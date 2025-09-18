С 1 октября 2025 года зарплаты в России проиндексируют: кто может рассчитывать на повышение

Как изменятся зарплаты россиян с 1 октября 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Каким категориям россиян проиндексируют зарплату с 1 октября 2025 года Фото - © Фотобанк Лори Запланированная с 1 октября 2025 года индексация зарплат, утвержденная постановлением Правительства РФ от 09.04.2025 №464, нацелена в первую очередь на повышение окладов следующих категорий россиян: лиц, проходящих военную службу как по контракту, так и по призыву;

лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции;

сотрудников МВД;

служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

работников органов принудительного исполнения;

служащих органов федеральной противопожарной службы;

сотрудников таможенных органов;

работников ряда других ведомств. «Важно отметить, что индексация не исчерпывается только указанным постановлением Правительства, так как расходы на повышение зарплат бюджетникам изначально были заложены в бюджет на 2025 год. Например, планируется также повышение зарплат сотрудникам прокуратуры и следственного комитета», — отмечает к. ю. н., доцент юридического факультета, заместитель председателя совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Индексация военных пенсий с 1 октября 2025 года Фото - © Медиасток.рф Согласно постановлению Правительства о повышении денежного довольствия военнослужащих, с 1 октября 2025 года будут также проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Напомним, что пенсии военных пенсионеров привязаны к повышению размера денежного довольствия и должны рассчитываться исходя из них. Перерасчет пенсий будет выполнен в автоматическом режиме на основании обновленных окладов.

На какой процент будет проиндексирована зарплата с 1 октября Фото - © Фотобанк Лори Изначально, согласно апрельским поправкам, размер окладов и пенсий военных и силовиков хотели проиндексировать на 4,5%. Однако темпы инфляции в предыдущие периоды вынудили правительство пересмотреть коэффициент, указывает Исмаилов. Минобороны предложило увеличить коэффициент индексации до 1,076, то есть до 7,6%. 10 сентября было подписано постановление Правительства РФ № 1390, установившее размер индексации в 7,6%.

Какая часть зарплаты подлежит индексации Фото - © Фотобанк Лори Индексации подлежат именно базовые оклады по должности и званию, составляющие основу, от которой зависят все надбавки (за квалификацию, выслугу лет и прочие), поясняет инвестор, предприниматель Владислав Никонов. Первую проиндексированную зарплату начислят за октябрь 2025 года, и граждане смогут получить ее уже в ноябре.

Будет ли индексация зарплат в частном секторе с 1 октября 2025 года Фото - © Фотобанк Лори В частных компаниях ситуация обстоит таком образом, что повышение зарплат зависит только от решения работодателя. Поэтому работникам коммерческих организаций не стоит воспринимать индексацию как автоматическую гарантию роста дохода, говорит Никонов. «Формально индексация — это обязанность государства компенсировать рост цен и инфляцию. Размер индексации устанавливается властями, но он редко полностью покрывает реальные траты людей. В бизнесе обязательных условий нет: компания сама решает, будет ли она повышать зарплаты», — поясняет предприниматель. «Постановление не обязывает частных работодателей повышать заработные платы в других отраслях и сферах, однако является одним из индикаторов в целом для рынка труда о росте уровня зарплат», — отмечает Исмаилов.