупкие опята нужно срезать – срывание и выкручивание повредит грибницу.
Когда лучше идти за грибами в лес
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Все грибники в один голос говорят: «Чем раньше, тем лучше». В лес нужно идти на рассвете, когда на траве еще есть роса, а солнце низкое. Слишком азартные грибники выходят на охоту еще до рассвета и ищут грибы буквально с фонариком, но зато первый урожай точно достанется им.
Вставать можно уже в три утра, чтобы к четырем-пяти часам уже быть в лесу и начинать охотиться.
Где собирать грибы в августе в Московской области
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Если учитывать расстояние от Москвы, то, как правило, нужно закладывать еще около часа-полтора на дорогу. Поиски грибов вообще стоит начинать примерно в получасе езды от столицы на электричке.
На Курском направлении грибы хорошо растут у села Поповка – это станция «Луч». Также «тихая охота» хорошо пойдет в лесах у станций «Колхозная» и «Гривино». Урожай грибов можно собрать у деревни Ивино и села Лаговское.
На Киевском направлении грибникам нужно ориентироваться на станции «Победа», «Ожигово», «Бекасово», «Дачная» и «Башкино». Если добраться до Кузнецовского лесничества, то можно собрать целую коллекцию сезонных грибов. Правда, придется проделать довольно долгий путь пешком.
На Павелецком направлении грибные места расположены у станций «Привалово», «Акри», «Шугарово», «Белые столбы» и «пл. Востряково», а на Рязанском – у станций «Черная», «Конев Бой», «Пески», «Щурово», «Луховицы», где в этом году грибники отмечают настоящий бум лисичек.
На Казанском направлении грибы лучше всего искать у станций «73-й километр», «Кузяево», «Гжель» и «Шевлягино», на Горьковском – недалеко от платформы «Казанское» и к югу от станции «Фрязево». Тут грибных мест не так много.
На Ярославском направлении грибы можно искать на всем пути от платформы «43-й километр» мимо деревень Ельдигино и Дарьино и до станции «Зеленоградская». Есть грибы у станции «Абрамцево», «Семхоз» и «Ашукинская».
Довольно много грибных мест на Ленинградском направлении. Здесь грибы найти можно у станции «Подрезково», по обеим сторонам от железнодорожных путей у платформы «Березки дачные», у станции «Головково» и «Фирсановская» в сторону деревни Елино.
На Савеловском направлении грибные месте есть у станции «Лобня», »Луговая», «Катуар» и «Турист», на Рижском – у станций «Опалиха», »Нахабино», «Холщевики», «Снегири» и платформы «Курсаковское», а на Белорусском – у платформы «Жаворонки», к югу от станции «Скоротово», у станций «Сушинская», «Петелино».