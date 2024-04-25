С орехами, клюквой и шоколадом: 6 вкусных рецептов куличей

Пасхальный кулич классический Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: мука – 300 гр,

сливочное масло – 180 гр,

молоко – 2/3 стакана

сахар – 120 гр,

яйца – 2 шт,

яичный желток – 2 шт,

сухие дрожжи – 2/3 пакетика,

изюм, курага, цукаты – по вкусу,

ванилин – по вкусу. Для глазури: яичный белок – 2 шт,

сахар – 150 гр,

лимонный сок – 0.5 чайной ложки. Сначала нужно приготовить опару. Молоко слегка подогреть, добавить 2 столовые ложки муки, столовую ложку сахара и дрожжи, оставить в теплом месте на 15-20 минут.

Два яйца и два желтка взбить с сахаром и ванилином до густоты. Добавить опару и хорошо перемешать. Далее добавлять порционно просеянную муку, перемешивая после каждой порции. Тщательно вымесить тесто: оно должно быть плотным, мягким и эластичным. Добавить в тесто размягченное сливочное масло и вымесить тесто еще раз. Положить тесто в миску, накрыть салфеткой или пищевой пленкой и поставить в теплое место на 60-80 минут. Добавить в тесто измельченную курагу, цукаты и изюм, в общей сложности не более 150-200 гр. Заложить тесто в форму так, чтобы оно занимало 2/3 по высоте, и оставить в теплом месте еще на 30-40 минут. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут. Если верхушка кулича будет слишком сильно припекаться, можно накрыть ее влажной бумагой. Для приготовления глазури нужно смешать яичный белок, сахар и лимонный сок, поставить на водяную баню и помешивать до полного растворения сахара. Взбивать получившуюся смесь до тех пор, пока она не станет густой, плотной и глянцевой.

Пасхальный кулич сливочный Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: мука – 650 гр,

сливки – 1.5 стакана,

сливочное масло – 250 гр,

сахар – 180 гр,

дрожжи свежие – 100 гр,

желтки – 8 шт,

ванильный сахар – 0.5 чайной ложки,

соль – 1 чайная ложка,

сухофрукты, грецкие орехи – по вкусу. Для глазури: белок – 1 шт,

сахарная пудра – 200 гр,

лимонный сок – 1 чайная ложка. Подготовить опару: слегка подогреть сливки и развести в них дрожжи, добавить половину муки и поставить в теплое место. Растереть желтки с сахаром до получения белой смеси. Отдельно растереть подогретое масло, смешать с желтками. Сухофрукты и орехи слегка измельчить. Для усиления аромата орехи можно слегка обжарить на сковороде, постоянно помешивая. Соединить все ингредиенты, добавить оставшуюся муку, соль и ванильный сахар. Тесто тщательно вымесить на столе или разделочной доске, переложить в миску и поставить в теплое место на 60-90 минут, пока тесто не увеличится в объеме в два раза. Еще раз вымесить тесто и снова поставить в теплое место на полчаса. Смазать формы сливочным маслом или выстелить пергаментом. Разложить тесто по формам, так, чтобы оно занимало около 1/3 формы, и оставить в теплом месте для окончательной расстойки еще на 60-90 минут. Выпекать куличи в разогретой до 200-220 градусов духовке в течение часа. Если верхушки куличей начнут запекаться слишком сильно, накрыть их влажной бумагой, чтобы не допустить пересыхания. Для глазури белок смешать с лимонным соком с помощью венчика, ввести сахарную пудру и взбивать, пока масса не станет плотной. Смесь должна хорошо держаться на венчике, не стекая с него. Перед нанесением на куличи густую глазурь разбавить небольшим количеством лимонного сока, чтобы получить консистенцию сметаны.

Пасхальный кулич творожный с клюквой Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: мука – 500 гр,

сливочное масло – 100 гр,

сахар – 250 гр,

яйца – 6 шт,

молоко – 0.5 стакана,

дрожжи сухие – 1.5 упаковки,

ванильный сахар – по вкусу,

изюм – 100 гр,

клюква – 50 гр,

творог средней жирности – 500 гр. Для глазури: белый шоколад – 100 гр,

сливки – 2 столовых ложки,

сливочное масло – 25 гр. Для опары подогреть молоко и растворить в нем дрожжи, добавить столовую ложку сахара и ложку муки. Оставить на 15-20 минут в теплом месте. Припустить на медленном огне сливочное масло. Два яйца, 1 желток и сахар взбить до пышной пены, ввести в смесь остывшее масло, ванильный сахар, добавить творог и вымесить до однородности. Затем добавить опару, перемешать, добавить муку, изюм и клюкву, после чего снова вымесить тесто. Оставить готовое тесто на 1.5 часа в теплом месте. Переложить тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут, затем уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 40-50 минут. Для глазури натереть на терке шоколад и растопить на водяной бане вместе со сливками, а затем смешать с теплым сливочным маслом.

Пасхальный кулич бездрожжевой Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: мука – 300 гр,

сливочное масло – 200 гр,

сахар – 150 гр,

молоко – 200 мл,

яйца – 3 шт (среднего размера),

разрыхлитель – 1.5 чайных ложки,

ванилин – 1 чайная ложка,

курага, изюм, чернослив – по вкусу. Для глазури: сахарная пудра – 150 гр,

лимонный сок – 1 десертная ложка. Муку просеять, добавить ванилин, разрыхлитель и немного соли. Хорошо перемешать смесь. На небольшом огне растопить сливочное масло. Разбить яйца, отделив желтки от белков. Желтки тщательно перетереть с сахаром. Смешать мучную смесь и растопленное масло, затем добавить желтки с сахаром. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. В тесто добавить сухофрукты. Курагу и чернослив имеет смысл слегка измельчить, чтобы получились кусочки примерно по 0.7 см. Изюм можно разрезать на половинки или оставить целым. В отдельной емкости взбить белки до получения густой пены. Постепенно добавить в тесто молоко, постоянно перемешивая, затем ввести взбитые белки. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и наполнить тестом примерно на две трети или три четверти (во время выпекания тесто поднимется). Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Для глазури взять сахарную пудру и лимонный сок, добавить немного воды и тщательно перемешать, чтобы получилась жидкость консистенции сметаны.

Пасхальный кулич ромовый шоколадный Фото - © Медиасток.рф Ингредиенты: мука – 400 гр,

яйца – 8 шт,

дрожжи сухие – 2 пакетика,

сахар – 200 гр,

шоколад (горький) – 90 гр,

ром или коньяк – 0,5 стакана,

масло сливочное – 50 гр,

лимон – 1 шт,

миндальный орех – по вкусу. Для глазури: шоколад молочный – 50 гр,

шоколад горький – 50 гр,

сливочное масло – 25 гр,

сахарная пудра – 1 столовая ложка (с горкой). Дрожжи развести в стакане теплой воды, добавить просеянную муку, вымесить тесто и поставить в теплое место на 2 часа для расстойки. После того, как тесто поднимется, еще раз хорошо его вымесить. Разбить яйца, отделив желтки от белков. Желтки растереть с сахаром, шоколад натереть на мелкой терке. Добавить в тесто желтки, шоколад, сок одного лимона, орехи и ром (коньяк). Взбить белки до получения густой пены и ввести в тесто, все хорошо вымесить. Тесто положить в форму для кулича, предварительно смазанную сливочным маслом, оно должно занимать около 2/3 формы по высоте. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку на 60-90 минут. Для глазури натереть два вида шоколада на терке, растопить на водяной бане со сливочным маслом, добавив 3 чайных ложки горячей воды. Затем соединить с сахарной пудрой и хорошо перемешать до растворения крупинок сахара.